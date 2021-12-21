高鈞賢剖白北上6年回巢TVB原因 竟然係為咗佢
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、TVB《肥田囍事》劇照、TVB《女警愛作戰》劇照
首屆港男冠軍 高鈞賢 入行16年
現年37歲的高鈞賢曾在2003年參加Toronto Sunshine Boyz選舉獲得冠軍，2004年回香港任職模特兒，並於2005年參選首屆香港先生選舉，成功奪冠，繼而簽約TVB成為旗下經理人合約藝人。2014年9月，高鈞賢約滿TVB後離巢北上發展，直到去年9月他才回巢TVB，並分別與TVB及邵氏兄弟簽下5年合約。
回巢被指為冧女友
去年回巢TVB後，高鈞賢曾被斷正與「億萬千金」吳玥彤拍拖，有指高鈞賢返港是因不想與吳玥彤長期分隔異地，想好好經營這段關係，不過他接受訪問時就話兩人曾分開，至今未有共識是否男女朋友關係，答得好模糊，吳玥彤就話想專注事業先，叫傳媒畀啲空間她，似乎想轉玩地下情。
獲樂小姐親自邀回巢
高鈞賢在內地發展6年，獲得過不少演出機會，更獲得年度劇集最佳潛力男演員獎，他透露在去年選擇回巢，是因為被樂小姐邀請，話可以兩邊一齊做，令他頗有興趣，他表示在簽約後立即將北京基地搬去廣州，之後便在香港深圳兩邊走，更一口氣拍了4套劇，他笑言最開心係可以再次用番廣東話拍劇。
遺憾愛犬離世
高鈞賢又透露自己回巢最主要的原因，並非如外界所指是為了挽救女友感情，而是因為他養了15年的愛犬Mon Mon開始年紀大，所以想回來看看牠。加上疫情工作叫停，他又一直在內地長達6年多，便想趁機回來探望家人及狗仔。可惜Mon Mon已於今年5月離世，而當時他正身處內地拍劇，未能趕及送牠最後一程。高鈞賢指Mon Mon見證了他15年高高低低的人生，現階段他因為工作關係不時要周圍飛，加上父母年紀已大，所以暫時都不會考慮再養狗。
計劃擴展車房生意
此外高鈞賢又提到自己早於8年前已跟朋友合作開車房，他指車房是他人生的第一盤生意，亦是最沒有宣傳及最低調的。他指自己幸運地遇上了一位好拍檔，當年只投資5萬元創業，至今仍未需要再加注，雖然頭幾年未有錢賺，但起碼沒有蝕錢，反而他投放最多心機去宣傳及營運的居酒屋、服裝店、Playgroup、芭蕾舞學校等生意，全部都是輸錢贏經驗。他透露參考內地一間咖啡小店的經營模式，在香港市區每個點開一間小型車房，維持高質素之餘又幫到人，做到連鎖效應，暫時目標是希望能於未來一年開多兩間分店。