魏焌皓傳強吻麥明詩被TVB解續 北上發展不改「攬女」習慣近況曝光
亞視推出自製劇《逐流時代》，雖然未播出，但黃德斌同麥明詩嘅咀嘴戲已成為觀眾焦點，但講到咀戲，不得不提麥明詩當時《使徒行者2》拍攝是被魏焌皓強吻一事。事後魏焌皓被炒絕跡香港幕前，原來默默北上發展，但「近女色」的習性依然不減。
麥明詩被魏焌皓強吻
因為麥明詩黃德斌呢場咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》嗰陣，疑喺戲外強吻麥明詩件事出嚟討論，有傳事後女方向高層投訴，魏焌皓被公司照肺兼雪藏，雖然魏焌皓否認有咁嘅事，但本來有份演出同樣有麥明詩的《是咁的，法官閣下》就遭易角，最後仲被爆TVB提出解約，佢喺2018年4月離開，事業跌倒谷底。
魏焌皓撻著十幾位𡃁模
正所謂天無絕人之路，北上發展嘅魏焌皓憑住大隻靚仔形象，都有市場，但係呢啲都唔及佢喺媾女界咁受歡迎，有傳佢曾經兩年內撻過超過十個花旦同𡃁模。
而事實「媾女王」呢個朵真係實至名歸！，事關最近佢開始玩抖音，已經有超過20萬粉絲訂閱，由魏焌皓上載嗰十幾條片所見，每條都「霸道總裁」咁款，外表冷漠內心溫柔，劇情主要係講佢點樣 「拯救」女主角，好難唔令人睇完心心眼，想將佢私有化，甘願做佢背後嘅女人。
魏焌皓憑《On Call 36小時》彈起
今年32歲嘅魏焌皓2009年投考TVB藝訓班入行，憑喺2012年嘅《On Call 36小時》演殘障運動員入屋，《使徒行者2》係佢喺無綫最受好評嘅一套作品，而家佢喺抖音走型男小生路線，有日可能喺內地殺出一條新血路。
撰文：東方新地圖片來源：《使徒行者2》截圖、《逐流時代》劇照、《On Call 36小時》截圖、《不懂撒嬌的女人》截圖、魏焌皓[email protected]抖音、[email protected]
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