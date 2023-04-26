高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅 網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼
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現年38歲的高鈞賢近年主力在內地發展，經常於小紅書等內地社交平台與網民交流互動。早前高鈞賢就大方拍片介紹香港千呎豪宅，裝修豪華之餘，高鈞賢更自爆家裡有4間房，非常闊落。不過有眼尖的內地網民就懷疑高鈞賢講大話，質疑其千呎豪宅根本就不是香港的樓盤。
高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅
近年北上發展的高鈞賢，早前在小紅書上傳了一段介紹自己香港豪宅的影片。從片中可見，高鈞賢的家非常寬敞，有四間房間之餘，高鈞賢又自爆鐘意購物，多年來收藏的衣服和波鞋都塞滿其中三間房間，非常富貴。
網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼
不少內地網民都非常羨慕高鈞賢一個人住大屋，並且估計其四房單位至少價值千萬，非常有錢。不過有眼尖的網民看得出高鈞賢豪宅間隔與廣州樓盤的風格相似，加上高鈞賢的影片拍到其屋內的插頭為兩頭插，而不是香港的三角插，令網民都紛紛留言質疑高鈞賢講大話充大頭鬼。
高鈞賢曾甘為女友回港發展
高鈞賢在14年離巢無綫後，一度北上發展，曾於新版本《包青天》中飾演展昭，又有在《彎彎的大灣》中同偶像羅嘉良飾演父子。2020年他開宣布與邵氏簽五年合約，同時和TVB亦簽部頭合約。除了《法證先鋒V》之外，他還有參演未播出的《廉政狙擊·黑幕》、《黑金風暴》。他曾表示掛住香港觀眾，恨拍TVB劇集，很多人以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。
高鈞賢與億萬千金回復朋友關係
高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。
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圖片來源：小紅書@高鈞賢、[email protected]、[email protected]