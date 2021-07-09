高海寧34歲仍享受Me Time生活 整蛋糕伸脷舔刀引死人！

高海寧（高Ling）身材一向出眾，稱得上係性感尤物，估唔到佢連整蛋糕都誘惑過人！日前正享受me time生活嘅佢，喺IG上載整蛋糕影片，小背心下盡顯好身材不特止，到片尾高Ling更伸脷舔走刀上嘅Cream，姿態非常誘人。

文：東方新地 ｜圖：高海寧 IG、TVB截圖、鄧智偉微博、新傳媒圖庫