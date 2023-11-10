前東張女神魏韵芝1件泳衣著3年極慳家 原來係有米港姐兼鄧紫棋未來姑仔
魏韵芝 純白一件頭水著曬纖腰
魏韵芝近日飛到越南旅遊，並連環在社交網大曬靚相，其中一張泳衣照就引起網民關注，只見相中她穿著白色一件頭中空泳衣，成功突顯出她澎湃上圍和纖腰，不但引來網民大讚她「又索又正」、「有料到」等，好友單文柔亦留言讚她是「Sexy baby」，現任「東張女神」王嘉慧也封她做「Angel」！
三年時間練出更Fit身形
有眼利網民就留意魏韵芝在三年前已著過同一件泳衣，只係今次將泳衣肩帶向斜搭，即變成新款，大讚她極慳家，一件泳衣著三年！而且相比較下，網民更發現她因為勤做運動，身形比起三年前更加玲瓏浮凸，不過因為魏韵芝在社交網只貼出一張遠鏡泳衣照，不少網民就要求她補番張近鏡大圖！
家底勁厚外公係關之琳前夫
原來魏韵芝出身富貴家族，雖然父母已離異，但外公是關之琳的富商前夫王國旌，母親經營高級餐廳，胞兄是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark），而她自己則畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系的她，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾任職兩年半律師行事務律師。
棄律師高薪選港姐入行
2016年魏韵芝放棄律師的高薪厚職參選港姐，曾獲封「導彈律師」，落選後獲無綫賞識，簽約成為旗下藝人，雖然少有機會拍劇，但曾主持《東張西望》、《流行都市》、《3日2夜》等多個節目，並一直主持明珠台節目《港生活·港享受》至今。今年她就因主持節目《LAW霸女神》，而引起網民再度關注。
《東張西望》示範抹濕紙巾降溫
在主持《東張西望》時，魏韵芝曾因介紹冰凍濕紙巾，而讓網民眼前一亮，覺得她散發著清純的氣質，比濕紙巾更清爽！《東張西望》曾報道香港食二手飯的問題，而引起網民熱議，，把注意力落在了訪問主持魏韵芝的身上，更指該位受訪者食二手飯食到有魏韻芝關心，可以算是「人生贏家」！
《3日2夜》水著Look驚艷網民
可惜魏韵芝只做了兩年「東張女神」，就在2019年離開了《東張西望》，之後她加入《流行都市》，亦是做了兩年便離開。不過網民近年對她最深刻的印象，卻是她與鄺潔楹、伍樂怡在2020年一同主持《3日2夜》，去馬爾代夫狂騷火辣水著Look，成功驚艷網民！
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