ISWIM｜魏浚笙Jeffrey唔覺自己靚仔 入行兩年目標竟然係阿正？
魏浚笙Jeffrey 自覺諗嘢似小朋友
原本做開硬照Model的Jeffrey，自2020年參加ViuTV節目《調教你男友》後正式入行，他在訪問中直言入行兩年以來自覺好幸運，因為有好多機會去試不同的範疇，包括拍綜藝和拍劇，在《膠戰》仲有機會唱埋歌。至於係咪由細到大都有好多人讚他靚仔？Jeffrey就話：「街市嗰啲就有，我成日去街市買嘢，好多姨姨叔叔都話：『靚仔！要唔要？』其他人有冇咁講又唔係好覺。」
唔想被人話「得個樣」
Jeffrey自言唔覺得自己靚仔，只係覺得自己幾Cute：「因為我諗嘢、做法都好偏小朋友，到依家都係，私底下我都係一個會𠱁媽咪、𠱁女朋友嘅人。」但他表示自己在入行後有成熟咗，對自己做嘅嘢係高要求咗，希望有時做得唔好，下次可以做得更好。Jeffrey又話自己從來都冇講過自己係一個靚仔：「其實人哋讚我靚仔係一定開心，但有一個位會去到我無論做咗任何努力，啲人都會覺得我『得個樣』，所以我會希望啲人可以睇我耐少少，或者睇得深入少少。」
想做到阿正咁放
Jeffrey又透露自己在拍《IT狗》前，就跟彭秀慧老師上了Acting Class，同Dixon是同學：「嗰時我有問彭秀慧老師，話我好想做到阿正嗰啲感覺，即係我有時好想好放咁去做嘢，想問點解我做唔到？」Do姐問他點解唔做一個內斂些的演員？Jeffrey答：「因為我成日覺得我一內斂，啲人就覺得我有偶像包袱，我就會覺得啲人未了解我！」
面對唔熟嘅人會好靜
Do姐話大家對Jeffrey的評語都係「佢好靜㗎喎！」Jeffrey就話有研究過自己：「我發現我同人唔熟嘅時候，同埋我驚嘅時候，我就會靜，因為我會唔知講咩，比較慢熱，但係我一熟咗就會唔同，好似我上Acting Class嗰時，一開始同啲同學、Dixon佢哋都唔熟，但到咗第五、六堂就會嚟料，開始好多嘢講、好多廢話！」
讚袁澧林係好對手
講到《I SWIM》播出後，有好多人讚Jeffrey做得好，Jeffrey笑言好開心可以受人肯定，也令他覺得Acting Class十分有用：「你話好實質學咗啲咩，我又好難講，因為我都仲係資歷尚淺，所以我做戲要好睇對手，如果對手好投入，咁我就會好投入。」講到令他有這個感覺的對手，他第一個就話係袁澧林（Angela），之後又補充說：「Edan都有，其實《I SWIM》我覺得成個團隊都有，因為我覺得大家都係好想去做到一件好青春嘅事，所以大家都係一個好投入角色嘅狀態去做，所以有時會自己即興加對白，令演出更加好笑！」他又指Edan、Stanley本身都唔係太鍾意游水，特別Edan連沖涼都要眯晒眼，但佢哋都好專業，接得都會盡力去做。
導演叫佢憑感覺去做
Jeffrey指《I SWIM》是他第二個演出，第一個係《IT狗》，嚟緊仲有個《百萬同居計劃》，係同Anson Lo拍檔，講到每一個劇嘅角色性格都係唔同，比如第一個《IT狗》嘅角色，係比較認真上堂，好追求真理嘅角色，他說：「嗰時好開心聽到主要對手係珈其，事前都有驚，去問珈其應該點去做好啲？佢同導演就叫我唔好諗咁多，直做！憑感覺去做就得㗎啦，佢話新人最忌擔心得太多，好容易令到自己原本準備嘅嘢都冇晒，所以順住個勢去做就得。」
靠阿媽椰菜花飯keep fit
Jeffrey指10集《I SWIM》由8月中拍到12月頭，原本想10月中煞科，但因為個室內泳池只能夠夜晚拍，所以為咗等個靚泳池，游水戲都要11月先可以開拍。Jeffrey又話自己本身係肥仔，肚腩會打摺，胸同手臂比較易操，腹肌就要食得好清先操到，主要食雞胸肉，同埋阿媽整啲椰菜花扮飯，操咗差唔多半年至七個月先操到，拍完劇後原本完全冇諗住keep，但無奈地有幾個工作都係要騷肌，所以到依家都要一路keep住。
最想做一個打廿個嘅男主角
講到最想做的角色，Jeffrey就話係做一啲好有型嘅偶像男主角：「就係嗰啲女主角畀人綁架，佢就要好輕鬆咁一個打廿個，最尾入到去嗰間房就有個大佬Big Boss，好難揪嘅，要同佢揪揪揪好耐，我就嚟唔得嘅時候，一拳𢰸中咗！呢個係我嘅夢想嚟，但其他角色我都願意去試，因為我覺得每次同前輩或者同輩對戲，我都會有進步，可以學到佢哋做嘢嘅方法。」
夢想開咖啡店
至於未來的計劃，Jeffrey就話想開一間咖啡店：「因為呢個係我嘅夢想，我好鍾意飲咖啡，因為飲咖啡可以去水腫，我好勁水腫，每朝都要花半個鐘去碌面，因為我有肥胖基因，呢個係天生嘅，遺傳自我阿婆，不過佢已經走咗，我媽咪都有遺傳到，但佢行山行得好勁，所以都keep到好fit，我就鍾意舉鐵。」最後他又預告《I SWIM》有機會開續集，但唔知會係電視劇定電影，他笑言大家都好想拍，不過最緊要係大家都有期。
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