40歲高鈞賢宣布封盤做人夫 冧爆孖老婆孕肚合照兼爆預產期
廣告
40歲高鈞賢（Matthew）2005參加《香港先生選舉》奪冠後入行，不過就於2014宣布離巢，結束9年賓主關係。高鈞賢離巢後轉戰內地市場及飲食業界，隨後於2020年宣布再度回巢TVB。今年剛踏入40歲嘅高鈞賢今日（2日）突然在社交平台宣布喜訊，預告即將榮升人夫及爸爸，引來唔少網民留言祝賀！
高鈞賢正式封盤做人夫
其實高鈞賢曾公開表示早已有成家立室之意，早前在社交網晒出跟女友在美國街頭Kiss的照片「洩蜜」，當時女友腹部明顯隆起，看似已懷有5個月身孕。而高鈞賢在上星期出席活動時，無名指戴有戒指，更指「下個月頭會有開心事情宣布。」原來高鈞賢早前與較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚，而太太更陀有「小龍女」，簡直係雙喜臨門！
高鈞賢冧爆公布老婆預產期
高鈞賢續指BB的預產期是明年1月中，女兒的英文名為「Liona」，又表示會努力工作，做一個有責任感的爸爸。今日佢就在社交平台曬出多張與老婆嘅合照，並配文稱：「四十歲的高鈞賢 ，是兒子 是丈夫 也是爸爸」仲向老婆示愛：「女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家」高鈞賢亦曬出拖實媽媽手嘅照片，並在照片中配上「希望媽媽戰勝病魔」，盼早前接受乳癌手術嘅媽媽早日康復。
高鈞賢大爆相愛及求婚經歷
高鈞賢接受傳媒訪問指與太太由朋友開始認識，雙方經歷不少，他一直也想擁有自己的家庭，所以由結婚到有小朋友一切也是計劃之內的事。他指在香港求婚，然後二人去了馬爾代夫影婚紗相，再去加拿大註冊，並透露求婚當日雙方好友都在場，回憶過往的經歷，他更忍不住感觸落淚！
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@高鈞賢