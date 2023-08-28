36歲高海寧泰國行極罕曬噴血身材 公開三點式泳裝照大解放

現年36歲的高海寧（高Ling）曾是TVB的著名「咪神」，不過近年開始行保守路線，甚少再於社交網站公開三點式泳裝照，出名擁有S形身材的她近日去了泰國旅行的她在Instagram上載大批靚相，更罕有地在泰國大解放，再度以比堅尼上陣示人！