高鈞賢自揭內地生活月花$30,000人民幣 飲食、按摩每月使費最驚人
高鈞賢每月花$3000按摩
高鈞賢表示自己的生活使費大約要3萬人民幣，最主要可以分為5個部分，分別為「按摩」、「網購」、「食飲」、「汽車油費」、「其它」。當中高鈞賢特別重視按摩，月花$3,000：「如果工作忙嘅時候，我一個禮拜都試過四、五次，有時我拍戲攰呀，中間有少少時間休息呢，我就會去按下腳呀，按摩下，放鬆下啲肌肉呀。」
另外，高鈞賢自認對飲食非常之重視，自認在此項目每個月會花$8,000 ； 而由於他經常都要駕車往來香港內地，所以高鈞賢每個月都要用$4,000 左右；網購月使$5,000 ； 而淨餘的$10,000就花在健身、保險、人情、汽車保養、送禮及孝敬父母方面。
高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅
早前在小紅書上傳了一段介紹自己香港豪宅的影片。從片中可見，高鈞賢的家非常寬敞，有四間房間之餘，高鈞賢又自爆鐘意購物，多年來收藏的衣服和波鞋都塞滿其中三間房間，非常富貴。
網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼
不少內地網民都非常羨慕高鈞賢一個人住大屋，並且估計其四房單位至少價值千萬，非常有錢。不過有眼尖的網民看得出高鈞賢豪宅間隔與廣州樓盤的風格相似，加上高鈞賢的影片拍到其屋內的插頭為兩頭插，而不是香港的三角插，令網民都紛紛留言質疑高鈞賢講大話充大頭鬼。
高鈞賢與億萬千金回復朋友關係
高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人曾被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。當時二人更甜蜜到，有指高鈞賢為陪香港女友而專程和TVB亦簽部頭合約，把工作重心稍為南移。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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