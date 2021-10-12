高鈞賢戀億萬千金吳玥彤 為做豪門女婿回流香港
在內地發展多年的港男高鈞賢，去年回流返港簽邵氏，重過拍劇捱更抵夜的生活，但原來他志不在此。日前高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳，女友含住金鎖匙出世，高鈞賢做到豪門快婿打破腳都唔使憂啦！撰文：東方新地 圖片：高鈞賢IG、吳玥彤IG
高鈞賢甘為女友返港
去年高鈞賢宣布返港簽邵氏，未幾已經入劇組，近月正在為《廉政狙擊》開工，還以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。
與億萬千金甜蜜約會
日前高鈞賢被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。
吳玥彤生活極盡奢華
有指高鈞賢返港是因不想與吳玥彤長期分隔異地，想好好經營這段關係，不過他接受訪問時就話上年曾分開，現在未有共識是男女朋友關係，答得好模糊，吳玥彤就話想專注事業先，叫傳媒畀啲空間她，二人似乎想轉玩地下情。高鈞賢本身都有家底，不過相比起家住淺水灣市值逾億元獨立屋的吳玥彤，就肯定相差甚遠。據知吳玥彤的父母在內地經商，吳玥彤是不折不扣的超級富二代，即使在疫情期間，她亦不時周遊列國、坐遊艇出海、日日拎唔同名牌手袋，生活無憂亦唔多見有返工。高鈞賢返港Mark實，絕對是明智之舉！