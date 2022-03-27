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魏焌皓傳強吻麥明詩被TVB解續 北上發展不改「攬女」習慣近況曝光

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亞視推出自製劇《逐流時代》，雖然未播出，但黃德斌同麥明詩嘅咀嘴戲已成為觀眾焦點，但講到咀戲，不得不提麥明詩當時《使徒行者2》拍攝是被魏焌皓強吻一事。事後魏焌皓被炒絕跡香港幕前，原來默默北上發展，但「近女色」的習性依然不減。

魏焌皓 麥明詩黃德斌新戲咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》疑戲外強吻麥明詩一事討論
麥明詩黃德斌新戲咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》疑戲外強吻麥明詩一事討論（圖片來源：無綫電視截圖、[email protected]、《逐流時代》劇照）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 兩三年冇拍劇嘅麥明詩表示再拍劇心情緊張
兩三年冇拍劇嘅麥明詩表示再拍劇心情緊張（圖片來源：《逐流時代》劇照）

麥明詩被魏焌皓強吻

因為麥明詩黃德斌呢場咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》嗰陣，疑喺戲外強吻麥明詩件事出嚟討論，有傳事後女方向高層投訴，魏焌皓被公司照肺兼雪藏，雖然魏焌皓否認有咁嘅事，但本來有份演出同樣有麥明詩的《是咁的，法官閣下》就遭易角，最後仲被爆TVB提出解約，佢喺2018年4月離開，事業跌倒谷底。

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 《使徒行者2》魏焌皓同麥明詩飾演情侶
《使徒行者2》魏焌皓同麥明詩飾演情侶（圖片來源：騰訊《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 戲中兩人有唔少親密戲
戲中兩人有唔少親密戲（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 兩人在劇中相當登對
兩人在劇中相當登對（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 《On Call 36小時》中嘅魏焌皓飾演殘障運動員，非常正面及勵志
《On Call 36小時》中嘅魏焌皓飾演殘障運動員，非常正面及勵志（圖片來源：《On Call 36小時》截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 魏焌皓在《不懂撒嬌的女人》都算搶鏡
魏焌皓在《不懂撒嬌的女人》高大靚仔，都算搶鏡（圖片來源：《不懂撒嬌的女人》截圖）
魏焌皓 麥明詩俾人感覺聰明又靚女，係唔少男士心動對象
麥明詩俾人感覺聰明又靚女，係唔少男士心動對象（圖片來源：《賭城群英會》截圖）

魏焌皓撻著十幾位𡃁模

正所謂天無絕人之路，北上發展嘅魏焌皓憑住大隻靚仔形象，都有市場，但係呢啲都唔及佢喺媾女界咁受歡迎，有傳佢曾經兩年內撻過超過十個花旦同𡃁模。

而事實「媾女王」呢個朵真係實至名歸！，事關最近佢開始玩抖音，已經有超過20萬粉絲訂閱，由魏焌皓上載嗰十幾條片所見，每條都「霸道總裁」咁款，外表冷漠內心溫柔，劇情主要係講佢點樣 「拯救」女主角，好難唔令人睇完心心眼，想將佢私有化，甘願做佢背後嘅女人。

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 魏焌皓喺片中英雄救美，令人對佢產生咗好多幻想
魏焌皓喺片中英雄救美，令人對佢產生咗好多幻想（圖片來源：魏焌皓[email protected]抖音）
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（圖片來源：魏焌皓[email protected]抖音）
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（圖片來源：魏焌皓[email protected]抖音）
麥明詩
（圖片來源：魏焌皓[email protected]抖音）

魏焌皓憑《On Call 36小時》彈起

今年32歲嘅魏焌皓2009年投考TVB藝訓班入行，憑喺2012年嘅《On Call 36小時》演殘障運動員入屋，《使徒行者2》係佢喺無綫最受好評嘅一套作品，而家佢喺抖音走型男小生路線，有日可能喺內地殺出一條新血路。

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓 有操開肌嘅魏焌皓，身型弗到爆，吸引咗唔少女性
有操開肌嘅魏焌皓，身型弗到爆，吸引咗唔少女性（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《使徒行者2》截圖、《逐流時代》劇照、《On Call 36小時》截圖、《不懂撒嬌的女人》截圖、魏焌皓[email protected]抖音、[email protected]

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