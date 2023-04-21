魏駿傑

55歲魏駿傑消失一年半圓碌碌現身 網民狂問：條頸去咗邊？

最新娛聞
東方新地

廣告

入行逾30年的魏駿傑，06年離開無綫北上發展，08年迎娶比他年輕20歲的嫩妻張利華，並誕下一女，直至2020年離婚，之後魏駿傑曾斬釘截鐵地表示「終身不娶」，只與女兒相依為命。近年魏駿傑少有再公開露面，對上一次曝光，已是在2021年10月，演出舞台劇《老公 – 你好悶呀！》時。

魏駿傑 刑事偵緝檔案II
年輕時的魏駿傑。（圖片來源：《刑事偵緝檔案II》截圖）
魏駿傑 神劇
滿頭白鬚白髮都一樣咁靚仔。（圖片來源：《無頭東宮》截圖）

魏駿傑 被指撞樣麥包

現年55歲的魏駿傑，近日為內地一間公司擔任品牌形象大使，並拍攝了一段宣傳片，片中穿著白T恤加黑西裝的他，看起來十分圓潤，站在他自己作為宣傳照的一張舊相前，對比更加明顯。

魏駿傑 久未露面的魏駿傑變得圓碌碌。
久未露面的魏駿傑變得圓碌碌。（圖片來源：抖音@新巨盟鎖具）
魏駿傑 更有網民又魏駿傑普通話不正。
更有網民又魏駿傑普通話不正。（圖片來源：抖音@新巨盟鎖具）

網民：以為跟海報是兩個人

網民紛紛感嘆：「真人和後面圖片嚴重不符」、「這是非凡哥（指麥包麥長青）」、「沒看後面都不知道是他本人了」、「圖片僅供參考」、「用照片證明是本人」、「以為跟海報是兩個人」等。

魏駿傑 網民指真人同背後的相有好大對比。
網民指真人同背後的相有好大對比。（圖片來源：抖音@新巨盟鎖具）

代言兩年叫價35萬人民幣

還有不少網民追問他「條頸去咗邊？」、「脖子都胖沒了」、「好像開了大頭特效」等等。據知魏駿傑的代言費並算不高，一場商演叫價6萬人民幣（約6.8萬港元），代言兩年則叫價35萬人民幣（約39.9萬港元）。

魏駿傑 有不少網民都問魏駿傑條頸去咗邊？
有不少網民都問魏駿傑條頸去咗邊？（圖片來源：抖音@新巨盟鎖具）
魏駿傑
（圖片來源：抖音@新巨盟鎖具）

2021年曾迫爆現身

2021年魏駿傑曾以脹爆身形現身記者會，為他在同年10月參演、由張之珏執導的舞台劇《老公~你好悶呀！》作宣傳，活動上他透露和前妻張利華離婚後，因要一腳踢湊女，令他早前曾自覺患上抑鬱症，覺得自己成身都係病，更嚴重到覺得自己可能會死！

魏駿傑 魏駿傑表示當時想辭演是因為已有廿多年無演過舞台劇，擔心自己演技「生鏽」，拖累整個舞台劇演出。
魏駿傑表示當時想辭演是因為已有廿多年無演過舞台劇，擔心自己演技「生鏽」，拖累整個舞台劇演出。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

為報答恩師張之珏出山

1990年畢業於香港演藝學院戲劇系的魏駿傑，透露今次是為了報答恩師張之珏而出山，但他直言曾想辭演今次舞台劇，因而被張之珏大鬧無情無義、不懂得尊師重道，最終他重新考慮了72小時，才道歉及收回辭演的決定。

魏駿傑 導演張之珏指今次舞台劇將會公演14場，希望能在疫情期間為香港演藝界製造更多就業機會。
導演張之珏指今次舞台劇將會公演14場，希望能在疫情期間為香港演藝界製造更多就業機會。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

當時久未露面的魏駿傑以脹爆身形現身，仲著住一身迫爆西裝，肥到連頸都見唔到，加上「二撇雞」假鬚，和一頭灰白頭髮，造型走搞笑路線。

魏駿傑 魏駿傑相隔廿幾年再演舞台劇，同黃建東、「40億千金」蔡頌思Jocelyn）、區嘉雯等一同參演由張之珏執導舞台喜劇。
魏駿傑相隔廿幾年再演舞台劇，同黃建東、「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）、區嘉雯等一同參演由張之珏執導舞台喜劇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
魏駿傑 魏駿傑指自己個角色好搞笑，仲搶鏡過男主角黃建東。
魏駿傑指自己個角色好搞笑，仲搶鏡過男主角黃建東。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

睇過醫生無問題

魏駿傑又提到同張利華離婚後要一腳踢湊女，令他早前曾自覺有點抑鬱症，覺得自己成身都係病，身體好唔舒服，更嚴重到覺得自己可能會死，但他表示曾睇過醫生、做過檢查，發現自己身體並無問題。

魏駿傑 魏駿傑話因為工人唔識煮飯，令他既要做煮飯畀個女食，又要教女做功課，一腳踢照顧女兒，非常辛苦。
魏駿傑話因為工人唔識煮飯，令他既要做煮飯畀個女食，又要教女做功課，一腳踢照顧女兒，非常辛苦。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
魏駿傑 魏駿傑有份演出的電影《夢醒黃金城》亦於2021年上映。
魏駿傑有份演出的電影《夢醒黃金城》亦於2021年上映。（圖片來源：微博@夢醒黃金城）

女兒遺傳魏駿傑演藝細胞

魏駿傑大讚女兒Jessica遺傳了自己的演藝細胞，在學校有參演話劇，雖然對幕前演出有點怕醜，但對幕後就好有天份，近日剛寫了一部英文劇本。

魏駿傑 魏駿傑大讚女兒又乖又聽話，而且好鍾意讀書，令他感覺老懷安慰、飲得杯落。
魏駿傑大讚女兒又乖又聽話，而且好鍾意讀書，令他感覺老懷安慰、飲得杯落。（圖片來源：微博@魏駿傑marco）
魏駿傑 魏駿傑女兒今年已12歲大，他笑指女兒近年才知道爸爸是演員，會翻找出他的舊作品來觀看。
魏駿傑女兒今年已12歲大，他笑指女兒近年才知道爸爸是演員，會翻找出他的舊作品來觀看。（圖片來源：新傳媒照片庫）

爆阿女拒同阿媽食飯

魏駿傑指自己同前妻張利華關係良好，一直有保持聯絡，前妻亦有約女兒食飯，但他指女兒太有責任感，為做功課或準備測驗，有時寧願拒絕同阿媽出去食飯。而被問到會否再搵個伴侶，魏駿傑直言暫時不會，因為要考慮女兒感受，所以決定一切順其自然。

魏駿傑 魏駿傑指女兒有時會為做功課而拒絕同阿媽張利華出街食飯。
魏駿傑指女兒有時會為做功課而拒絕同阿媽張利華出街食飯。（圖片來源：微博@魏駿傑marco）

接受車淑梅訪問 自爆零收入曾想輕生

魏駿傑2021年又曾接受港台主持車淑敏訪問，談及他的人生低潮，經歷過離婚、睇心理醫生及一年半完全零收入，情緒受盡困擾，更萌生輕生念頭，幸好靠女兒救番自己，他說：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救番我，因當時我諗起佢唔可以冇咗我，將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

魏駿傑離婚零收入曾想輕生 靠愛女救番：將隻脚踏返落嚟！
魏駿傑提及人生低潮時，覺得自己好慘想過自殺，幸好最後是女兒救了他。（圖片來源：微博@魏駿傑marco）

揭與滕麗名分手原因

節目中魏駿傑亦談及與滕麗名的9年情，坦言令對方受到傷害，更揭開二人分手真相：「我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。但後來忽然間唔知點解大家冇咗感覺，就好似結咗婚90 年。佢好紅，一定紅過我，佢越嚟越紅，我就越嚟越避，所以我就let go。其實佢都係受害者，現實生活中好懂得愛我，係我配唔起佢。而家佢成為朱太，我好開心， 我見到人家幸福我就開心。」

魏駿傑離婚零收入曾想輕生 靠愛女救番：將隻脚踏返落嚟！
魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（圖片來源：新傳媒圖庫）
魏駿傑承認當年分手，令滕麗名受到傷害。
魏駿傑承認當年分手，令滕麗名受到傷害。（圖片來源：新傳媒圖庫）
魏駿傑離婚零收入曾想輕生 靠愛女救番：將隻脚踏返落嚟！
幸好2013年滕麗名與拍拖1年的圈外男友朱建崑修成正果。（圖片來源：新傳媒圖庫）

離婚3年獨力撫養女兒

魏駿傑在2008年1月與比他年輕20歲的重慶女大學生張利華註冊結婚，2010年10月誕下女兒Jessica，至2020年張利華被爆背夫偷食，令兩人婚姻破裂，女兒歸魏駿傑撫養。

魏駿傑 魏駿傑自2020年和張利華離婚後，就變身「帶女洪郎」，曾被本刊影到身兼母職獨力湊女。
魏駿傑自2020年和張利華離婚後，就變身「帶女洪郎」，曾被本刊影到身兼母職獨力湊女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
魏駿傑 雖然有工人姐姐，但魏駿傑湊女一直親力親為。
雖然有工人姐姐，但魏駿傑湊女一直親力親為。（圖片來源：新傳媒照片庫）

沽出西貢「箍妻愛巢」套現 與前妻張利華五五分帳

魏駿傑與重慶嫩妻張利華之間共同持有的西貢獨立屋，公開放售一年，2021年8月終以1,850萬元沽出，持貨6年只賺134萬元，賺幅不足8%，仲要同前妻張利華對分。據知魏駿傑打算帶愛女離港移居大馬，兩父女相依為命，展開新生活。

魏駿傑 結婚初期，魏駿傑不時帶住張利華出席公開活動，雖然年齡相差廿載，但魏駿傑當時仍未發福，刻意打扮年輕迎合老婆。現在離婚收場，除了要畀贍養費，賣樓套現都要分一半畀張利華。
結婚初期，魏駿傑不時帶住張利華出席公開活動，雖然年齡相差廿載，但魏駿傑當時仍未發福，刻意打扮年輕迎合老婆。現在離婚收場，除了要畀贍養費，賣樓套現都要分一半畀張利華。（圖片來源：新傳媒資料庫）

張利華轉投保險界

其實張利華在離婚後，轉攻保險界大展拳腳努力賺錢。據消息指張利華進軍保險業後，獲前藝人王玉環教路專攻內地客，已升呢到組長級，更成功上位做「百萬圓桌」會員。張利華當時受訪稱已有能力肩負母親責任，分擔女兒學費及保險費，並明白到搵食艱難。張利華坦言跟前夫魏駿傑仍有保持聯絡，關係感覺似親人，至於愛女的日常生活大家亦有商有量，確是再見亦是朋友。

張利華 魏駿傑
魏駿傑前妻張利華離婚後，進軍保險業，五官亦被指唔同晒，似足洋妞。（圖片來源：微博圖片）

張利華疑被同居男友打傷 事隔兩日自認醉酒跌傷

去年3月，張利華（真名張珈琳）涉於山頂住宅中被打傷，據知同住男友為退休上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫。事隔兩日，張利華在個人社交網站回應事件，表示當晚到朋友家中吃飯「喝了很多酒，斷晒片」，及後在洗手間跌到撞傷頭部。事後她傳受傷相片給朋友後令對方誤會為她報警。張利華亦再一次強調，「完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙」，並指已向警方銷案。

魏駿傑 張利華
（圖片來源：張利華Facebook截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《刑事偵緝檔案II》截圖、《無頭東宮》截圖、抖音@新巨盟鎖具、TVB娛樂新聞台影片截圖、微博@夢醒黃金城、微博@魏駿傑marco、新傳媒照片庫

讀者留言

熱門文章

 