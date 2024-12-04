前TVB大隻小生消失4年突「上水」曾陷強吻麥明詩遭炒魷兼避走北上

35歲前TVB大隻小生魏焌皓2009年參加藝訓班後入行，入行多年有唔少演出機會，2012年更憑電視劇《On Call 36小時》中飾演傷殘人士「張一康」一角開始爲人熟悉。不過就在星途看似有發展時，魏焌皓2017年就被爆疑戲外強吻麥明詩，導致被TVB炒魷兼逼走北上發展。成為娛樂圈「失蹤人口」嘅魏焌皓最近就突然蒲頭，不過新片就被指係大變樣出鏡……

