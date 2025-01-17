高鈞賢冧爆宣布愛女出世 做廿四孝爸爸事前準備超豪華
高鈞賢冧爆曬與愛女合照
高鈞賢日前宣布愛女出世嘅喜訊，並透露女兒的中文名叫「高子琳」，而佢亦連環曬出與女兒的合照，除咗有一臉父愛泛濫的樣子，仲有抱實愛女以及親手為其剪臍帶等照片，真係隔着個Mon都感受到高鈞賢榮升做爸爸嘅喜悅！
高鈞賢接受傳媒訪問透露女兒於1月15日出世，重7磅4，又指太太產前幾天一直有陪伴對方，因太太早前患有妊娠期高血壓，醫生有提議她早些開刀生，但為了BB着想，一直忍到依家！高鈞賢更表示自己在太太開刀時一直陪伴在則兼捉住佢隻手，當BB一出來就大哭，二人也十分感動，感覺很奇妙！
高鈞賢為老婆愛女做足準備
高鈞賢近日在社交平台曬出一段名為「生產倒計時 帶去月子中心的超大待產包」嘅影片，並在片中向大家介紹為老婆及愛女所做嘅準備，除咗唔少補身食材以及嬰兒用品之外，就連陪月員嘅房間都被指靚到似主人房，獲唔少網民大讚係廿四孝老公同爸爸：「有一種老公叫做別人家的老公」、「好勁，準備咁充分」、「月嫂的房間都這麼豪華」、「果然是二十四孝爸爸」
高鈞賢不忿老婆被爆料開腔霸氣護妻 網民嘲：整容整到蘋果肌上眼
現年40歲的前港男冠軍高鈞賢近日宣布了他結婚及即將升呢做人父的喜訊，卻引起網民熱議，不少網民取笑其太太的樣貌好似「整容整到蘋果肌上眼」，更有網民爆料指高太曾失婚並有兩個小朋友，對此高鈞賢開腔霸氣反擊。
高鈞賢 認太太兩年前離婚
高鈞賢的婚訊公開後，網絡上對他妻子的背景產生了大量揣測，有網民猜測她是內地富婆，有網民則爆她曾有過一段婚姻，並育有兩名孩子。面對這些言論，高鈞賢選擇正面回應，他在接受媒體訪問時表示，他的妻子是靠自己能力經營中醫美容院，並坦承她在20歲時確實結過婚，並有兩個小朋友，但在兩年前已離婚。
高鈞賢做繼父與孩子相處融洽
高鈞賢強調這些事他都十分清楚地知道，而他和妻子與其前夫所生的孩子也相處融洽，並不希望非圈中人的太太因為成為他的伴侶，而受到不必要的關注或攻擊。他表示：「我只係想做個好丈夫、好爸爸，盡自己能力去保護太太。」
網民嘲：典型大媽整容樣
不過網民仍紛紛取笑高太的樣貌好似「整容失敗」，而且十分顯老，一點也不似比高鈞賢年輕10歲：「就算整完容，個樣睇落都大佢一截」、「個樣勁膠」、「整容整到蘋果肌上眼」、「似佢阿媽多啲」、「整容整到七彩」、「典型大媽整容樣」、「估唔到佢鍾意呢啲樣，跌晒眼鏡」等。
高鈞賢宣布封盤做人夫 冧爆孖老婆孕肚合照兼爆預產期
40歲高鈞賢（Matthew）2005參加《香港先生選舉》奪冠後入行，不過就於2014宣布離巢，結束9年賓主關係。高鈞賢離巢後轉戰內地市場及飲食業界，隨後於2020年宣布再度回巢TVB。今年剛踏入40歲嘅高鈞賢日前突然在社交平台宣布喜訊，預告即將榮升人夫及爸爸，引來唔少網民留言祝賀！
高鈞賢冧爆公布老婆預產期
高鈞賢續指BB的預產期是明年1月中，女兒的英文名為「Liona」，又表示會努力工作，做一個有責任感的爸爸。今日佢就在社交平台曬出多張與老婆嘅合照，並配文稱：「四十歲的高鈞賢 ，是兒子 是丈夫 也是爸爸」仲向老婆示愛：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家」高鈞賢亦曬出拖實媽媽手嘅照片，並在照片中配上「希望媽媽戰勝病魔」，盼早前接受乳癌手術嘅媽媽早日康復。
高鈞賢大爆相愛及求婚經歷
高鈞賢接受傳媒訪問指與太太由朋友開始認識，雙方經歷不少，他一直也想擁有自己的家庭，所以由結婚到有小朋友一切也是計劃之內的事。他指在香港求婚，然後二人去了馬爾代夫影婚紗相，再去加拿大註冊，並透露求婚當日雙方好友都在場，回憶過往的經歷，他更忍不住感觸落淚！