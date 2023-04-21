55歲魏駿傑消失一年半圓碌碌現身 網民狂問：條頸去咗邊？
魏駿傑 被指撞樣麥包
現年55歲的魏駿傑，近日為內地一間公司擔任品牌形象大使，並拍攝了一段宣傳片，片中穿著白T恤加黑西裝的他，看起來十分圓潤，站在他自己作為宣傳照的一張舊相前，對比更加明顯。
網民：以為跟海報是兩個人
網民紛紛感嘆：「真人和後面圖片嚴重不符」、「這是非凡哥（指麥包麥長青）」、「沒看後面都不知道是他本人了」、「圖片僅供參考」、「用照片證明是本人」、「以為跟海報是兩個人」等。
代言兩年叫價35萬人民幣
還有不少網民追問他「條頸去咗邊？」、「脖子都胖沒了」、「好像開了大頭特效」等等。據知魏駿傑的代言費並算不高，一場商演叫價6萬人民幣（約6.8萬港元），代言兩年則叫價35萬人民幣（約39.9萬港元）。
2021年曾迫爆現身
2021年魏駿傑曾以脹爆身形現身記者會，為他在同年10月參演、由張之珏執導的舞台劇《老公~你好悶呀！》作宣傳，活動上他透露和前妻張利華離婚後，因要一腳踢湊女，令他早前曾自覺患上抑鬱症，覺得自己成身都係病，更嚴重到覺得自己可能會死！
為報答恩師張之珏出山
1990年畢業於香港演藝學院戲劇系的魏駿傑，透露今次是為了報答恩師張之珏而出山，但他直言曾想辭演今次舞台劇，因而被張之珏大鬧無情無義、不懂得尊師重道，最終他重新考慮了72小時，才道歉及收回辭演的決定。
當時久未露面的魏駿傑以脹爆身形現身，仲著住一身迫爆西裝，肥到連頸都見唔到，加上「二撇雞」假鬚，和一頭灰白頭髮，造型走搞笑路線。
睇過醫生無問題
魏駿傑又提到同張利華離婚後要一腳踢湊女，令他早前曾自覺有點抑鬱症，覺得自己成身都係病，身體好唔舒服，更嚴重到覺得自己可能會死，但他表示曾睇過醫生、做過檢查，發現自己身體並無問題。
女兒遺傳魏駿傑演藝細胞
魏駿傑大讚女兒Jessica遺傳了自己的演藝細胞，在學校有參演話劇，雖然對幕前演出有點怕醜，但對幕後就好有天份，近日剛寫了一部英文劇本。
爆阿女拒同阿媽食飯
魏駿傑指自己同前妻張利華關係良好，一直有保持聯絡，前妻亦有約女兒食飯，但他指女兒太有責任感，為做功課或準備測驗，有時寧願拒絕同阿媽出去食飯。而被問到會否再搵個伴侶，魏駿傑直言暫時不會，因為要考慮女兒感受，所以決定一切順其自然。
接受車淑梅訪問 自爆零收入曾想輕生
魏駿傑2021年又曾接受港台主持車淑敏訪問，談及他的人生低潮，經歷過離婚、睇心理醫生及一年半完全零收入，情緒受盡困擾，更萌生輕生念頭，幸好靠女兒救番自己，他說：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救番我，因當時我諗起佢唔可以冇咗我，將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。」
揭與滕麗名分手原因
節目中魏駿傑亦談及與滕麗名的9年情，坦言令對方受到傷害，更揭開二人分手真相：「我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。但後來忽然間唔知點解大家冇咗感覺，就好似結咗婚90 年。佢好紅，一定紅過我，佢越嚟越紅，我就越嚟越避，所以我就let go。其實佢都係受害者，現實生活中好懂得愛我，係我配唔起佢。而家佢成為朱太，我好開心， 我見到人家幸福我就開心。」
離婚3年獨力撫養女兒
魏駿傑在2008年1月與比他年輕20歲的重慶女大學生張利華註冊結婚，2010年10月誕下女兒Jessica，至2020年張利華被爆背夫偷食，令兩人婚姻破裂，女兒歸魏駿傑撫養。
沽出西貢「箍妻愛巢」套現 與前妻張利華五五分帳
魏駿傑與重慶嫩妻張利華之間共同持有的西貢獨立屋，公開放售一年，2021年8月終以1,850萬元沽出，持貨6年只賺134萬元，賺幅不足8%，仲要同前妻張利華對分。據知魏駿傑打算帶愛女離港移居大馬，兩父女相依為命，展開新生活。
張利華轉投保險界
其實張利華在離婚後，轉攻保險界大展拳腳努力賺錢。據消息指張利華進軍保險業後，獲前藝人王玉環教路專攻內地客，已升呢到組長級，更成功上位做「百萬圓桌」會員。張利華當時受訪稱已有能力肩負母親責任，分擔女兒學費及保險費，並明白到搵食艱難。張利華坦言跟前夫魏駿傑仍有保持聯絡，關係感覺似親人，至於愛女的日常生活大家亦有商有量，確是再見亦是朋友。
張利華疑被同居男友打傷 事隔兩日自認醉酒跌傷
去年3月，張利華（真名張珈琳）涉於山頂住宅中被打傷，據知同住男友為退休上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫。事隔兩日，張利華在個人社交網站回應事件，表示當晚到朋友家中吃飯「喝了很多酒，斷晒片」，及後在洗手間跌到撞傷頭部。事後她傳受傷相片給朋友後令對方誤會為她報警。張利華亦再一次強調，「完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙」，並指已向警方銷案。
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