魏浚笙Jeffrey7年前舊片翻hit！「青澀時代」顏值大跌？
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新生代男神魏浚笙（Jeffrey）近年歌影視發展不俗，有份參演嘅電影《飯戲攻心2》都有好成績！最近有網民挖掘出他7年前的一段影片，讓眾人見證了魏浚笙「青澀時代」的樣貌，網民即驚呼顏值大跌。
七年前勁青澀 19歲Jeffrey
近日有網民翻出一段Jeffrey於2017年參與的一個政府宣傳片，旨在提高大眾對情緒病的關注。當時，Jeffrey還未正式踏入演藝圈，年僅19歲的他在片中的表現，透露出滿滿的青春氣息。短片由衛生局學生健康服務部門製作，Jeffrey在其中進行街訪和專業人士訪問，展現了他的初生之犢不畏虎的精神。
臉腫眼腫顏值大跌！髮型果然是一切？！
時光荏苒，Jeffrey如今已是公認的零死角靚仔，但在這段被挖掘出來的短片中，看到了一個不太一樣的他。當年的Jeffrey，臉腫眼腫，與現在的完美形象相去甚遠，不過亦可能是髮型問題。儘管如此，他那時的模樣仍然讓人一眼就能認出，那份獨有的帥氣和天賦，即使在青澀的外表下，依然不容忽視。
網民再將與陳冠希相提並論 全盛時期果然無得比
Jeffrey帶點混血的外貌，不少網民經常用來與陳冠希相比。而今次的短片，有網民認為比起19歲時的陳冠希相比，果然Edison才是真正的男神，亦有網民認為陳冠希已時過去式男神，Jeffrey才是新世代的男神代表。
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圖片來源：ig＠jeffreyngai、影片截圖、頭文字d資料或影片來源：原文刊於NewMonday