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高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅 網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼

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現年38歲的高鈞賢近年主力在內地發展，經常於小紅書等內地社交平台與網民交流互動。早前高鈞賢就大方拍片介紹香港千呎豪宅，裝修豪華之餘，高鈞賢更自爆家裡有4間房，非常闊落。不過有眼尖的內地網民就懷疑高鈞賢講大話，質疑其千呎豪宅根本就不是香港的樓盤。

高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅

近年北上發展的高鈞賢，早前在小紅書上傳了一段介紹自己香港豪宅的影片。從片中可見，高鈞賢的家非常寬敞，有四間房間之餘，高鈞賢又自爆鐘意購物，多年來收藏的衣服和波鞋都塞滿其中三間房間，非常富貴。

高鈞賢 高鈞賢早前大方分享自己千呎4房豪宅內部。
高鈞賢早前大方分享千呎4房豪宅內部。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢收藏大大小小唔同開bearbrick，加起來價值應該有返咁上下。
高鈞賢收藏大大小小唔同開bearbrick，加起來價值應該有返咁上下。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢又自爆喜歡購物，衫褲鞋襪都已經塞滿3個房間。
高鈞賢又自爆喜歡購物，衫褲鞋襪都已經塞滿3個房間。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢 高鈞賢亦公開其衣帽間
高鈞賢亦公開其衣帽間（圖片來源：小紅書@高鈞賢）

網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼

不少內地網民都非常羨慕高鈞賢一個人住大屋，並且估計其四房單位至少價值千萬，非常有錢。不過有眼尖的網民看得出高鈞賢豪宅間隔與廣州樓盤的風格相似，加上高鈞賢的影片拍到其屋內的插頭為兩頭插，而不是香港的三角插，令網民都紛紛留言質疑高鈞賢講大話充大頭鬼。

高鈞賢 有網民發現高鈞賢家中用的並不是香港的三角插，而是內地所用的兩腳插。
有網民發現高鈞賢家中用的並不是香港的三角插，而是內地所用的兩腳插。（圖片來源：小紅書@高鈞賢）
高鈞賢
（圖片來源：網民留言截圖）
高鈞賢
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

高鈞賢曾甘為女友回港發展

高鈞賢在14年離巢無綫後，一度北上發展，曾於新版本《包青天》中飾演展昭，又有在《彎彎的大灣》中同偶像羅嘉良飾演父子。2020年他開宣布與邵氏簽五年合約，同時和TVB亦簽部頭合約。除了《法證先鋒V》之外，他還有參演未播出的《廉政狙擊·黑幕》、《黑金風暴》。他曾表示掛住香港觀眾，恨拍TVB劇集，很多人以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。

有指高鈞賢去年在朋友介紹下認識吳玥彤，二人一拍即合，37歲的高鈞賢大女友12年。
有指高鈞賢在朋友介紹下認識吳玥彤，二人一拍即合，38歲的高鈞賢大女友12年。(圖片來源：[email protected])
走年高鈞賢曾與吳玥彤慶祝生日，氹得女友好開心，不過二人有共識把戀情低調處理。
高鈞賢曾與吳玥彤慶祝生日，氹得女友好開心，不過二人有共識把戀情低調處理。(圖片來源：[email protected])

高鈞賢與億萬千金回復朋友關係

高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。

在高鈞賢的社交網中，找不到任何與吳玥彤的合照，反而女方就把一些甜蜜合照，放於IG STORY比較難搵到的地方。
在高鈞賢的社交網中，找不到任何與吳玥彤的合照，反而女方就把一些甜蜜合照，放於IG STORY比較難搵到的地方。（圖片來源：[email protected]
高鈞賢早前與吳卓羲、羅霖等合作拍《廉政狙擊》。
高鈞賢早前與吳卓羲、羅霖等合作拍《廉政狙擊》。（圖片來源：[email protected]
高鈞賢本身亦有家底，兩年前他在港開了一間車房。
高鈞賢本身亦有家底，兩年前他在港開了一間車房。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：小紅書@高鈞賢、[email protected][email protected]

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