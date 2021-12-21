高鈞賢剖白北上6年回巢TVB原因 竟然係為咗佢

曾北上發展長達6年的高鈞賢（Matthew），自去年9月重返TVB及簽約邵氏，最近仲有份參演無綫重頭合拍劇《法證先鋒V》，日前他接受傳媒訪問，剖白他決定回巢TVB的真正原因，並非如外界所指是為了其女友「億萬千金」吳玥彤，而是為了他心愛的Mon Mon！