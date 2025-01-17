高鈞賢冧爆宣布愛女出世 做廿四孝爸爸事前準備超豪華

40歲高鈞賢去年底宣布榮升人夫，並同時宣布太太有喜一事，獲唔少網民留言恭喜。日前（16日）高鈞賢就在社交平台宣布愛女順利出世，更連環曬出多張抱住愛女出鏡嘅照片，幸福感爆棚！但作為廿四孝爸爸，高鈞賢早前更曬出家中為愛女及太太嘅豪華準備……