Nathan全民造星5｜IG千字文回應女友輕生一事 強調自己並唔係借錢
Nathan深潛一日 千字文回應事件！
Nathan昨天（16日）退選後，用了一天時間，終於在IG作出回應，他打了一篇千字文，承認在這件事情是處理不當，現在終於與大眾作出一個交代：
事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。
5月17號凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子。
當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個「如果……可能就唔會……」。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢地道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。
喺呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂。同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知「我無事，請放心」。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。
直到有朋友睇咗我十強之後所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法去面對呢一件事。
我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。
令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。
而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。
當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份附上責任，做到有始有終。
但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。
好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你地致歉，好對唔住。
而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對“借錢”一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。
假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。
最後，感恩一直支持我嘅人，
令到你地擔心對唔住。
回應過後，有不少Nathan的粉絲立即留言力撐偶像人誰無過！
網民鬧爆道歉冇誠意
雖然部份Fans力撐Nathan，但依然有大批網民湧入他的IG留言，批評他根本沒有道歉意思，更指現金還清更是沒有證據可以證明。
Nathan 全民造星5︱被爆曾多次向前女友借錢
有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
更多：Nathan全民造星5︱再被踢爆參賽時向已故女友借錢 女方家屬公開對話紀錄
Nathan魏念恩首度回應女友輕生
Nathan的女朋友在5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後，Nathan將IG的頭像轉成黑色，並在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，但就一直未有接受傳媒訪問。直至昨日的10強拉票活動，Nathan終於再見傳媒並開腔回應女友輕生一事，他感謝大家的關心，透露心情慢慢平伏中：「心情就好過之前，但暫時私人嘢未Ready同公眾分享住，希望大家明白，畀啲空間我。」
Nathan魏念恩承認曾有退賽打算
Nathan承認曾有退賽打算：「但好似逃避咗件事，因為一開頭參賽係想我嘅音樂畀人聽到，唔止呢段時間，之前都有自我質疑令我想退賽，但最後我覺得要打敗以前嘅自己，所以繼續留低。」對於網民的負評，他直言無法顧慮全部人的感受：「會繼續做好自己，同埋多謝一直支持我嘅人，會繼續進步畀大家睇。」
Nathan魏念恩有睇正反雙方留言
至於被女方家屬直斥虛情假意，Nathan表示：「嗰方面就唔回答住，Sorry。」他亦指暫無意出Po交代或澄清：「希望遲啲心情Ready，Plan好點處理，再去處理呢件事。」魏念恩表示期間都有睇正反雙方留言：「所謂『唔好嘅評論』，其實某程度都可以從中學到有咩要進步，好同唔好嘅評論都會睇。」
全民造星5｜Nathan魏念恩發文悼念女友
在ViuTV選秀節目《全民造星V》播出兩天後，就傳出大熱參賽者2號魏念恩（Nathan）其女友於5月17日於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後Nathan亦將IG的頭像轉成黑色，在沉澱一星期後（5月24日）Nathan在其IG限時動態中，先上載了一段在海邊拍攝日落的影片，配以一段日文《眨眼瞬間》的歌詞，之後又分享了一段長文，疑似抒發他對已離世女友的思念：
過了很多天，感恩身邊朋友的關心。
妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。
妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。
這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。
希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好
在我們心中活著。
有傳Nathan悼念女友此舉 惹女方家人大感不滿
雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信就是Nathan已故的女友。可是，就傳出指Nathan悼念女友此舉動，令女方家人大感不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」
早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。
Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華的摩羯座
全民造星5的參賽者2號魏念恩（Nathan），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。
Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料
參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz
全民造星5｜Pre round比賽 Nathan 自彈自唱 《下一束光》
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