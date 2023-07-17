Nathan全民造星5｜IG千字文回應女友輕生一事 強調自己並唔係借錢

《全民造星5》總決賽昨日（16日）已圓滿結束，10強之一的Nathan魏念恩的退選成為焦點之一，原因是他被傳媒爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，到晚上7時30分便在IG宣布退選一事，深潛一天，Nathan終於作出回應…