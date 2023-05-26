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高鈞賢自揭內地生活月花$30,000人民幣 飲食、按摩每月使費最驚人

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2005年香港先生冠軍高鈞賢近年積極在內地發展，近日更加進駐內地社交平台「小紅書」，頻頻分享自己的生活點滴。繼上次拍片大晒香港豪宅之後，高鈞賢又拍片公開自己的每月消費「香港人來內地後一個月要花多少錢？」更自爆每個月都花巨額去按摩「一個禮拜都試過四、五次」，屈指一算，他用在按摩的錢分分鐘高過他孝敬父母的家用。

高鈞賢 高鈞賢原來係「骨友」
高鈞賢原來係「骨友」（圖片來源：高鈞賢小紅書）

高鈞賢每月花$3000按摩

高鈞賢表示自己的生活使費大約要3萬人民幣，最主要可以分為5個部分，分別為「按摩」、「網購」、「食飲」、「汽車油費」、「其它」。當中高鈞賢特別重視按摩，月花$3,000：「如果工作忙嘅時候，我一個禮拜都試過四、五次，有時我拍戲攰呀，中間有少少時間休息呢，我就會去按下腳呀，按摩下，放鬆下啲肌肉呀。」

另外，高鈞賢自認對飲食非常之重視，自認在此項目每個月會花$8,000 ； 而由於他經常都要駕車往來香港內地，所以高鈞賢每個月都要用$4,000 左右；網購月使$5,000 ； 而淨餘的$10,000就花在健身、保險、人情、汽車保養、送禮及孝敬父母方面。

高鈞賢 $10,000包咁多嘢，教敬父母大概係二千至三千左右啦。
$10,000包咁多嘢，教敬父母大概係二千至三千左右啦。（圖片來源：高鈞賢小紅書）
高鈞賢 高鈞賢網購的項目。
高鈞賢網購的項目。（圖片來源：高鈞賢小紅書）
高鈞賢 高鈞賢曾經帶父母遊內地。
高鈞賢曾經帶父母遊內地。（圖片來源：高鈞賢微博）
高鈞賢 高鈞賢曾經帶父母遊內地。
高鈞賢曾經帶父母遊內地。（圖片來源：高鈞賢微博）

高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅

早前在小紅書上傳了一段介紹自己香港豪宅的影片。從片中可見，高鈞賢的家非常寬敞，有四間房間之餘，高鈞賢又自爆鐘意購物，多年來收藏的衣服和波鞋都塞滿其中三間房間，非常富貴。

高鈞賢 高鈞賢又自爆喜歡購物，衫褲鞋襪都已經塞滿3個房間。
高鈞賢早前大方分享千呎4房豪宅內部，又自爆喜歡購物，衫褲鞋襪都已經塞滿3個房間。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢亦公開其衣帽間
高鈞賢亦公開其衣帽間（圖片來源：小紅書@高鈞賢）

網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼

不少內地網民都非常羨慕高鈞賢一個人住大屋，並且估計其四房單位至少價值千萬，非常有錢。不過有眼尖的網民看得出高鈞賢豪宅間隔與廣州樓盤的風格相似，加上高鈞賢的影片拍到其屋內的插頭為兩頭插，而不是香港的三角插，令網民都紛紛留言質疑高鈞賢講大話充大頭鬼。

高鈞賢 有網民發現高鈞賢家中用的並不是香港的三角插，而是內地所用的兩腳插。
有網民發現高鈞賢家中用的並不是香港的三角插，而是內地所用的兩腳插。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢
（圖片來源：網民留言截圖）
高鈞賢
（圖片來源：網民留言截圖）
高鈞賢
（圖片來源：網民留言截圖）

高鈞賢與億萬千金回復朋友關係

高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人曾被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。當時二人更甜蜜到，有指高鈞賢為陪香港女友而專程和TVB亦簽部頭合約，把工作重心稍為南移。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。

有指高鈞賢去年在朋友介紹下認識吳玥彤，二人一拍即合，37歲的高鈞賢大女友12年。
有指高鈞賢在朋友介紹下認識吳玥彤，二人一拍即合，高鈞賢大女友12年。(圖片來源：[email protected])
走年高鈞賢曾與吳玥彤慶祝生日，氹得女友好開心，不過二人有共識把戀情低調處理。
高鈞賢曾與吳玥彤慶祝生日，氹得女友好開心，不過二人有共識把戀情低調處理。(圖片來源：[email protected])
在高鈞賢的社交網中，找不到任何與吳玥彤的合照，反而女方就把一些甜蜜合照，放於IG STORY比較難搵到的地方。
在高鈞賢的社交網中，找不到任何與吳玥彤的合照，反而女方就把一些甜蜜合照，放於IG STORY比較難搵到的地方。（圖片來源：[email protected]
高鈞賢早前與吳卓羲、羅霖等合作拍《廉政狙擊》。
高鈞賢與吳卓羲、羅霖等合作拍《廉政狙擊》，實際其實是回港陪前女友。（圖片來源：[email protected]
高鈞賢本身亦有家底，兩年前他在港開了一間車房。
高鈞賢本身亦有家底，兩年前他在港開了一間車房。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：高鈞賢小紅書、高鈞賢微博

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