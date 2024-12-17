高海寧

高海寧出盡「峰」頭撼贏眾花旦 林夏薇玩透視若隱若現曬性感

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內地一年一度的國劇盛典活動舉行，高海寧、黃宗澤、楊茜堯、宣萱、胡定欣、張曦雯、陳豪、王浩信等香港藝人昨日（16日）出席都飛到北京出席，其中高海寧低胸上陣行紅地毯，成功搶盡「峰」頭！

高海寧 風騷行紅毯成全場焦點

高海寧自去年演出《新聞女王》後，便在內地人氣急升，她當晚穿著一襲桃紅色低胸裙，在陳山聰、吳業坤和導演鍾澍佳3位男士陪同下行紅地毯，輕易撼贏一眾盛裝現身活動的女星，成為全場焦點，她全程更表現得勁風騷，除了不停揮手外，更不忘擰轉身大曬玉背。

高海寧 高Ling性感上陣。（圖片來源：小紅書）
高Ling性感上陣。（圖片來源：小紅書）
高海寧 輕易搶盡「峰」頭。（圖片來源：小紅書）
輕易搶盡「峰」頭。（圖片來源：小紅書）
高海寧 高Ling在3位男士拱照下登場。（圖片來源：小紅書）
高Ling在3位男士拱照下登場。（圖片來源：小紅書）
高海寧 全程表現勁風騷。（圖片來源：小紅書）
全程表現勁風騷。（圖片來源：小紅書）

林夏薇若隱若現地展現誘人曲線

而同王浩信結伴登場的林夏薇，則穿著一襲半透視長裙，若隱若現地展現誘人曲線。同場張曦雯穿著白色露肩裙上陣，亦獲讚充滿仙氣，不過站在她身邊的陳豪就疑似「幸福肥」，以致西裝繃緊，不過網民都指53歲的他狀態已算keep得很好。

高海寧 林夏薇穿著一襲半透視長裙。（圖片來源：小紅書）
林夏薇穿著一襲半透視長裙。（圖片來源：小紅書）
高海寧 隱約見到事業線。（圖片來源：小紅書）
隱約見到事業線。（圖片來源：小紅書）
高海寧 陳豪西裝繃緊，同身邊Fit爆張曦雯形成對比。（圖片來源：小紅書）
陳豪西裝繃緊，同身邊Fit爆張曦雯形成對比。（圖片來源：小紅書）

黃宗澤被5位靚女花旦包圍慶生

此外黃宗澤在本月13日踏入44歲，一眾圈中好友就即場送上蛋糕，為他補祝生日，其中包括蔡潔、胡定欣、高海寧、張曦雯、林夏薇5位靚女花旦，都圍繞在黃宗澤身邊為他唱生日歌，引來網民羨慕他艷福無邊，也有網民留意到高海寧和張曦雯的身高撼贏眾女，是大長腿女神。

高海寧 黃宗澤獲一眾圈中好友送上蛋糕慶生。（圖片來源：小紅書）
黃宗澤獲一眾圈中好友送上蛋糕慶生。（圖片來源：小紅書）
高海寧 有網民指高海寧和張曦雯的身高撼贏眾女。（圖片來源：小紅書）
有網民指高海寧和張曦雯的身高撼贏眾女。（圖片來源：小紅書）
高海寧 宣萱和楊茜堯同樣以黑色造型上陣結伴出場。（圖片來源：小紅書）
宣萱和楊茜堯同樣以黑色造型上陣結伴出場。（圖片來源：小紅書）
高海寧 蔡潔以粉色入肩晚裝出場，胡定欣則穿著黑底紅黑晚裝，盡顯貴氣。（圖片來源：小紅書）
蔡潔以粉色入肩晚裝出場，胡定欣則穿著黑底紅黑晚裝，盡顯貴氣。（圖片來源：小紅書）
高海寧 林保怡亦有和張振朗一同現身活動。（圖片來源：小紅書）
林保怡亦有和張振朗一同現身活動。（圖片來源：小紅書）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書

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