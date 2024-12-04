魏焌皓 麥明詩

前TVB大隻小生消失4年突「上水」曾陷強吻麥明詩遭炒魷兼避走北上

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35歲前TVB大隻小生魏焌皓2009年參加藝訓班後入行，入行多年有唔少演出機會，2012年更憑電視劇《On Call 36小時》中飾演傷殘人士「張一康」一角開始爲人熟悉。不過就在星途看似有發展時，魏焌皓2017年就被爆疑戲外強吻麥明詩，導致被TVB炒魷兼逼走北上發展。成為娛樂圈「失蹤人口」嘅魏焌皓最近就突然蒲頭，不過新片就被指係大變樣出鏡……

魏焌皓潛水4年變樣蒲頭

魏焌皓最後一次更新IG已經係2020年4月3日，之後就成為娛樂圈「失蹤人口」嘅佢近日就突然重啟個人社交平台，並曬出一段講心靈雞湯嘅新片回歸。不過魏焌皓嘅影片一出就引來唔少網民留言，更直言佢唔同曬樣：「我記得以前不長這樣的啊」、「消失4年多之後樣子都變了」、「還是演張一康時最帥」、「濾鏡開到都不像自己了」

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓事隔4年再次更新社交平台，並在片中大講心靈雞湯。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓事隔4年再次更新社交平台，並在片中大講心靈雞湯。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓 麥明詩 不過魏焌皓現時嘅外貌就被指大變樣！（圖片來源：ig@ngainathan）
不過魏焌皓現時嘅外貌就被指大變樣！（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓仍在TVB時以陽光型靚仔形象示人。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓仍在TVB時以陽光型靚仔形象示人。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓自2020年4月3日後就未有更新社交平台，因此今次久違蒲頭都引來唔少網民留言。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓自2020年4月3日後就未有更新社交平台，因此今次久違蒲頭都引來唔少網民留言。（圖片來源：ig@ngainathan）

魏焌皓北上初期驚成網紅樣

雖然魏焌皓久違4年先再次更新IG，但其實佢避走北上發展初期都有經營內地社交平台，不過當時就已經被指驚變千篇一律嘅網紅樣。以超白膚色加V型尖面示人嘅魏焌皓，由入行時嘅陽光型靚仔，風格大變成為白淨網紅，未知是否為咗迎合內地市場嘅喜好，但就被唔少人指都係在TVB發展時最靚仔。

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓2018年被炒魷後轉戰內地平台，當時佢就已經被網民狠批變成千篇一律嘅網紅樣。（圖片來源：影片截圖）
魏焌皓2018年被炒魷後轉戰內地平台，當時佢就已經被網民狠批變成千篇一律嘅網紅樣。（圖片來源：影片截圖）
魏焌皓 麥明詩 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓以前大隻又陽光，與現在嘅形象相差甚遠。（圖片來源：ig@ngainathan）
魏焌皓以前大隻又陽光，與現在嘅形象相差甚遠。（圖片來源：ig@ngainathan）

魏焌皓被指強吻麥明詩被TVB解續 北上發展不改「攬女」習慣近況曝光

亞視於2022年推出自製劇《逐流時代》，當中黃德斌同麥明詩嘅咀嘴戲未播出已成為觀眾焦點！不過講到咀戲，就不得不提麥明詩在《使徒行者2》拍攝時被魏焌皓強吻一事。事後有傳魏焌皓被炒兼絕跡香港幕前，原來默默北上發展，但「近女色」的習性依然不減。

魏焌皓 麥明詩 麥明詩黃德斌新戲咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》疑戲外強吻麥明詩一事討論（圖片來源：無綫電視截圖、ngainathan@IG、《逐流時代》劇照）
麥明詩黃德斌新戲咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》疑戲外強吻麥明詩一事討論（圖片來源：無綫電視截圖、ngainathan@IG、《逐流時代》劇照）
魏焌皓 麥明詩 兩三年冇拍劇嘅麥明詩表示再拍劇心情緊張（圖片來源：《逐流時代》劇照）
兩三年冇拍劇嘅麥明詩表示再拍劇心情緊張（圖片來源：《逐流時代》劇照）

麥明詩被魏焌皓強吻

因為麥明詩黃德斌呢場咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》嗰陣，疑喺戲外強吻麥明詩件事出嚟討論，有傳事後女方向高層投訴，魏焌皓被公司照肺兼雪藏，雖然魏焌皓否認有咁嘅事，但本來有份演出同樣有麥明詩的《是咁的，法官閣下》就遭易角，最後仲被爆TVB提出解約，並於2018年4月離巢，事業跌倒谷底。

魏焌皓 麥明詩 《使徒行者2》魏焌皓同麥明詩飾演情侶（圖片來源：騰訊《使徒行者2》截圖）
《使徒行者2》魏焌皓同麥明詩飾演情侶（圖片來源：騰訊《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 戲中兩人有唔少親密戲（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
戲中兩人有唔少親密戲（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 兩人在劇中相當登對（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
兩人在劇中相當登對（圖片來源：《使徒行者2》截圖）
魏焌皓 麥明詩 《On Call 36小時》中嘅魏焌皓飾演殘障運動員，非常正面及勵志（圖片來源：《On Call 36小時》截圖）
《On Call 36小時》中嘅魏焌皓飾演殘障運動員，非常正面及勵志（圖片來源：《On Call 36小時》截圖）
魏焌皓 麥明詩 魏焌皓在《不懂撒嬌的女人》高大靚仔，都算搶鏡（圖片來源：《不懂撒嬌的女人》截圖）
魏焌皓在《不懂撒嬌的女人》高大靚仔，都算搶鏡（圖片來源：《不懂撒嬌的女人》截圖）
魏焌皓 麥明詩 麥明詩俾人感覺聰明又靚女，係唔少男士心動對象（圖片來源：《賭城群英會》截圖）
麥明詩俾人感覺聰明又靚女，係唔少男士心動對象（圖片來源：《賭城群英會》截圖）

魏焌皓撻著十幾位𡃁模

正所謂天無絕人之路，北上發展嘅魏焌皓憑住大隻靚仔形象，都有市場，但係呢啲都唔及佢喺媾女界咁受歡迎，有傳佢曾經兩年內撻著超過十個花旦同𡃁模。

而事實「媾女王」呢個朵真係實至名歸！事關佢北上發展後開始玩抖音，剛進軍內地社交平台不久就已經有超過20萬粉絲訂閱！由魏焌皓上載嗰十幾條片所見，每條都「霸道總裁」咁款，外表冷漠內心溫柔，劇情主要係講佢點樣 「拯救」女主角，好難唔令人睇完心心眼，想將佢私有化，甘願做佢背後嘅女人。

魏焌皓 麥明詩 魏焌皓喺片中英雄救美，令人對佢產生咗好多幻想（圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
魏焌皓喺片中英雄救美，令人對佢產生咗好多幻想（圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
魏焌皓 麥明詩 （圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
（圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
魏焌皓 麥明詩 （圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
（圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
魏焌皓 麥明詩 （圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）
（圖片來源：魏焌皓Nathan@抖音）

魏焌皓憑《On Call 36小時》彈起

今年32歲嘅魏焌皓2009年投考TVB藝訓班入行，憑喺2012年嘅《On Call 36小時》演殘障運動員入屋，《使徒行者2》係佢喺無綫最受好評嘅一套作品，而家佢喺抖音走型男小生路線，有日可能喺內地殺出一條新血路。

魏焌皓 麥明詩 有操開肌嘅魏焌皓，身型弗到爆，吸引咗唔少女性（圖片來源：ngainathan@IG）
有操開肌嘅魏焌皓，身型弗到爆，吸引咗唔少女性（圖片來源：ngainathan@IG）

撰文：東方新地圖片來源：ig@ngainathan、影片截圖

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