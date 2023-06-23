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Jeffrey魏浚笙巴黎時裝周靚絕全場 昔日男神陳冠希同場都要輸

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魏浚笙（Jeffrey）自出道以來憑住靚仔樣深得女性粉絲歡心，近年人氣急升的他更在歌影視都有非常亮眼的成績，成為娛樂圈中備受期待的男星之一。早前Jeffrey現身機場時被不少網民大讚似足全盛時期的陳冠希（Edison）而引起外界關注，日前他代表香港到法國巴黎出席時裝活動，外形上絕對不輸宋仲基等一線明星，更與Edison本尊罕有同場，引起網民關注！

魏浚笙 jeffrey Jeffrey出道以來憑住靚仔樣深得女性觀眾歡心。
Jeffrey出道以來憑住靚仔樣深得女性觀眾歡心。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey Jeffrey是圈中的靚仔代表。
Jeffrey是圈中的靚仔代表。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 25歲的Jeffrey被指是Edison接班人。
25歲的Jeffrey被指是Edison接班人。（圖片來源：[email protected]

兩人首度同場

25歲的Jeffrey當日在活動上以大男孩形象示人，身穿藍色棒球褸和灰色闊腳褲散發着年輕活力的一面；至於大他17歲的Edison則更有成熟的味道，身穿黑色恤衫和短褲，再配上一副黑超非常有時尚感。不過，兩人在活動上未有一同合照，不少網民見不到同框照都表示非常可惜！

魏浚笙 jeffrey Jeffrey當日在活動上以大男孩形象示人。
Jeffrey當日在活動上以大男孩形象示人。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 擺甫士駕輕就熟。
擺甫士駕輕就熟。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey Jeffrey日前飛到法國出席巴黎時裝周。
Jeffrey日前飛到法國出席巴黎時裝周。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 陳冠希都有去。
陳冠希都有去。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 早前就是這張相在網上瘋傳，獲大批網民表示Jeffrey與陳冠希非常相似。
早前就是這張相在網上瘋傳，獲大批網民表示Jeffrey與陳冠希非常相似。（圖片來源：[email protected]

集郵成功外形冠絕全場

另外，Jeffrey亦在時裝展上與不少名人集郵成功，包括韓國男演員宋仲基、韓國男團GOT7成員Jackson王嘉爾及BamBam、韓國男團NCT成員Yuta、新加坡歌手林俊傑和台灣男演員林柏宏等等，論外形絕對不輸他們，甚至更有不少留言大讚Jeffrey外形冠絕全場，代表香港揚威海外！

魏浚笙 jeffrey Jackson王嘉爾。
Jackson王嘉爾。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey JJ林俊傑。
JJ林俊傑。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 宋仲基。
宋仲基。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey Yuta。
Yuta。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 林柏宏。
林柏宏。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey BamBam。
BamBam。（圖片來源：[email protected]

魏浚笙Jeffrey 與哥哥闊別近4年

Jeffrey早前和Do姐（鄭裕玲）飛到歐洲拍攝旅遊節目，近日完成在法國巴黎的拍攝工作後，他就飛到荷蘭探親，在Jeffrey抵達荷蘭的阿姆斯特丹後，他就分享了與哥哥一同搭地鐵影片，並寫上：「快4年沒見的親生哥哥，HAPPY BIRTHDAY！」

魏浚笙 Jeffrey在地鐵車廂內拍片，乘機將哥哥側面攝入鏡。
Jeffrey在地鐵車廂內拍片，乘機將哥哥側面攝入鏡。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 雖然只見到半張側面，但睇得出Jeffrey哥哥輪廓深邃、五官立體，超高的顏值令網民驚為天人。
雖然只見到半張側面，但睇得出Jeffrey哥哥輪廓深邃、五官立體，超高的顏值令網民驚為天人。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 Jeffrey笑言在哥哥面前「變回小孩弟弟」，連林正峰都大讚Jeffrey哥哥好靚仔。
Jeffrey笑言在哥哥面前「變回小孩弟弟」，連林正峰都大讚Jeffrey哥哥好靚仔。（圖片來源：[email protected]

網民跪求哥哥正面照

雖然影片中只見到Jeffrey哥哥半張臉，但也令網民驚為天人，紛紛大讚：「阿哥好靚仔呀，點解全家基因可以咁優良」、「顏值超高家族」、「想要哥哥ig」、「可唔可以和哥哥一齊正面合照？」、「想睇哥哥正面」、「兄弟都咁靚仔公平咩」，亦有網民指哥哥仲靚仔過Jeffrey：「阿哥有男人味」、「好似阿哥個樣仲更加精緻」等等。

魏浚笙 Jeffrey又分享了和哥哥一同走在阿姆斯特丹市中心路上的影片，笑言：「Good to be home.」
Jeffrey又分享了和哥哥一同走在阿姆斯特丹市中心路上的影片，笑言：「Good to be home.」（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 網民都大讚戴上黑超的Jeffrey哥哥充滿星味，希望兩兄弟可以一齊入行！
網民都大讚戴上黑超的Jeffrey哥哥充滿星味，希望兩兄弟可以一齊入行！（圖片來源：[email protected]

魏浚笙Jeffrey混血外貌遺傳自仙氣媽媽

Jeffrey一直被網民大讚是「翻版陳冠希」，其實他是個混血兒，家族擁有荷蘭和印尼血統，父母在他讀中三時離婚，之後Jeffrey就跟隨母親及哥哥一同生活，三母子感情要好。他曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片，相中可見媽媽樣貌同樣標緻，仲十分有仙氣，可見基因強大，網民更激讚Jeffrey媽媽似足長髮版的「大美人」關之琳！

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Jeffrey曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片。（圖片來源：[email protected]

魏浚笙Jeffrey直言父母離婚後生活更輕鬆

Jeffrey曾透露在父母離婚後，仍有每星期繼續與爸爸見面，他指爸爸對他管教很嚴厲，會用藤條打他，不過他每次被打時都會「交足戲」扮痛，以減輕爸爸打他的力度。Jeffrey坦言父母離婚對自己冇影響，反而覺得爸爸搬走後，冇人再打自己，生活變得更輕鬆。他又表示爸爸自從信教後平和很多，開始以德服人，當他長大後，爸爸更成為他的人生導師。

魏浚笙 jeffrey 十大中文金曲 勇奪新人獎金獎嘅Jeffrey魏浚笙忙拍戲，所以缺席頒獎典禮。
Jeffrey魏浚笙早前勇奪《十大中文金曲》最有前途男新人金獎，但因忙於拍戲，所以缺席頒獎典禮。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
ISWIM 魏浚笙 Jeffrey笑言由細到大得街市啲叔叔姨姨會叫佢靚仔。
Jeffrey早前和Do姐（鄭裕玲）飛到歐洲拍攝旅遊節目。（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）

魏浚笙Jeffrey一早爆紅為守家人承諾延遲入行

「小鮮肉」Jeffrey的顏值極高，既靚仔又斯文，形象正面。他在17歲時被模特兒公司看中，獲邀去試鏡拍廣告，之後便以自由身的身份去做模特兒。他亦不時會在YouTube上拍片分享衣著形象和化妝技巧，直至拍攝ViuTV節目《調教你男友》令他引來不少粉絲，甚有人氣，增加對幕前的興趣。不過，當時他只有22歲，仍是一名學生，在香港公開大學修讀工商管理課程，雖然幕前有興趣，但他答應家人要大學畢業後才正式出道。

魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 ISWIM Jeffrey
Jeffrey在2021年正式大學畢業。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 模特兒出身的顏值擔當Jeffery被《膠戰》幕後團隊讚「夠膠」﹗
模特兒出身的顏值擔當Jeffery被《膠戰》幕後團隊讚「夠膠」，因此獲選成為6膠之一﹗（圖片來源：ViuTV影片截圖）

魏浚笙Jeffrey 潛力股體重曾達190磅

Jeffrey成現今其中一位男神，不過他自爆兒時喜歡食甜食、零食及「垃圾食物」，直到中學時才因長高而瘦起來。後來他長大後，因為拍拖，體重又再增加，高峰期更達190磅。當時他身體都變弱又起「風癩」，結果輕了幾公斤，他發現變瘦後上鏡較好看，因而下定決心瘦身。

魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 ISWIM Jeffrey Jeffery
Jeffrey接受《Stephen‧傾》訪問時曾指自己外貌一般，認為碧咸、吳彥祖、金成武、陳冠希等人才是真正型男。他指自己最滿意的部位是「T字位」眉骨及鼻骨，但他卻不太喜歡鼻頭，因為一吃東西，鼻頭就很容易變大。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）

Jeffrey的瘦身大計絕對不是信口開河，他起初奉行16/8 飲食法，同時又努力做運動，維持一年就成功減走30磅。不過，由於持續節食加上做劇烈運動令身體難以負荷，身體虛弱以至他日日流鼻血，並要用一、兩個月時間去補充營養身體才慢慢適應，所以他都不建議大家以這方法減肥。現時他為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡幫助消腫和增加血液環，堅持勤力做運動，令體重保持在68kg。

魏浚笙 Jeffrey為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡和勤力做運動
Jeffrey為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡和勤力做運動（圖片來源：[email protected]

長情專一 望與女友結婚

Jeffrey除了外表俊俏，性格好之外，不少網民都因他對女友的深情專一而喜歡他。他與女友因參加ViuTV節目《調教你男友》第一次參與電視拍攝，他指當時劇組經社交平台聯絡他，終由節目主持梁祖堯選擇才有份參與。女友陳芷欣（Evelyn）比他年長4歲，當年他花了大概兩個月時間去追求女友，但由於二人年紀有差距，起初這對姊弟戀花了逾半年才逐漸穩定。男方為拉近大家之間的距離，時刻都會提醒自己要努力上進，並且遷就對方，甚麼事都要拿出來商量。

魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 ISWIM Jeffrey Jeffery
Jeffrey曾在訪問中提及喜歡年長一點的女性，所以女朋友Evelyn正正是他的理想型。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey曾在《調教你男友》中表示，自己年紀少但對愛情十分認真，因此希望另一半會比較成熟，而且想認真穩定交往的人，所以不應以年齡作限制，重要是二人可互相遷就和體諒對方，可見Evelyn絕對是個合適的人選。二人至今拍拖7年但並無7年之癢而且恩愛依然，其中Jeffrey在《調教你男友》中因太久沒見女友，重相遇一刻更感動流涕，十分sweet。

魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 ISWIM Jeffrey去年參加ViuTV真人騷《調教你男友》，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動廣受網民注目，節目播出後人氣爆升。
Jeffrey參加ViuTV真人騷《調教你男友》後，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動，廣受網民注目。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey出名愛錫女朋友，經常在網上放閃，有時都會以情侶檔身份一起工作。現時Evelyn都會負責管理Jeffrey的工作事務，並擔當經理人一職。他表示，即使日對夜對都不會悶，反指只要工作後見到女朋友就會開心，更希望可以盡早與女友結婚。

魏浚笙 jeffrey 魏浚笙 ISWIM 與拍拖六年的Evelyn打風都打唔甩，Jeffery話唔介意女友大他四年，因為他就是喜歡姐姐。
Jeffrey曾霸氣表示： 「你要對你另一半有承諾，無人想做另一半要匿匿埋埋，唔Fair成件事，你身為一個男人，你係要公開保護。」（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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