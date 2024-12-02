40歲高鈞賢宣布封盤做人夫 冧爆孖老婆孕肚合照兼爆預產期

40歲高鈞賢（Matthew）2005參加《香港先生選舉》奪冠後入行，不過就於2014宣布離巢，結束9年賓主關係。高鈞賢離巢後轉戰內地市場及飲食業界，隨後於2020年宣布再度回巢TVB。今年剛踏入40歲嘅高鈞賢今日（2日）突然在社交平台宣布喜訊，預告即將榮升人夫及爸爸，引來唔少網民留言祝賀！

