37歲高海寧性感露腰裝 甜笑迷暈網民：波神再現！
高海寧性感露腰裝迷倒網民：波神再現
TVB花旦高海寧（高Ling）今日（3/28）在社交平台上分享多張性感照片，並寫下「忙碌的一天」的心情。照片中，高Ling穿着紫色上衣搭配同色長裙，貼身設計凸顯出她迷人的S身型曲線，豐滿的上圍幾乎要逼爆上衣，此發文吸引大批粉絲留言狂讚：「辛苦啦我美麗的姐Mua～」、「好靚啊」、「波神再現」、「女神❤️」。
高海寧上真人騷《無限超越班2》展現精湛演技獲讚
儘管在儲物櫃的分配上感到被冷落，高海寧的工作機會卻是源源不絕。她不僅參與了多個內地綜藝節目，還即將開始為TVB的新劇《武林》開工，從這些機會來看，公司對她的賞識和支持是有目共睹的。
高Ling走廊又彈又跳「動感十足」騷魔鬼身材
現年37歲的高海寧（高Ling）憑《新聞女王》於中港內地人氣再次暴升，作為TVB的人氣小花之一，高Ling向來以美貌與身材兼備，最近在社交網上載一段「動感十足」的影片，雖然只係簡單嘅行路，但已經睇到網民流鼻血！
只見高Ling在酒店走廊又彈又跳，她留言：「可以收工返房瞓教真係好開心」見高Ling身穿一條黑色Low cut連身裙，大騷玲瓏浮凸曲線，認真fit到爆！加上高Ling邊行邊跳，果然係「動感十足」，其魔鬼身材更顯性感，確係加晒分！
高海寧（高Ling）作為TVB的人氣小花之一，當然是美貌與身材兼備，早前有網民在中環街頭偶遇高海寧，零明星架子的她也企定定大方合照，更被網民是名副其實的「樣靚身材正」！
高海寧泰國行極罕曬噴血身材 公開三點式泳裝照大解放
高海寧（高Ling）曾是TVB的著名「咪神」，不過近年開始行保守路線，甚少再於社交網站公開三點式泳裝照，出名擁有S形身材的她近日去了泰國旅行的她在Instagram上載大批靚相，更罕有地在泰國大解放，再度以比堅尼上陣示人！
IG派福利公開比堅尼照
高Ling向來甚少在社交網站公開三點式泳裝照，罕有大騷其豐滿身材性感又養眼，拿著椰青作道具放在胸口處影相更不經意地露出迷人的曲線，令不少網民都表示很滿意這份福利，連戴祖儀都忍不住讚嘆：「放開那椰子！！！讓我來！」
高海寧泰國海邊大騷世界級身材
高海寧在個人社交平台上與粉絲分享動態，影片中高Ling在當地炎熱的天氣下毫不吝惜穿著低胸開衩飄逸長裙遊走海邊登船，長裙薄貼在高Ling身上，胸前蕩漾，裙擺大開衩讓其白滑美腿若隱若現，引來網友熱議大讚：「嘩，是仙子下凡嗎？」、「女神好正呀」、「哇！長腿殺死人啊」、「真係好勁超大」，果然是網民心中的女神！
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