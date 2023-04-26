高鈞賢大曬香港千呎四房豪宅 網民因1破綻質疑講大話充大頭鬼

現年38歲的高鈞賢近年主力在內地發展，經常於小紅書等內地社交平台與網民交流互動。早前高鈞賢就大方拍片介紹香港千呎豪宅，裝修豪華之餘，高鈞賢更自爆家裡有4間房，非常闊落。不過有眼尖的內地網民就懷疑高鈞賢講大話，質疑其千呎豪宅根本就不是香港的樓盤。