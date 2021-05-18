魏駿傑一腳踢湊女疑患抑鬱症 自覺成身都係病兼命不久矣

久未露面的魏駿傑日前以脹爆身形現身記者會，為他即將參演的張之珏執導舞台劇《老公~你好悶呀！》作宣傳，活動上他透露和前妻張利華離婚後，因要一腳踢湊女，令他早前曾自覺患上抑鬱症，覺得自己成身都係病，更嚴重到覺得自己可能會死！

文：東方新地｜圖：魏駿傑微博、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫