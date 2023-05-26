高鈞賢自揭內地生活月花$30,000人民幣 飲食、按摩每月使費最驚人

2005年香港先生冠軍高鈞賢近年積極在內地發展，近日更加進駐內地社交平台「小紅書」，頻頻分享自己的生活點滴。繼上次拍片大晒香港豪宅之後，高鈞賢又拍片公開自己的每月消費「香港人來內地後一個月要花多少錢？」更自爆每個月都花巨額去按摩「一個禮拜都試過四、五次」，屈指一算，他用在按摩的錢分分鐘高過他孝敬父母的家用。