57歲魏駿傑新片形象超落魄 跪地捐車底執錢遭網民狠批扮曬嘢
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57歲魏駿傑1998年憑《陀槍師姐》一劇成名，更因劇撻著女主角滕麗名，可惜2人愛情長跑9年，最後於2007年宣布分手。不過魏駿傑翌年便火速迎娶細20年嘅內地女友張利華，2人嘅婚姻維持12年後，於2020年離婚。失婚後嘅魏駿傑轉戰內地市場，密密更新社交平台嘅佢早前上載一段去街市嘅短片，片中更有當街跪地捐車底執錢嘅畫面，不過其落魄形象就被網民留言稱係扮嘢……
魏駿傑拍片跪地捐車底執錢
魏駿傑早前在社交平台上載一段新片，並以「今日份香港菜市場偶遇發哥」為題，曬出一段到訪街市買菜嘅片段。不過魏駿傑一落車準備步入街市時，就在門口故意作狀跌錢，隨後更單膝跪地兼用雙手撐地查看車底，將散落一地嘅現金執起，又無奈表示：「沒辦法，在香港菜市場買菜還得用現金，還要用硬幣」最後確認冇執漏錢先繼續進入街市。
落魄形象網民唔收貨兼狠批扮曬嘢
不過魏駿傑嘅新片就引來唔少網民質疑係炒作，更留言狠批佢扮曬嘢：「哥我看見你故意把錢丟地下的，這是甚麼劇本」、「還以為你撿到錢了，眼睛一下亮了，原來是自己掉的」、「有需要做到這樣嗎？」、「把自己的形象做到這麼落魄為甚麼？」、「是準備轉做賣慘型主播嗎？」、「自己丟錢也太明顯了」、「到底扮緊咩？」
魏駿傑前妻張利華愈撈愈富貴 豪華生活與前夫極大反差
魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）在離婚後跟隨前藝人王玉環轉型做保險，生活可謂越來越富貴，與前夫魏駿傑近年所營造嘅貼地形象反差極大！
魏駿傑前妻張利華轉戰保險界
現年36歲的張利華跟隨「保險女王」王玉環進軍保險界，並專攻內地市場，入行不久已取得驕人成績，成為了令人稱羨的「百萬圓桌」會員，近期她更盛裝打扮出席王玉環的生日派對，開心講：「生日快樂，Agassi！」
張利華顏值疑再進化
從社交平台上張利華分享的照片及短片中可以看出，她的外貌似乎有所進化，五官變得更加精緻美麗，蘋果肌亦相當飽滿。她的社交圈子也非富即貴，經常出入各種高級場所，與各路名媛交往。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@魏駿傑、小紅書@魏駿杰