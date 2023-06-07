魏浚笙Jeffrey返荷蘭為靚仔哥哥慶生 網民勁讚家族基因強大阿媽激似關之琳
魏浚笙Jeffrey 與哥哥闊別近4年
Jeffrey早前和Do姐（鄭裕玲）飛到歐洲拍攝旅遊節目，近日完成在法國巴黎的拍攝工作後，他就飛到荷蘭探親，在Jeffrey抵達荷蘭的阿姆斯特丹後，他就分享了與哥哥一同搭地鐵影片，並寫上：「快4年沒見的親生哥哥，HAPPY BIRTHDAY！」
網民跪求哥哥正面照
雖然影片中只見到Jeffrey哥哥半張臉，但也令網民驚為天人，紛紛大讚：「阿哥好靚仔呀，點解全家基因可以咁優良」、「顏值超高家族」、「想要哥哥ig」、「可唔可以和哥哥一齊正面合照？」、「想睇哥哥正面」、「兄弟都咁靚仔公平咩」，亦有網民指哥哥仲靚仔過Jeffrey：「阿哥有男人味」、「好似阿哥個樣仲更加精緻」等等。
混血外貌遺傳自仙氣媽媽
Jeffrey一直被網民大讚是「翻版陳冠希」，其實他是個混血兒，家族擁有荷蘭和印尼血統，父母在他讀中三時離婚，之後Jeffrey就跟隨母親及哥哥一同生活，三母子感情要好。他曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片，相中可見媽媽樣貌同樣標緻，仲十分有仙氣，可見基因強大，網民更激讚Jeffrey媽媽似足長髮版的「大美人」關之琳！
直言父母離婚後生活更輕鬆
Jeffrey曾透露在父母離婚後，仍有每星期繼續與爸爸見面，他指爸爸對他管教很嚴厲，會用藤條打他，不過他每次被打時都會「交足戲」扮痛，以減輕爸爸打他的力度。Jeffrey坦言父母離婚對自己冇影響，反而覺得爸爸搬走後，冇人再打自己，生活變得更輕鬆。他又表示爸爸自從信教後平和很多，開始以德服人，當他長大後，爸爸更成為他的人生導師。
一早爆紅為守家人承諾延遲入行
「小鮮肉」Jeffrey的顏值極高，既靚仔又斯文，形象正面。他在17歲時被模特兒公司看中，獲邀去試鏡拍廣告，之後便以自由身的身份去做模特兒。他亦不時會在YouTube上拍片分享衣著形象和化妝技巧，直至拍攝ViuTV節目《調教你男友》令他引來不少粉絲，甚有人氣，增加對幕前的興趣。不過，當時他只有22歲，仍是一名學生，在香港公開大學修讀工商管理課程，雖然幕前有興趣，但他答應家人要大學畢業後才正式出道。
潛力股體重曾達190磅
Jeffrey成現今其中一位男神，不過他自爆兒時喜歡食甜食、零食及「垃圾食物」，直到中學時才因長高而瘦起來。後來他長大後，因為拍拖，體重又再增加，高峰期更達190磅。當時他身體都變弱又起「風癩」，結果輕了幾公斤，他發現變瘦後上鏡較好看，因而下定決心瘦身。
Jeffrey的瘦身大計絕對不是信口開河，他起初奉行16/8 飲食法，同時又努力做運動，維持一年就成功減走30磅。不過，由於持續節食加上做劇烈運動令身體難以負荷，身體虛弱以至他日日流鼻血，並要用一、兩個月時間去補充營養身體才慢慢適應，所以他都不建議大家以這方法減肥。現時他為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡幫助消腫和增加血液環，堅持勤力做運動，令體重保持在68kg。
長情專一 望與女友結婚
Jeffrey除了外表俊俏，性格好之外，不少網民都因他對女友的深情專一而喜歡他。他與女友因參加ViuTV節目《調教你男友》第一次參與電視拍攝，他指當時劇組經社交平台聯絡他，終由節目主持梁祖堯選擇才有份參與。女友陳芷欣（Evelyn）比他年長4歲，當年他花了大概兩個月時間去追求女友，但由於二人年紀有差距，起初這對姊弟戀花了逾半年才逐漸穩定。男方為拉近大家之間的距離，時刻都會提醒自己要努力上進，並且遷就對方，甚麼事都要拿出來商量。
Jeffrey曾在《調教你男友》中表示，自己年紀少但對愛情十分認真，因此希望另一半會比較成熟，而且想認真穩定交往的人，所以不應以年齡作限制，重要是二人可互相遷就和體諒對方，可見Evelyn絕對是個合適的人選。二人至今拍拖7年但並無7年之癢而且恩愛依然，其中Jeffrey在《調教你男友》中因太久沒見女友，重相遇一刻更感動流涕，十分sweet。
Jeffrey出名愛錫女朋友，經常在網上放閃，有時都會以情侶檔身份一起工作。現時Evelyn都會負責管理Jeffrey的工作事務，並擔當經理人一職。他表示，即使日對夜對都不會悶，反指只要工作後見到女朋友就會開心，更希望可以盡早與女友結婚。
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