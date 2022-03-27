魏焌皓傳強吻麥明詩被TVB解續 北上發展不改「攬女」習慣近況曝光

亞視推出自製劇《逐流時代》，雖然未播出，但黃德斌同麥明詩嘅咀嘴戲已成為觀眾焦點，但講到咀戲，不得不提麥明詩當時《使徒行者2》拍攝是被魏焌皓強吻一事。事後魏焌皓被炒絕跡香港幕前，原來默默北上發展，但「近女色」的習性依然不減。