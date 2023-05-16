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高鈞賢教自由行去《法證先鋒5》拍攝地打卡 3個景點竟有一個係佢劇中伏屍地

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中港通關後有不少內地自由行湧來香港，更興起了一股跟著港劇拍攝地打卡的風潮，早前小紅書就出現了《愛回家》打卡攻略，引來不少自由行瘋狂朝聖，近日高鈞賢也在抖音分享了一段短片，介紹他在《法證先鋒5》的拍攝地，供自由行來港時打卡之用，但他介紹的3個景點中，竟有一個是他在劇中伏屍之地，認真大吉利是！

高鈞賢 高鈞賢近日在TVB新劇《一舞傾城》中飾演80年代大學生王駿駒，即將39歲的他自認keep得好，所以演大學生都唔覺有違和感。
高鈞賢近日在TVB新劇《一舞傾城》中飾演80年代大學生王駿駒，即將39歲的他自認keep得好，所以演大學生都唔覺有違和感。（圖片來源：[email protected]
高鈞賢 高鈞賢劇中同陳星妤有感情線，他自爆今次其實是執二撻臨急上陣，但他認為這個角色好有挑戰性，所以不介意執二攤。
高鈞賢劇中同陳星妤有感情線，他自爆今次其實是執二攤臨急上陣，但他認為這個角色好有挑戰性，所以不介意執二攤。（圖片來源：[email protected]

高鈞賢介紹《法證先鋒5》3個打卡地

北上發展多年的高鈞賢，自2020年回巢無綫後密密拍劇，去年在《法證先鋒5》中，他飾演奸角張世熙，就大受好評，獲讚演技超班！今次他頭炮的介紹影片中，就推介了他當日拍攝過的地點，包括他在劇中墮樓身忘的伏屍之地，原來就在油麻地文豪閣對出位置，他更透露因為當日落大雨，令拍攝遇阻滯，最後拍了足足4、5個小時才能收工。

高鈞賢 以往形象斯文的高鈞賢在《法證先鋒5》挑戰演大反派，演出令人印象深刻，網友大讚他有型靚仔，更封他為新一代凍齡男神。
以往形象斯文的高鈞賢在《法證先鋒5》挑戰演大反派，演出令人印象深刻，網友大讚他有型靚仔，更封他為新一代凍齡男神。（圖片來源：抖音@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢劇中做奸角冇好下場，最終被蔣怡推落樓身亡，令不少網民感到惋惜！
高鈞賢劇中做奸角冇好下場，最終被蔣怡推落樓身亡，令不少網民感到惋惜！（圖片來源：[email protected]

忘憂咖啡店最啱打卡

高鈞賢還推介了劇中包括他在內的不少演員都出沒過的「忘憂咖啡店」，真身也是一間咖啡店，位置就在伏屍之地的旁邊，最適合自由行去飲杯咖啡兼打卡，不過有不少網民都搞笑話擔心飲完忘憂咖啡後，會被操控去殺人：「反正我不敢喝」、「咖啡我不敢買，怕喝了她教我殺人」、「喝了咖啡小丑圖，就嗝屁了」等等。

法證先鋒5 蔣怡想催眠高鈞賢自殺。
劇中高鈞賢因懷疑林凱馨Thena（蔣怡飾）教唆司徒亮（白彪飾）謀殺其弟張文傑，因此到咖啡店尋找林凱馨，卻差點被對方催眠去自殺，最後張世熙雖然掙脫了催眠，但仍被對方推落樓，當場死亡！（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
高鈞賢 法證先鋒5 咖啡店老闆娘蔣怡利用有小丑拉花的忘憂咖啡作為催眠道具。
咖啡店老闆娘蔣怡利用有小丑拉花的忘憂咖啡作為催眠道具，令不少網民話對小丑有了陰影。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》截圖）
高鈞賢 法證先鋒5 蔣怡亦有向黃宗澤送上忘憂咖啡，不過黃宗澤已開始懷疑蔣怡，因此並冇飲到。
黃宗澤到來過這間忘憂咖啡店。（圖片來源：TVB《法證先鋒5》截圖）

介紹長樓梯被誤認《愛回家》景點

片中高鈞賢又推介了在文豪閣旁邊的一條長樓梯，並指這裡是不少港劇的拍攝地點，包括2010年《談情說案》和《囧探查過界》等，不過有不少網民都認錯這裡是經常在《愛回家》出現的長樓梯，事實上《愛回家》的長樓梯，是在上環樓梯街，而非油麻地。

高鈞賢 高鈞賢推介的長樓梯，就位於油麻地文豪閣旁。
高鈞賢推介的長樓梯，就位於油麻地文豪閣旁。（圖片來源：抖音@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢話條長樓梯係港劇打卡點，不過講錯係「港居」，被網民取笑其普通話水平似黎諾懿。
高鈞賢話條長樓梯係港劇打卡點，不過講錯係「港居」，被網民取笑其普通話水平似黎諾懿。（圖片來源：抖音@高鈞賢）
高鈞賢 《談情說案》曾經在油麻地取景。
《談情說案》有不少戲份都在油麻地取景。（圖片來源：《談情說案》截圖）
高鈞賢 仲有《囧探查過界》，都見過這條長樓梯。
仲有《囧探查過界》，都見過這條長樓梯。（圖片來源：《囧探查過界》截圖）
高鈞賢 愛回家 長樓梯所在地是上環樓梯街，在中華基督教會公理堂旁邊。
網民誤會高鈞賢推介的是《愛回家》的長樓梯，其實《愛回家》長樓梯的所在地，是上環樓梯街，在中華基督教會公理堂旁邊。（圖片來源：《愛回家》截圖）
高鈞賢 網民嚴選 除了作為浪漫景點外，TVB亦有不少劇集選擇這個地點，作為行兇現場。
亦有網民誤認高鈞賢推介的長樓梯曾出現在《使徒行者》中，但事實上《使徒行者》的長樓梯所在地，是中環都爹利街。（圖片來源：《使徒行者》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、抖音@高鈞賢、TVB《法證先鋒5》截圖、《談情說案》截圖、《囧探查過界》截圖、《愛回家》截圖、《使徒行者》截圖

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