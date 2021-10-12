高鈞賢戀億萬千金吳玥彤 為做豪門女婿回流香港

高鈞賢甘為女友返港

在內地發展多年的港男高鈞賢，去年回流返港簽邵氏，重過拍劇捱更抵夜的生活，但原來他志不在此。日前高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳，女友含住金鎖匙出世，高鈞賢做到豪門快婿打破腳都唔使憂啦！撰文：東方新地 圖片：高鈞賢IG、吳玥彤IG

去年高鈞賢宣布返港簽邵氏，未幾已經入劇組，近月正在為《廉政狙擊》開工，還以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。