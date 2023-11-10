魏韵芝

前東張女神魏韵芝1件泳衣著3年極慳家 原來係有米港姐兼鄧紫棋未來姑仔

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現年33歲的魏韵芝（Joyce）是2016年落選港姐，曾主持過《東張西望》、《流行都市》和《3日2夜》等節目，但一直未能彈起，近日她到越南旅遊並大曬火辣泳衣照，有眼利網民發現她一件泳衣著三年，大讚她極慳家，而且相比較下，可以見到她的身形比起三年前更加Fit！

魏韵芝 魏韵芝2016年參選港姐時，曾打入20強。
魏韵芝2016年參選港姐時，曾打入20強。（圖片來源：新傳媒照片庫）
魏韵芝 除了泳裝照外，魏韵芝又曬出了著白裙影的靚相，令其曲線在光線下若隱若現。
除了泳裝照外，魏韵芝又曬出了著白裙影的靚相，令其曲線在光線下若隱若現。（圖片來源：IG@joycengai）

魏韵芝 純白一件頭水著曬纖腰

魏韵芝近日飛到越南旅遊，並連環在社交網大曬靚相，其中一張泳衣照就引起網民關注，只見相中她穿著白色一件頭中空泳衣，成功突顯出她澎湃上圍和纖腰，不但引來網民大讚她「又索又正」、「有料到」等，好友單文柔亦留言讚她是「Sexy baby」，現任「東張女神」王嘉慧也封她做「Angel」！

魏韵芝 魏韵芝貼出坐在無邊際泳池邊影的泳衣靚相。
魏韵芝貼出坐在無邊際泳池邊影的泳衣靚相。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 放大後可以見到她穿著白色一件頭中空泳衣，成功突顯出她澎湃上圍和纖腰。
放大後可以見到她穿著白色一件頭中空泳衣，成功突顯出她澎湃上圍和纖腰。（圖片來源：IG@joycengai）

三年時間練出更Fit身形

有眼利網民就留意魏韵芝在三年前已著過同一件泳衣，只係今次將泳衣肩帶向斜搭，即變成新款，大讚她極慳家，一件泳衣著三年！而且相比較下，網民更發現她因為勤做運動，身形比起三年前更加玲瓏浮凸，不過因為魏韵芝在社交網只貼出一張遠鏡泳衣照，不少網民就要求她補番張近鏡大圖！

魏韵芝 睇番2020年魏韵芝都穿著過同一件泳衣。
睇番2020年魏韵芝都穿著過同一件泳衣。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 不過當時魏韵芝將肩帶直搭，而今次改為斜搭，即變成另一款式，相當慳家！
不過當時魏韵芝將肩帶直搭，而今次改為斜搭，即變成另一款式，相當慳家！（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 三年後的魏韵芝身形更加玲瓏浮凸。
三年後的魏韵芝身形更加玲瓏浮凸。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 更不時在社交網大派福利！
更不時在社交網大派福利！（圖片來源：IG@joycengai）

家底勁厚外公係關之琳前夫

原來魏韵芝出身富貴家族，雖然父母已離異，但外公是關之琳的富商前夫王國旌，母親經營高級餐廳，胞兄是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark），而她自己則畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系的她，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾任職兩年半律師行事務律師。

魏韵芝 魏韵芝於2014年正式成為律師。
魏韵芝於2014年正式成為律師。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 魏韵芝的富商外公王國旌1982年曾迎娶當時年僅19歲的關之琳，可惜婚姻僅維持8個月便告終。
魏韵芝的富商外公王國旌1982年曾迎娶當時年僅19歲的關之琳，可惜婚姻僅維持8個月便告終。（圖片來源：新傳媒照片庫）
魏韵芝 魏韵芝同母親及哥哥感情親厚。
魏韵芝同母親及哥哥感情親厚。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 Mark同G.E.M.拍拖已有約6年。
Mark同G.E.M.拍拖已有約6年。（圖片來源：IG@markjoonjie）
魏韵芝 魏韵芝同未來阿嫂G.E.M.亦相處融洽。
魏韵芝同未來阿嫂G.E.M.亦相處融洽。（圖片來源：IG@markjoonjie）

棄律師高薪選港姐入行

2016年魏韵芝放棄律師的高薪厚職參選港姐，曾獲封「導彈律師」，落選後獲無綫賞識，簽約成為旗下藝人，雖然少有機會拍劇，但曾主持《東張西望》、《流行都市》、《3日2夜》等多個節目，並一直主持明珠台節目《港生活·港享受》至今。今年她就因主持節目《LAW霸女神》，而引起網民再度關注。

魏韵芝 魏韵芝曾主持《流行都市》。
魏韵芝曾主持《流行都市》。（圖片來源：《流行都市》截圖）
魏韵芝 今年魏韵芝左一）主持節目《LAW霸女神》。
今年魏韵芝（左一）主持節目《LAW霸女神》。（圖片來源：TVB）
魏韵芝 《LAW霸女神》中，魏韵芝更曾著小背心扮演索女KOL。
《LAW霸女神》中，魏韵芝更曾著小背心扮演索女KOL。（圖片來源：TVB）

《東張西望》示範抹濕紙巾降溫

在主持《東張西望》時，魏韵芝曾因介紹冰凍濕紙巾，而讓網民眼前一亮，覺得她散發著清純的氣質，比濕紙巾更清爽！《東張西望》曾報道香港食二手飯的問題，而引起網民熱議，，把注意力落在了訪問主持魏韵芝的身上，更指該位受訪者食二手飯食到有魏韻芝關心，可以算是「人生贏家」！

魏韵芝 網民大鬧《東張西望》偷拍吃二手飯 偷拍可恥但吃二手飯不可恥
《東張西望》中，魏韵芝曾著吊帶小背心示範用冰凍濕紙巾抹身。（圖片來源：《東張西望》截圖）
魏韵芝 網民大鬧《東張西望》偷拍吃二手飯 偷拍可恥但吃二手飯不可恥
又曾關心食二手飯的受訪者。（圖片來源：《東張西望》截圖）
魏韵芝
（圖片來源：網民留言截圖）

《3日2夜》水著Look驚艷網民

可惜魏韵芝只做了兩年「東張女神」，就在2019年離開了《東張西望》，之後她加入《流行都市》，亦是做了兩年便離開。不過網民近年對她最深刻的印象，卻是她與鄺潔楹、伍樂怡在2020年一同主持《3日2夜》，去馬爾代夫狂騷火辣水著Look，成功驚艷網民！

魏韵芝 2020年，魏韵芝與鄺潔楹、伍樂怡在一同主持《3日2夜》。
2020年，魏韵芝與鄺潔楹、伍樂怡在一同主持《3日2夜》。（圖片來源：TVB）
魏韵芝 魏韵芝在節目中的水著Look十分火辣。
魏韵芝在節目中的水著Look十分火辣。（圖片來源：TVB）
魏韵芝 仲連換多套泳衣。
仲連換多套泳衣。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 又不時在社交網派福利。
又不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝 又愛玩水上運動，難怪身形愈來愈Fit！
又愛玩水上運動，難怪身形愈來愈Fit！（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝
（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝
（圖片來源：IG@joycengai）
魏韵芝
（圖片來源：IG@joycengai）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@joycengai、IG@markjoonjie、《東張西望》截圖、《流行都市》截圖、新傳媒照片庫

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