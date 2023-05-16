高鈞賢教自由行去《法證先鋒5》拍攝地打卡 3個景點竟有一個係佢劇中伏屍地
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中港通關後有不少內地自由行湧來香港，更興起了一股跟著港劇拍攝地打卡的風潮，早前小紅書就出現了《愛回家》打卡攻略，引來不少自由行瘋狂朝聖，近日高鈞賢也在抖音分享了一段短片，介紹他在《法證先鋒5》的拍攝地，供自由行來港時打卡之用，但他介紹的3個景點中，竟有一個是他在劇中伏屍之地，認真大吉利是！
高鈞賢介紹《法證先鋒5》3個打卡地
北上發展多年的高鈞賢，自2020年回巢無綫後密密拍劇，去年在《法證先鋒5》中，他飾演奸角張世熙，就大受好評，獲讚演技超班！今次他頭炮的介紹影片中，就推介了他當日拍攝過的地點，包括他在劇中墮樓身忘的伏屍之地，原來就在油麻地文豪閣對出位置，他更透露因為當日落大雨，令拍攝遇阻滯，最後拍了足足4、5個小時才能收工。
忘憂咖啡店最啱打卡
高鈞賢還推介了劇中包括他在內的不少演員都出沒過的「忘憂咖啡店」，真身也是一間咖啡店，位置就在伏屍之地的旁邊，最適合自由行去飲杯咖啡兼打卡，不過有不少網民都搞笑話擔心飲完忘憂咖啡後，會被操控去殺人：「反正我不敢喝」、「咖啡我不敢買，怕喝了她教我殺人」、「喝了咖啡小丑圖，就嗝屁了」等等。
介紹長樓梯被誤認《愛回家》景點
片中高鈞賢又推介了在文豪閣旁邊的一條長樓梯，並指這裡是不少港劇的拍攝地點，包括2010年《談情說案》和《囧探查過界》等，不過有不少網民都認錯這裡是經常在《愛回家》出現的長樓梯，事實上《愛回家》的長樓梯，是在上環樓梯街，而非油麻地。
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《新四十二章》被閣置？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、抖音@高鈞賢、TVB《法證先鋒5》截圖、《談情說案》截圖、《囧探查過界》截圖、《愛回家》截圖、《使徒行者》截圖