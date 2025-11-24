高鈞賢太太身家暴漲27億被指有水份 公司股價飆6倍遭停牌

前香港先生冠軍高鈞賢的太太黃梓漫創辦的美容公司「美妍堂」上月在美國納斯達克成功上市，股價在短短半個月內飆升超過6倍，令黃梓漫的帳面身家暴漲至超過27億港元。然而好景不常，公司近日突然遭美國證券交易委員會勒令停牌，指股價涉嫌人為操縱。面對風波，高鈞賢夫婦的反應截然不同，而黃梓漫更在社交平台發文暗示今年多是非小人。