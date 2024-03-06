魏駿傑與前妻張利華顏值疑同步進化 前妻更轉戰保險界愈撈愈富貴
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現年36歲的張利華（真名張珈琳）與魏駿傑離婚後，跟隨前藝人王玉環轉型做保險，似乎愈撈愈富貴，外貌亦被指大進化，與此同時，魏駿傑亦減磅成功，顏值重回靚仔狀態！
魏駿傑前妻張利華轉戰保險界
張利華跟隨「保險女王」王玉環進軍保險界，並專攻內地市場，入行不久已取得驕人成績，成為了令人稱羨的「百萬圓桌」會員，近期她更盛裝打扮出席王玉環的生日派對，開心講：「生日快樂，Agassi！」
張利華顏值疑再進化
從社交平台上張利華分享的照片及短片中可以看出，她的外貌似乎有所進化，五官變得更加精緻美麗，蘋果肌亦相當飽滿。她的社交圈子也非富即貴，經常出入各種高級場所，與各路名媛交往。
魏駿傑勁減33磅重新出發
與此同時，曾被指「脹到冇頸」的56歲魏駿傑，也成功減去了約33磅，並開始積極經營內地社交網絡平台，不時分享生活感悟，還涉足直播帶貨，成為了一名網絡紅人，近日更密謀進軍樂壇。
魏駿傑與張利華離婚4年
與拍拖多年的滕麗名分手後，魏駿傑08年1月與在國內認識當時仍是學生的張利華在重慶閃婚，婚後育有一女。後來，張利華被揭發有外遇，這段婚姻最終在2020年畫上句號。離婚後，魏駿傑獨自一人扛起照顧女兒的責任。
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撰文：東方新地圖片來源：微博@Agassi王玉環、抖音@魏駿傑、微博@魏駿傑marco