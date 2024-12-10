高海寧持1物影相惹擔憂 年初身體曾屢響警號
高海寧連環曬工作照
高海寧早前在社交平台分享多張工作及生活碎片，當中不乏以素顏示人嘅靚相，白皙肌膚猶如剝了殼的雞蛋般光滑零瑕疵，令不少網民稱羨。高海寧更配文表示：「沒有誰能時刻保持高能量的，我們是人又不是機器，累了就休息沒有關係，吃點喜歡的東西犒勞一下自己，笑一笑又是一條好漢。」正能量獲唔少網民like爆！
高海寧持1物影相惹擔憂
不過在高海寧曬出嘅近照中，還包括她累到邊化妝邊睡著以及手拿速效救心丸的畫面，令唔少網民對她的身體狀況表示擔憂：「感覺你瘦咗好多啊，多注意身體」、「希望你可以有足夠休息」、「竟然會有速效救心丸，要多保重身體啊」、「年初生病還沒好嗎？」、「工作再忙還是要照顧好自己」等。
高海寧健康告急現多處硬塊 鬼剃頭再度發作 網民擔心安危
高海寧自從在熱門劇集《新聞女王》中憑藉精湛演技奪得「最佳女配角」後，繁忙的工作日程和不斷的中港兩地奔波，對這位37歲的女星來說，似乎已經開始對她的健康造成了影響。
繁忙工作引發健康隱憂
高海寧近期參與內地真人秀《無限超越班》第二季的拍攝，同時還要趕拍無綫新劇《武林》。這樣高強度的工作節奏，讓她幾乎無暇喘息。今年4月時，高海寧在社交媒體上分享了自己躺在病床上的照片，並曾透露自己頸部出現硬塊，這讓不少粉絲和網民感到擔憂。
高海寧揭緊急入院原因：成個頭皮又㷫
在TVB娛樂新聞台的訪問中，高海寧透露了自己緊急入院的經過。她回憶說：「我好突然㗎，我係拍完《無限超越班》嘅通宵之後第二日，坐飛機返嚟，跟住我就喺度按我條頸啦，咦，乜有粒咁大嘅嘢。」她接著描述了當時的恐慌：
「因為之前嗰晚都係四點幾先瞓，跟住之後咁大粒嘅？硬硬地㗎喎仲要係，嗰陣真係比而家凸好多，跟住就好驚啦。摸落去頭皮呢個位，呢兩忽呢係兩大嚿硬塊，跟住痛喎！然之後㗎成個頭皮又㷫，跟住我就死啦，咩事呢？」
鬼剃頭再度發作 高海寧坦言壓力巨大
高海寧曾於2011年和2017年患上鬼剃頭，而近日這個問題似乎又再度困擾著她。她坦白自己的壓力來源，「我之前試過鬼剃頭兩次，我最近又有咁嘅跡象，咁我知道係壓力，所以其實個心……即係我唔係話好徬徨嘅，但係我知道我要抽時間去醫院Check，咁跟住劇組好好啦，叫我去醫院，即係大家都唔想你有事咁樣，所以就放咗我幾日假去醫院。」幸運的是，檢查結果顯示情況並不嚴重，但醫生仍建議她要持續觀察。
高海寧坦言不擅長抗壓
在工作和健康之間找到平衡對高海寧來說是一個挑戰。她坦言自己不擅長抗壓，「我是好易緊張和焦慮的人，特別是工作咁高強度時，又要時刻保持住100分的狀態，會將自己push到好盡，呢樣令我好崩緊和大壓力，所以我要調節這心態，耍放鬆一點。」她也透露自己有時候會在凌晨三四點才入睡，並試圖自我安慰，「都享受的，算不算happy problem呢。」
高海寧與愛貓小確幸
聽從醫生的建議好好在家休養的高Ling日前（1日）也po出近況照，相中身穿白色系休閒服的高Ling抱著貓咪親熱錫錫，不單止有愛貓的陪伴，還有美味的家常飯令高Ling無比幸福，她開心貼文：「好耐無食過住家飯，貓貓都大個咗好多」。