前TVB大隻小生消失4年突「上水」曾陷強吻麥明詩遭炒魷兼避走北上
魏焌皓潛水4年變樣蒲頭
魏焌皓最後一次更新IG已經係2020年4月3日，之後就成為娛樂圈「失蹤人口」嘅佢近日就突然重啟個人社交平台，並曬出一段講心靈雞湯嘅新片回歸。不過魏焌皓嘅影片一出就引來唔少網民留言，更直言佢唔同曬樣：「我記得以前不長這樣的啊」、「消失4年多之後樣子都變了」、「還是演張一康時最帥」、「濾鏡開到都不像自己了」
魏焌皓北上初期驚成網紅樣
雖然魏焌皓久違4年先再次更新IG，但其實佢避走北上發展初期都有經營內地社交平台，不過當時就已經被指驚變千篇一律嘅網紅樣。以超白膚色加V型尖面示人嘅魏焌皓，由入行時嘅陽光型靚仔，風格大變成為白淨網紅，未知是否為咗迎合內地市場嘅喜好，但就被唔少人指都係在TVB發展時最靚仔。
魏焌皓被指強吻麥明詩被TVB解續 北上發展不改「攬女」習慣近況曝光
亞視於2022年推出自製劇《逐流時代》，當中黃德斌同麥明詩嘅咀嘴戲未播出已成為觀眾焦點！不過講到咀戲，就不得不提麥明詩在《使徒行者2》拍攝時被魏焌皓強吻一事。事後有傳魏焌皓被炒兼絕跡香港幕前，原來默默北上發展，但「近女色」的習性依然不減。
麥明詩被魏焌皓強吻
因為麥明詩黃德斌呢場咀嘴，令網民翻摷2017年魏焌皓拍《使徒行者2》嗰陣，疑喺戲外強吻麥明詩件事出嚟討論，有傳事後女方向高層投訴，魏焌皓被公司照肺兼雪藏，雖然魏焌皓否認有咁嘅事，但本來有份演出同樣有麥明詩的《是咁的，法官閣下》就遭易角，最後仲被爆TVB提出解約，並於2018年4月離巢，事業跌倒谷底。
魏焌皓撻著十幾位𡃁模
正所謂天無絕人之路，北上發展嘅魏焌皓憑住大隻靚仔形象，都有市場，但係呢啲都唔及佢喺媾女界咁受歡迎，有傳佢曾經兩年內撻著超過十個花旦同𡃁模。
而事實「媾女王」呢個朵真係實至名歸！事關佢北上發展後開始玩抖音，剛進軍內地社交平台不久就已經有超過20萬粉絲訂閱！由魏焌皓上載嗰十幾條片所見，每條都「霸道總裁」咁款，外表冷漠內心溫柔，劇情主要係講佢點樣 「拯救」女主角，好難唔令人睇完心心眼，想將佢私有化，甘願做佢背後嘅女人。
魏焌皓憑《On Call 36小時》彈起
今年32歲嘅魏焌皓2009年投考TVB藝訓班入行，憑喺2012年嘅《On Call 36小時》演殘障運動員入屋，《使徒行者2》係佢喺無綫最受好評嘅一套作品，而家佢喺抖音走型男小生路線，有日可能喺內地殺出一條新血路。