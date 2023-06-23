Jeffrey魏浚笙巴黎時裝周靚絕全場 昔日男神陳冠希同場都要輸

魏浚笙（Jeffrey）自出道以來憑住靚仔樣深得女性粉絲歡心，近年人氣急升的他更在歌影視都有非常亮眼的成績，成為娛樂圈中備受期待的男星之一。早前Jeffrey現身機場時被不少網民大讚似足全盛時期的陳冠希（Edison）而引起外界關注，日前他代表香港到法國巴黎出席時裝活動，外形上絕對不輸宋仲基等一線明星，更與Edison本尊罕有同場，引起網民關注！