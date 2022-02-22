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高海寧傳因拒續約被飛出戚其義新劇 黃智雯執二攤頂上

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農曆新年前隨王祖藍北上內地進行交流的高海寧（高Ling），近日有傳因拒絕同TVB續約，而被飛出由戚其義執導的內地新劇《隱娘》，而其角色將改由早前失落視后的黃智雯頂上，高Ling同黃智雯都有回應。

高Ling高海寧年底約滿TVB

2008年參選港姐入行的高Ling，將於今年底約滿TVB，早前已有傳她有意不再續約TVB，欲離巢往外闖。近日有指高Ling原本被安排演出由前TVB監製戚其義執導的內地劇《隱娘》，但因遲遲未肯動筆和TVB續約，而令其角色被臨時抽起。

高海寧 現年35歲的高Ling與TVB已合作近14年，但有指她無意再續約。
現年35歲的高Ling與TVB已合作近14年，但有指她無意再續約。（圖片來源：[email protected]
高海寧 高Ling早前與王浩信、張振朗跟隨王祖藍到上海交流。
高Ling最近正與王浩信、張振朗跟隨王祖藍到上海交流。（圖片來源：[email protected]王祖藍）
高海寧 有傳高Ling在《隱娘》中的角色已被臨時抽起。
有傳高Ling在《隱娘》中的角色已被臨時抽起。（圖片來源：[email protected]

戚其義已到長白山開工

戚其義已於本月初率先帶領《隱娘》劇組出發到長白山開工取景，雖然劇組未有透露演員名單，但女主角人選近日則盛傳將由內地女星秦嵐擔任，男主角則是內地小生鄭業成，此外還有TVB出爐視帝譚俊彥，以及近日憑《華燈初上》而人氣急升的台灣女星楊謹華，亦被指將有份參與演出。

高海寧 戚其義和《隱娘》劇組已於本月初率先出發到長白山取景。
戚其義和《隱娘》劇組已於本月初率先出發到長白山實地取景。（圖片來源：微博@劇版隱娘）
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（圖片來源：微博@劇版隱娘）
高海寧 劇版《隱娘》目前只公布了由戚其義執導，演員名單則仍在保密中。
劇版《隱娘》目前只公布了由戚其義執導，演員名單則仍在保密中。（圖片來源：微博@劇版隱娘）
高海寧 譚俊彥日前曾出po透露自己正身在冰天雪地的二道白河鎮，而二道白河鎮正位於長白山腳下。
譚俊彥日前曾出po透露自己正身在冰天雪地的二道白河鎮，而二道白河鎮正位於長白山腳下。（圖片來源：[email protected]
高海寧 在零下15度的氣溫下，譚俊彥仍堅持晨跑！
在零下15度的氣溫下，譚俊彥仍堅持晨跑！（圖片來源：[email protected]
高海寧 譚俊彥早前已升呢做視帝。
譚俊彥早前已升呢做視帝。（圖片來源：[email protected]
高海寧 憑內地人氣劇《延禧攻略》而為港人熟悉的秦嵐，有指將會擔演《隱娘》女主角。
憑內地人氣劇《延禧攻略》而為港人熟悉的秦嵐，有指將會擔演《隱娘》女主角。（圖片來源：微博@秦嵐）
高海寧 28歲的內地小生鄭業成，出道7年來都主打古裝劇，近日他有份主演的古裝新劇《鏡·雙城》正在內地播出。
28歲的內地小生鄭業成，出道7年主打古裝劇，近日他有份主演的古裝新劇《鏡·雙城》正在內地播出。（圖片來源：微博@D鄭業成C ）
高海寧 楊謹華早前拍完台灣電影《民雄鬼屋》，未知會否參演戚其義新劇《隱娘》。
楊謹華早前拍完台灣電影《民雄鬼屋》，有傳將參演戚其義新劇《隱娘》。（圖片來源：[email protected]

高Ling 稱對事件毫不知情

高Ling自客串內地劇《三十而已》後，在內地打響了知名度，吸金力亦急升，短短數月已勁賺多達7位數字人民幣，去年她更被指秘密遷入九肚山豪宅。對於角色有傳被抽起，高Ling回覆傳媒時，指自己對這件事毫不知情，而黃智雯則表示只是聽從公司安排。

高海寧 雖然在內地劇《三十而已》只客串兩集，不過高Ling演被男友背叛的角色超到位，掌摑小三一幕演技受網民激讚。
雖然在內地劇《三十而已》只客串兩集，不過高Ling演被男友背叛的角色超到位，掌摑小三一幕演技受網民激讚，同時令她在內地人氣急升。（圖片來源：微博@高海寧）
高海寧 有傳高海寧在《隱娘》的角色被臨時抽起，但她表示對這件事毫不知情。
有傳高海寧在《隱娘》的角色被臨時抽起，但她表示對毫不知情。（圖片來源：[email protected]

黃智雯《隱門》拍攝被叫停

有傳臨危受命的黃智雯，原本正於香港拍攝另一部TVB新劇《隱門》，有指為了讓她趕及在下月到內地演出戚其義新劇，獲劇組全力配合，連日趕拍其外景戲，其他戲份則要待她北上拍完《隱娘》，自內地返港後才再補拍。有指黃智雯現正身處內地進行隔離，預計要到6月才能再返港。

高海寧 被指連趕兩劇的黃智雯日前在公司與好友胡定欣快閃見面時，曾大呻時間不夠用。
被指連趕兩劇的黃智雯日前在公司與好友胡定欣快閃見面時，曾大呻時間不夠用。（圖片來源：[email protected]_manman）
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（圖片來源：[email protected]_manman）
高海寧 39歲的黃智雯，留守TVB也有近15年，早前再度失落視后大獎。
39歲的黃智雯，留守TVB也有近15年，早前再度失落視后大獎。（圖片來源：[email protected]_manman）
高海寧 對於被指臨危受命，在拍劇中途北上執高Ling二攤，黃智雯表示只係聽從公司安排。
對於被指臨危受命，在拍劇中途北上執高Ling二攤，黃智雯表示只係聽從公司安排。（圖片來源：[email protected]_manman）

侯孝賢憑電影版《隱娘》攞獎

《隱娘》故事講述安史之亂後，隱娘巾幗不讓鬚眉，於唐朝各方勢力割據之下，挺身而出，為大唐而戰。台灣名導侯孝賢2015年執導的電影《刺客聶隱娘》，由舒淇擔演聶隱娘一角，曾讓侯導在康城影展和金馬獎等電影頒獎禮上，連奪多個「最佳導演」獎。

高海寧 侯孝賢曾憑電影《刺客聶隱娘》獲得多個「最佳導演」獎。
侯孝賢曾憑電影《刺客聶隱娘》獲得多個「最佳導演」獎。（圖片來源：微博@舒淇）
高海寧 在2015年上映的電影《刺客聶隱娘》，由舒淇及張震主演。
在2015年上映的電影《刺客聶隱娘》，由舒淇及張震主演。（圖片來源：《刺客聶隱娘》海報）

撰文：東方新地圖片來源：微博@劇版隱娘、[email protected][email protected]_manman

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