高海寧傳因拒續約被飛出戚其義新劇 黃智雯執二攤頂上
農曆新年前隨王祖藍北上內地進行交流的高海寧（高Ling），近日有傳因拒絕同TVB續約，而被飛出由戚其義執導的內地新劇《隱娘》，而其角色將改由早前失落視后的黃智雯頂上，高Ling同黃智雯都有回應。
高Ling高海寧年底約滿TVB
2008年參選港姐入行的高Ling，將於今年底約滿TVB，早前已有傳她有意不再續約TVB，欲離巢往外闖。近日有指高Ling原本被安排演出由前TVB監製戚其義執導的內地劇《隱娘》，但因遲遲未肯動筆和TVB續約，而令其角色被臨時抽起。
戚其義已到長白山開工
戚其義已於本月初率先帶領《隱娘》劇組出發到長白山開工取景，雖然劇組未有透露演員名單，但女主角人選近日則盛傳將由內地女星秦嵐擔任，男主角則是內地小生鄭業成，此外還有TVB出爐視帝譚俊彥，以及近日憑《華燈初上》而人氣急升的台灣女星楊謹華，亦被指將有份參與演出。
高Ling 稱對事件毫不知情
高Ling自客串內地劇《三十而已》後，在內地打響了知名度，吸金力亦急升，短短數月已勁賺多達7位數字人民幣，去年她更被指秘密遷入九肚山豪宅。對於角色有傳被抽起，高Ling回覆傳媒時，指自己對這件事毫不知情，而黃智雯則表示只是聽從公司安排。
黃智雯《隱門》拍攝被叫停
有傳臨危受命的黃智雯，原本正於香港拍攝另一部TVB新劇《隱門》，有指為了讓她趕及在下月到內地演出戚其義新劇，獲劇組全力配合，連日趕拍其外景戲，其他戲份則要待她北上拍完《隱娘》，自內地返港後才再補拍。有指黃智雯現正身處內地進行隔離，預計要到6月才能再返港。
侯孝賢憑電影版《隱娘》攞獎
《隱娘》故事講述安史之亂後，隱娘巾幗不讓鬚眉，於唐朝各方勢力割據之下，挺身而出，為大唐而戰。台灣名導侯孝賢2015年執導的電影《刺客聶隱娘》，由舒淇擔演聶隱娘一角，曾讓侯導在康城影展和金馬獎等電影頒獎禮上，連奪多個「最佳導演」獎。
撰文：東方新地圖片來源：微博@劇版隱娘、[email protected]、[email protected]_manman
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