高鈞賢「億萬千金」前度吳玥彤遭勒索 收騷擾電話報警求助
港男高鈞賢最近斷正與「億萬千金」吳玥彤拍拖，更為留港冧女放棄內地市場，戀情曝光後，高鈞賢回應已降呢為朋友﹗呢對舊愛同病相憐，吳彤遭人勒索14萬，並受到滋擾，有感人生安全受威脅，最後報警求助﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
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高鈞賢近日捲入一宗連環詐騙案，其肖像被一間金融公司盜用，無辜成了詐騙集團的「代言人」，高鈞賢接受訪問時表示立即聯絡本身代言的投資公司備案，同時發了律師信以正視聽﹗同時間，高鈞賢的「億萬千金」前度吳玥彤被勒索，呢對舊情人近來都諸事不順﹗
吳玥彤遭勒索 知會前度高鈞賢
25歲「億萬千金」吳玥彤曾報名參選港姐及亞姐，有指屋企在內地營商，家底豐厚，家住淺水灣獨立屋﹗有報道指吳玥彤早前考獲保險經紀牌，並經朋友介紹下認識一位保險公司高層，對方對吳玥彤大獻殷勤，又煮燕窩送佳人，後來再一盒盒燕窩送去吳玥彤公司，吳玥彤有感事有蹊蹺，故拒絕收禮更拒絕再見該男子﹗其後吳玥彤便收到不明來歷電話及短訊滋擾，又勒索「追數」14萬，及後更無故被人貼欠債街招﹗吳彤備受困擾，更指有可疑男子在其屋苑門口出沒，有感安全受威脅，吳玥彤最後報警求助，案件列作刑事勒索，她表示現時不但搬往別處，並把事件告知前度高鈞賢﹗
高鈞賢戀億萬千金吳玥彤 為做豪門女婿回流香港
在內地發展多年的港男高鈞賢，去年回流返港簽邵氏，重過拍劇捱更抵夜的生活，但原來他志不在此。日前高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳，女友含住金鎖匙出世，高鈞賢做到豪門快婿打破腳都唔使憂啦！
與億萬千金甜蜜約會
日前高鈞賢被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。
吳玥彤生活極盡奢華
有指高鈞賢返港是因不想與吳玥彤長期分隔異地，想好好經營這段關係，不過他接受訪問時就話上年曾分開，現在未有共識是男女朋友關係，答得好模糊，吳玥彤就話想專注事業先，叫傳媒畀啲空間她，二人似乎想轉玩地下情。高鈞賢本身都有家底，不過相比起家住淺水灣市值逾億元獨立屋的吳玥彤，就肯定相差甚遠。據知吳玥彤的父母在內地經商，吳玥彤是不折不扣的超級富二代，即使在疫情期間，她亦不時周遊列國、坐遊艇出海、日日拎唔同名牌手袋，生活無憂亦唔多見有返工。高鈞賢返港Mark實，絕對是明智之舉！