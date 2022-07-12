ISWIM｜魏浚笙Jeffrey唔覺自己靚仔 入行兩年目標竟然係阿正？

魏浚笙（Jeffrey）近日正在ViuTV新劇《ISWIM》中擔正做主角，日前他上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐（鄭裕玲）訪問，大講拍《I SWIM》時的趣事，又講到他入行兩年以來的目標，竟然係想做到同阿正一樣咁放！