高鈞賢教自由行去《法證先鋒5》拍攝地打卡 3個景點竟有一個係佢劇中伏屍地

中港通關後有不少內地自由行湧來香港，更興起了一股跟著港劇拍攝地打卡的風潮，早前小紅書就出現了《愛回家》打卡攻略，引來不少自由行瘋狂朝聖，近日高鈞賢也在抖音分享了一段短片，介紹他在《法證先鋒5》的拍攝地，供自由行來港時打卡之用，但他介紹的3個景點中，竟有一個是他在劇中伏屍之地，認真大吉利是！