高鈞賢開腔霸氣護妻！不忿老婆被爆料兼被嘲「整到蘋果肌上眼」
高鈞賢 認太太兩年前離婚
高鈞賢的婚訊公開後，網絡上對他妻子的背景產生了大量揣測，有網民猜測她是內地富婆，有網民則爆她曾有過一段婚姻，並育有兩名孩子。面對這些言論，高鈞賢選擇正面回應，他在接受媒體訪問時表示，他的妻子是靠自己能力經營中醫美容院，並坦承她在20歲時確實結過婚，並有兩個小朋友，但在兩年前已離婚。
高鈞賢做繼父與孩子相處融洽
高鈞賢強調這些事他都十分清楚地知道，而他和妻子與其前夫所生的孩子也相處融洽，並不希望非圈中人的太太因為成為他的伴侶，而受到不必要的關注或攻擊。他表示：「我只係想做個好丈夫、好爸爸，盡自己能力去保護太太。」
網民嘲：典型大媽整容樣
不過網民仍紛紛取笑高太的樣貌好似「整容失敗」，而且十分顯老，一點也不似比40歲的高鈞賢年輕10歲：「就算整完容，個樣睇落都大佢一截」、「個樣勁膠」、「整容整到蘋果肌上眼」、「似佢阿媽多啲」、「整容整到七彩」、「典型大媽整容樣」、「估唔到佢鍾意呢啲樣，跌晒眼鏡」等。
高鈞賢宣布封盤做人夫 冧爆孖老婆孕肚合照兼爆預產期
40歲高鈞賢（Matthew）2005參加《香港先生選舉》奪冠後入行，不過就於2014宣布離巢，結束9年賓主關係。高鈞賢離巢後轉戰內地市場及飲食業界，隨後於2020年宣布再度回巢TVB。今年剛踏入40歲嘅高鈞賢日前突然在社交平台宣布喜訊，預告即將榮升人夫及爸爸，引來唔少網民留言祝賀！
高鈞賢冧爆公布老婆預產期
高鈞賢續指BB的預產期是明年1月中，女兒的英文名為「Liona」，又表示會努力工作，做一個有責任感的爸爸。今日佢就在社交平台曬出多張與老婆嘅合照，並配文稱：「四十歲的高鈞賢 ，是兒子 是丈夫 也是爸爸」仲向老婆示愛：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家」高鈞賢亦曬出拖實媽媽手嘅照片，並在照片中配上「希望媽媽戰勝病魔」，盼早前接受乳癌手術嘅媽媽早日康復。
高鈞賢大爆相愛及求婚經歷
高鈞賢接受傳媒訪問指與太太由朋友開始認識，雙方經歷不少，他一直也想擁有自己的家庭，所以由結婚到有小朋友一切也是計劃之內的事。他指在香港求婚，然後二人去了馬爾代夫影婚紗相，再去加拿大註冊，並透露求婚當日雙方好友都在場，回憶過往的經歷，他更忍不住感觸落淚！