魏駿傑一腳踢湊女疑患抑鬱症 自覺成身都係病兼命不久矣
久未露面的魏駿傑日前以脹爆身形現身記者會，為他即將參演的張之珏執導舞台劇《老公~你好悶呀！》作宣傳，活動上他透露和前妻張利華離婚後，因要一腳踢湊女，令他早前曾自覺患上抑鬱症，覺得自己成身都係病，更嚴重到覺得自己可能會死！
文：東方新地｜圖：魏駿傑微博、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫
魏駿傑 迫爆西裝
1990年畢業於香港演藝學院戲劇系的魏駿傑，透露今次是為了報答恩師張之珏而出山，但他直言曾想辭演今次舞台劇，因而被張之珏大鬧無情無義、不懂得尊師重道，最終他重新考慮了72小時，才道歉及收回辭演的決定。
久未露面的魏駿傑以脹爆身形現身，仲著住一身迫爆西裝，肥到連頸都見唔到，加上「二撇雞」假鬚，和一頭灰白頭髮，造型走搞笑路線。
睇過醫生無問題
魏駿傑又提到同張利華離婚後要一腳踢湊女，令他早前曾自覺有點抑鬱症，覺得自己成身都係病，身體好唔舒服，更嚴重到覺得自己可能會死，但他表示曾睇過醫生、做過檢查，發現自己身體並無問題。
魏駿傑大讚10歲大的女兒Jessica遺傳了自己的演藝細胞，在學校有參演話劇，雖然對幕前演出有點怕醜，但對幕後就好有天份，近日剛寫了一部英文劇本。
爆阿女拒同阿媽食飯
魏駿傑指自己同前妻張利華關係良好，一直有保持聯絡，前妻亦有約女兒食飯，但他指女兒太有責任感，為做功課或準備測驗，有時寧願拒絕同阿媽出去食飯。
被問到會否再搵個伴侶，魏駿傑直言暫時不會，因為要考慮女兒感受，所以決定一切順其自然。他又透露自己為了方便返內地工作，已打了一針疫苗，稍後將會打第二針。
魏駿傑在2008年1月與比他年輕20歲的重慶女大學生張利華註冊結婚，2010年10月誕下女兒Jessica，至去年張利華被爆背夫偷食，令兩人婚姻破裂，女兒歸魏駿傑撫養。