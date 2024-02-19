高海寧收起性感玩密實 「封胸」登場照搶 「鋒」頭！
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現年37歲的高海寧（高Ling）昨日（18日），現身沙田馬場出席「TVB賽馬日」。盛裝出席的高海寧雖然服裝「包到實」，但好身材仍然令人驚艷！更有不少網民大讚高Ling好出「鋒」頭……
高海寧密實造型照搶fo
高海寧早前以一身藍色「包到冚」的造型出場，雖然今次的服裝「封胸」兼包到上頸，但係貼身的禮服仍然將高海寧玲瓏浮凸的身材完美展示，更獲網民大讚：「女神出現在馬場，必定有睇頭」、「高Ling真的適合一切包裹性強的衣服」、「好搶『鋒頭』啊」、「靚絕同場所有人啦！」
37歲高海寧行走廊又彈又跳 「動感十足」騷世界級身材
現年37歲的高海寧（高Ling）憑《新聞女王》於中港內地人氣再次暴升，作為TVB的人氣小花之一，高Ling向來以美貌與身材兼備，最近在社交網上載一段「動感十足」的影片，雖然只係簡單嘅行路，但已經睇到網民流鼻血！
高Ling走廊又彈又跳「動感十足」騷魔鬼身材
只見高Ling在酒店走廊又彈又跳，她留言：「可以收工返房瞓教真係好開心」見高Ling身穿一條黑色Low cut連身裙，大騷玲瓏浮凸曲線，認真fit到爆！加上高Ling邊行邊跳，果然係「動感十足」，其魔鬼身材更顯性感，確係加晒分！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling