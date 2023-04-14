高海寧

高海寧踢拖出外景被野生捕獲 逆天長腿消失 傲人身材都有死角位

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高海寧（高Ling）身高172cm，從不吝嗇傲人身材，愛穿貼身衫側身拍照大晒真材實料，不過日前一張拍外景被野生捕獲照流出，腳踏拖鞋的高海寧冇咗高踭鞋，連逆天長腿都消失，被指「五五身形」盡現。

高海寧 36歲的高海寧身材向來good fit，近日仲好大方，不時在社交網大派福利，早前外遊身穿入膊連身裙疑似真空上陣。
36歲的高海寧身材向來good fit，近日仲好大方，不時在社交網大派福利，早前外遊身穿入膊連身裙疑似真空上陣。（圖片來源：[email protected]

高海寧身形比例有變

出道15年的高海寧一直是無綫的性感擔當，每次現身都大騷傲人身材，不過日前一張街拍照就完全顛覆大家對高Ling的認知，照片應該是高海寧拍外景時被野生捕獲，身穿綠色西裝長外套的她，因為未埋位而引踏拖鞋，正與劇組人員傾談，向來身形高䠷的她，一雙逆天長腿消失，被影成「五五身形」，不但腰粗腳短，雙腳看上去更疑似水腫，與平時的她判若兩人。

高海寧 日前高海寧被網民在街上野生捕獲，身穿行政長西裝裙的她腳踏拖鞋，被指腰粗兼雙腿水腫，平時對長腿去咗邊？
日前高海寧被網民在街上野生捕獲，身穿行政長西裝裙的她腳踏拖鞋，被指腰粗兼雙腿水腫，平時對長腿去咗邊？（圖片來源：資料圖片）
高海寧 其實高海寧大腿比例是比較粗，不過平時拍照她都會就角度藏拙。
其實高海寧大腿比例是比較粗，不過平時拍照她都會就角度藏拙。（圖片來源：[email protected]

高海寧獻醜不如藏拙

其實高海寧向來拍照都好識得藏拙，不難發現她喜歡主攻上半身，愛穿小背心及大露背，不過下身就多穿長褲，而每次以熱褲短裙亮相或拍照都會盡量就角度，隱藏一雙肉腿。除了今次被街拍現形，早前與少年食神林澄光拍《吃貨橫掃曼谷》時，高海寧到野生動物園餵長頸鹿，身穿短褲的她亦唔覺意暴露了大髀過粗的缺憾。

高海寧 高海寧影相最鍾意影上半身同露背。
高海寧影相最鍾意影上半身同露背。（圖片來源：[email protected]
高海寧 早前去曼谷拍旅遊節目，其實高海寧對腳已經現晒形。
早前去曼谷拍旅遊節目，其實高海寧對腳已經現晒形。（圖片來源：[email protected]
高海寧 高海寧小腿都好纖幼，只係大髀出事。
高海寧小腿都好纖幼，只係大髀出事。（圖片來源：[email protected]

專影大側身展現飛彈身形

36歲的高海寧近年不時會在社交平台大晒傲人身材照片，日前她上載了去逛藝術館的照片，並寫下：「一幅畫，讓我想起LA的陽光，Missssss it.」這張照片瞬間吸引到不少網民點讚，因為相中的高Ling站在一幅畫前以大側身拍照，穿上貼身及大露背的灰色衫，露出白滑的玉背，把她前凸後翹的身材完美展現，一望就看到焦點，網民即踴躍留言「身材好睇過幅畫」、「側面真係好好睇！」等，看來只要高Ling唔影下半身就完全可以避開身形上的缺點。

高海寧 高海寧去睇畫展，出動愛美神飛彈。
高海寧去睇畫展，出動愛美神飛彈。（圖片來源：[email protected]
高海寧 網民讚不絕口。
網民讚不絕口。（圖片來源：[email protected]
高海寧 仲話好睇過幅畫。
仲話好睇過幅畫。（圖片來源：[email protected]
高海寧 高海寧幾時都咁識搶fo。
高海寧幾時都咁識搶fo。（圖片來源：[email protected]
高海寧 大家都覺得高Ling個人吸引過幅畫。
大家都覺得高Ling個人吸引過幅畫。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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