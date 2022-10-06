24歲 Jeffrey自爆當岑珈其老竇 阿正曾誤會Jeffrey將「情侶關係」當真？

6位膠人魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、呂爵安（Edan）、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）和黃正宜（阿正）將於10月8日（星期六）晚上9時30分，為大家帶來《膠戰SSP》。24歲的Jeffrey憑《膠戰》和青春劇《I SWIM》人氣順速急升，早前他接受Viu1訪問，大談6膠之間的相處趣事，更詳談自己與阿正的「曖昧」關係！