37歲高海寧新年收性感蕾絲內衣惹網民瘋狂遐想跪求親身試穿！
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現年37歲的高海寧（高Ling）去年憑藉《新聞女王》一劇，榮獲「最佳女配角」殊榮，人氣大增，近年事業更如日中天！高Ling出名身材火辣，不時在社交平台派福利，回饋廣大網友的支持與愛戴。日前大年初一（10日），高Ling分享了一份令人眼前一亮的新年禮物，引起了網民的一片騷動！而這份禮物竟是一件設計精美的黑色蕾絲連身內衣，引發網民遐想！
新年驚喜！高Ling分享收到性感禮物
高Ling在新年之際，向粉絲們拜年，並不忘以她標誌性的性感形象示人。即便在去年獲得了最佳女配角的榮譽，她依然保持著經常性感登場的形象，大方地派發福利。今年新年，高Ling收到的這份性感內衣禮物，立刻在網上引起了轟動，網民們紛紛跪求她親自試穿，展示這件內衣的魅力。
網民跪求高Ling親身示範
高Ling今年的新年禮物可謂豐收連連。繼早前成功與國際足球巨星碧咸合照後，她在社交平臺上分享了這件黑色蕾絲連身內衣的照片。這件內衣的設計性感誘人，除了遮掩重要部位外，幾乎整件內衣都採用了透視的設計。下身的高衩開到了腰間，令人不禁遐想。網民們對此反應熱烈，紛紛在評論區留言，跪求高Ling親自穿上這件內衣，展示其獨特的魅力。
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圖片來源：IG@sammkoling