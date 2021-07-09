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高海寧34歲仍享受Me Time生活 整蛋糕伸脷舔刀引死人！

東方新地 - 娛聞

高海寧（高Ling）身材一向出眾，稱得上係性感尤物，估唔到佢連整蛋糕都誘惑過人！日前正享受me time生活嘅佢，喺IG上載整蛋糕影片，小背心下盡顯好身材不特止，到片尾高Ling更伸脷舔走刀上嘅Cream，姿態非常誘人。

文：東方新地 ｜圖：高海寧 IG、TVB截圖、鄧智偉微博、新傳媒圖庫

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34歲高海寧正享受Me Time生活。（圖片來源：高海寧 IG）

高海寧伸脷舔刀引死人

有無綫咪神之稱嘅高海寧（高Ling）身材一向出眾，稱得上係性感尤物，估唔到佢連整蛋糕都誘惑過人！日前佢係IG上載整蛋糕影片，以一身小背心上陣盡顯美好身段，眼見高Ling專心整蛋糕，俯身時身材呼之欲出，非常吸睛！期間高Ling表情多多，邊整蛋糕邊自讚「完美、perfect」，自我陶醉一番。到片尾部分，高Ling更伸脷舔走蛋糕刀上多餘嘅Cream試味，姿態非常誘人。引到一班宅男粉絲紛紛留言：「睇見就想舔」、「最後嗰下good」、「你好正呀」等等。

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有無綫咪神之稱嘅高海寧（高Ling）身材一向出眾，估唔到佢連整蛋糕都誘惑過人！（圖片來源：高海寧 IG）
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高Ling表情多多，邊整蛋糕邊自讚「完美、perfect」。（圖片來源：高海寧 IG）
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高Ling一身小背心上陣盡顯美好身段。（圖片來源：高海寧 IG）
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高Ling伸脷舔走蛋糕刀上多餘嘅Cream試味。（圖片來源：高海寧 IG）
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舔刀連環圖。（圖片來源：高海寧 IG）
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舔刀連環圖。（圖片來源：高海寧 IG）
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舔刀連環圖。（圖片來源：高海寧 IG）
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舔刀連環圖。（圖片來源：高海寧 IG）
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網友留言。（圖片來源：高海寧 IG）
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網友留言。（圖片來源：高海寧 IG）
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網友留言。（圖片來源：高海寧 IG）

高海寧：單身冇乜大不了

其實高Ling同前度音樂才子男友鄧智偉分手至今仍單身，早前上黎芷珊主持嘅訪談節目《單對單》就分享Me Time嘅自在感。著重心靈素質嘅高Ling，就話瑜伽可幫佢減壓：「當我思緒比較亂，我就會去做瑜伽。因為嗰一個鐘會集中喺呼吸同搵番平衡感，冇時間諗其他嘢，咁就完全可以放鬆同放空到自己，會開心番好多。」高Ling亦好享受MeTime嘅生活：「單身只係眼前狀態，冇乜大不了。反而仲可以趁呢段時間睇清楚自己個心，想要啲乜、追求啲乜，然後遇到更加好嘅人。」

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高Ling早前上黎芷珊主持嘅訪談節目《單對單》就分享Me Time嘅自在感。（圖片來源：TVB 截圖）
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節目中，高Ling表示單身有多咗時間睇清楚自己。（圖片來源：TVB 截圖）
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高Ling直言：「單身只係眼前狀態，冇乜大不了。」（圖片來源：TVB 截圖）

高海寧玩衝浪變濕身誘惑

另外，高Ling早前趁難得有假期，展開「一個人的背包旅行」，還學習衝浪，享受慢活人生。高Ling早前在IG大晒滑浪靚相，並留言道：「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，如果痛恨所處的黑暗，請你成為你想要的光。」睇見雖然高Ling穿上白色滑水衣，但濕水後再加上陽光照射下，34D上圍一覽無遺，完美曲線盡現，有唔少網民大讚性感。

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有無綫咪神之稱的高Ling早前難得有假期，展開「一個人的背包旅行」，享受慢活人生。（圖片來源：高海寧 IG）
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高Ling仲學埋玩衝浪。（圖片來源：高海寧 IG）
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高Ling穿上白色的滑水衣，但濕水後再加上陽光照射下，34D上圍一覽無遺，完美曲線盡現。（圖片來源：高海寧 IG）

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