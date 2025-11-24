高鈞賢太太身家暴漲27億被指有水份 公司股價飆6倍遭停牌
美妍堂股價如坐火箭半月飆6倍
現年41歲的高鈞賢去年12月與年輕10歲的內地女創業家黃梓漫結婚，並誕下女兒Liona，一家三口定居深圳生活幸福。黃梓漫經營連鎖中醫美容及健康中心「美妍堂」，在香港設有四間分店，實力相當雄厚。今年5月，高鈞賢更親自為太太的美容院開張剪綵，夫妻恩愛盡顯。美妍堂上月成功於美國納斯達克掛牌上市後，股價表現驚人，在短短半個月內飆升超過6倍，一度高見31.7美元，市值更接近40億港元。由於黃梓漫持有公司近七成股權，其帳面身家隨即水漲船高至超過27億港元，頓時成為新一代富婆代表。
美國證交會突然出手勒令停牌
然而美妍堂上市僅不足一個月，便於11月中旬突然遭美國證券交易委員會高調介入。證交會發出聲明，指美妍堂股價涉及人為操縱，疑捲入「唱高散貨」風波，並引用《證券交易法》12（K）強制暫停交易。這突如其來的監管行動，令外界對公司股價的急速上升產生質疑，亦為高鈞賢夫婦帶來不少壓力。美妍堂方面其後發聲明澄清，否認曾參與任何推廣活動以拉抬股價，強調業務運作及財務狀況一切正常，並會全力配合監管機構的調查。
高鈞賢坦言不懂股票事宜
面對太太公司被監管機構點名的風波，高鈞賢以短訊回覆傳媒查詢時顯得相當低調。他表示「股票啲嘢我就唔清楚，佢地公司嚟緊都會有消息公布」，明顯對股票事宜並不熟悉，一切將交由公司稍後發布正式消息。事件發酵後，高鈞賢夫婦的心情似乎未受太大影響，繼續在社交平台分享家庭生活的溫馨點滴，展現出一貫的淡定態度。
黃梓漫暗示今年多是非小人
相比起高鈞賢的低調回應，黃梓漫則選擇在社交平台作出回應。她在限時動態留言，疑為事件作出回應：「D不實新聞大家都係吃下花生就算了，紫微斗數都講得幾準，今年都係多是非小人，繼續努力搬磚，把時間留給最愛的家人」。其後她又在Instagram發文分享人生感悟，寫道「真正的成長不是變得強硬，而是變得溫柔」，並強調「溫柔才是最強大的力量」，似乎以此回應外界的質疑聲音，展現出面對逆境時的堅強態度。