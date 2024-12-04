高鈞賢

高鈞賢開腔霸氣護妻！不忿老婆被爆料兼被嘲「整到蘋果肌上眼」

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前港男冠軍高鈞賢近日宣布了他結婚及即將升呢做人父的喜訊，卻引起網民嘲諷，不少網民取笑其太太的樣貌「整到蘋果肌上眼」，更有網民爆料指高太曾失婚並有兩個小朋友，對此高鈞賢開腔霸氣反擊。

高鈞賢 認太太兩年前離婚

高鈞賢的婚訊公開後，網絡上對他妻子的背景產生了大量揣測，有網民猜測她是內地富婆，有網民則爆她曾有過一段婚姻，並育有兩名孩子。面對這些言論，高鈞賢選擇正面回應，他在接受媒體訪問時表示，他的妻子是靠自己能力經營中醫美容院，並坦承她在20歲時確實結過婚，並有兩個小朋友，但在兩年前已離婚。

高鈞賢 高鈞賢大方承認太太在兩年前已離婚，並育有兩名孩子。（圖片來源：IG@mattkobe）
高鈞賢大方承認太太在兩年前已離婚，並育有兩名孩子。（圖片來源：IG@mattkobe）

高鈞賢做繼父與孩子相處融洽

高鈞賢強調這些事他都十分清楚地知道，而他和妻子與其前夫所生的孩子也相處融洽，並不希望非圈中人的太太因為成為他的伴侶，而受到不必要的關注或攻擊。他表示：「我只係想做個好丈夫、好爸爸，盡自己能力去保護太太。」

高鈞賢 高鈞賢表示只想做個好丈夫、好爸爸。（圖片來源：IG@mattkobe）
高鈞賢表示只想做個好丈夫、好爸爸。（圖片來源：IG@mattkobe）

網民嘲：典型大媽整容樣

不過網民仍紛紛取笑高太的樣貌好似「整容失敗」，而且十分顯老，一點也不似比40歲的高鈞賢年輕10歲：「就算整完容，個樣睇落都大佢一截」、「個樣勁膠」、「整容整到蘋果肌上眼」、「似佢阿媽多啲」、「整容整到七彩」、「典型大媽整容樣」、「估唔到佢鍾意呢啲樣，跌晒眼鏡」等。

高鈞賢 高鈞賢除咗曬出老婆嘅孕肚照外，亦分享多張老婆嘅正面照。（圖片來源：IG@mattkobe）
高鈞賢除咗曬出老婆嘅孕肚照外，亦分享多張老婆嘅正面照。（圖片來源：IG@mattkobe）

高鈞賢宣布封盤做人夫 冧爆孖老婆孕肚合照兼爆預產期

40歲高鈞賢（Matthew）2005參加《香港先生選舉》奪冠後入行，不過就於2014宣布離巢，結束9年賓主關係。高鈞賢離巢後轉戰內地市場及飲食業界，隨後於2020年宣布再度回巢TVB。今年剛踏入40歲嘅高鈞賢日前突然在社交平台宣布喜訊，預告即將榮升人夫及爸爸，引來唔少網民留言祝賀！

高鈞賢 高鈞賢曾在社交平台曬出與老婆的合照，不過女方就甚少以正面示人，十分低調。（圖片來源：TVB）
高鈞賢曾在社交平台曬出與老婆的合照，不過女方就甚少以正面示人，十分低調。（圖片來源：TVB）

高鈞賢冧爆公布老婆預產期

高鈞賢續指BB的預產期是明年1月中，女兒的英文名為「Liona」，又表示會努力工作，做一個有責任感的爸爸。今日佢就在社交平台曬出多張與老婆嘅合照，並配文稱：「四十歲的高鈞賢 ，是兒子 是丈夫 也是爸爸」仲向老婆示愛：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家」高鈞賢亦曬出拖實媽媽手嘅照片，並在照片中配上「希望媽媽戰勝病魔」，盼早前接受乳癌手術嘅媽媽早日康復。

高鈞賢 高鈞賢在社交平台曬出與老婆孕肚嘅合照。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢在社交平台曬出與老婆孕肚嘅合照。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢早前與較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚。（圖片來源：TVB）
高鈞賢早前與較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚。（圖片來源：TVB）
高鈞賢 高鈞賢亦復上1張拖住母親手嘅照片，並陪上「希望媽媽戰勝病魔」嘅字句。（圖片來源：IG@mattkobe）
高鈞賢亦復上1張拖住母親手嘅照片，並陪上「希望媽媽戰勝病魔」嘅字句。（圖片來源：IG@mattkobe）

高鈞賢大爆相愛及求婚經歷

高鈞賢接受傳媒訪問指與太太由朋友開始認識，雙方經歷不少，他一直也想擁有自己的家庭，所以由結婚到有小朋友一切也是計劃之內的事。他指在香港求婚，然後二人去了馬爾代夫影婚紗相，再去加拿大註冊，並透露求婚當日雙方好友都在場，回憶過往的經歷，他更忍不住感觸落淚！

高鈞賢 （圖片來源：IG@mattkobe）
（圖片來源：IG@mattkobe）

撰文：東方新地圖片來源：IG@mattkobe

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