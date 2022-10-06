24歲 Jeffrey自爆當岑珈其老竇 阿正曾誤會Jeffrey將「情侶關係」當真？
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6位膠人魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、呂爵安（Edan）、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）和黃正宜（阿正）將於10月8日（星期六）晚上9時30分，為大家帶來《膠戰SSP》。24歲的Jeffrey憑《膠戰》和青春劇《I SWIM》人氣順速急升，早前他接受Viu1訪問，大談6膠之間的相處趣事，更詳談自己與阿正的「曖昧」關係！
岑珈其意見多嚇親Jeffrey
Jeffrey在《膠戰》收放自如的表現為他帶來不少知名度，可是Jeffrey在訪問中表示自己在拍攝《膠戰》前，曾經因為岑珈其感到害怕。他回憶道當時以為岑珈其意見多多，所以在他面前都盡量少發言，相處過後才發現他並無惡意，而且非常搞笑，自己在他身邊亦十分放鬆，更笑言自己當對方為老竇。
大爆阿正曾誤會Jeffrey將Love Line當真？
Jeffrey在訪問中大談自己與阿正的關係。他表示兩人在私底下為死黨，自己亦非常喜歡阿正為人，大讚阿正有急才兼轉數快。Jeffrey更大爆在初初拍攝《膠戰》的時候，阿正曾一度擔心Jeffrey將自己在節目中的表白當真！
Jeffrey自認食量勁過肥腸
Jeffrey在訪問中亦有鬼馬地模仿5膠，除了學阿正單眼講「LA Girls」之外，又扮Edan條《Elevator》，場面十分爆笑。此外，Jeffrey自認自己非常大食，自己去茶餐廳能一個人食5個餸，他更自信表示只需要兩個月就可以增肥至肥腸身形，認真誇張！
唔敢喺黃德斌面前大叫
初嚐走紅滋味的Jeffrey表示自己喜歡靠「大叫」減壓，無論在陌生環境或者拍攝片場，他都會大叫減壓。他笑言因為獨特的減壓方法，不少同場演員都會被他嚇親。唯獨黃德斌在場的時候，Jeffrey才會減少大叫，因為Jeffrey話「唔想嚇親老人家」！
一齊睇吓Jeffrey點講阿正：
Jeffrey除咗靚仔，原來都幾搞笑！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_family6、[email protected]、[email protected] HK、[email protected] Hong Kong Limited資料或影片來源：[email protected] HK
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