前東張女神魏韵芝1件泳衣著3年極慳家 原來係有米港姐兼鄧紫棋未來姑仔

現年33歲的魏韵芝（Joyce）是2016年落選港姐，曾主持過《東張西望》、《流行都市》和《3日2夜》等節目，但一直未能彈起，近日她到越南旅遊並大曬火辣泳衣照，有眼利網民發現她一件泳衣著三年，大讚她極慳家，而且相比較下，可以見到她的身形比起三年前更加Fit！