57歲魏駿傑新片形象超落魄 跪地捐車底執錢遭網民狠批扮曬嘢

57歲魏駿傑1998年憑《陀槍師姐》一劇成名，更因劇撻著女主角滕麗名，可惜2人愛情長跑9年，最後於2007年宣布分手。不過魏駿傑翌年便火速迎娶細20年嘅內地女友張利華，2人嘅婚姻維持12年後，於2020年離婚。失婚後嘅魏駿傑轉戰內地市場，密密更新社交平台嘅佢早前上載一段去街市嘅短片，片中更有當街跪地捐車底執錢嘅畫面，不過其落魄形象就被網民留言稱係扮嘢……

