高海寧出盡「峰」頭撼贏眾花旦 林夏薇玩透視若隱若現曬性感
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內地一年一度的國劇盛典活動舉行，高海寧、黃宗澤、楊茜堯、宣萱、胡定欣、張曦雯、陳豪、王浩信等香港藝人昨日（16日）出席都飛到北京出席，其中高海寧低胸上陣行紅地毯，成功搶盡「峰」頭！
高海寧 風騷行紅毯成全場焦點
高海寧自去年演出《新聞女王》後，便在內地人氣急升，她當晚穿著一襲桃紅色低胸裙，在陳山聰、吳業坤和導演鍾澍佳3位男士陪同下行紅地毯，輕易撼贏一眾盛裝現身活動的女星，成為全場焦點，她全程更表現得勁風騷，除了不停揮手外，更不忘擰轉身大曬玉背。
林夏薇若隱若現地展現誘人曲線
而同王浩信結伴登場的林夏薇，則穿著一襲半透視長裙，若隱若現地展現誘人曲線。同場張曦雯穿著白色露肩裙上陣，亦獲讚充滿仙氣，不過站在她身邊的陳豪就疑似「幸福肥」，以致西裝繃緊，不過網民都指53歲的他狀態已算keep得很好。
黃宗澤被5位靚女花旦包圍慶生
此外黃宗澤在本月13日踏入44歲，一眾圈中好友就即場送上蛋糕，為他補祝生日，其中包括蔡潔、胡定欣、高海寧、張曦雯、林夏薇5位靚女花旦，都圍繞在黃宗澤身邊為他唱生日歌，引來網民羨慕他艷福無邊，也有網民留意到高海寧和張曦雯的身高撼贏眾女，是大長腿女神。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書