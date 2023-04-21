55歲魏駿傑消失一年半圓碌碌現身 網民狂問：條頸去咗邊？

入行逾30年的魏駿傑，06年離開無綫北上發展，08年迎娶比他年輕20歲的嫩妻張利華，並誕下一女，直至2020年離婚，之後魏駿傑曾斬釘截鐵地表示「終身不娶」，只與女兒相依為命。近年魏駿傑少有再公開露面，對上一次曝光，已是在2021年10月，演出舞台劇《老公 – 你好悶呀！》時。