滕麗名情史｜與魏駿傑分手內幕超慘！男方移情別戀19歲內地女離婚收場

49歲滕麗名有份參演《尋秦記》電影版，對於她的過去再受關注。講到愛情，不得不說魏駿傑與滕麗名昔日9年愛情長跑，曾被視為娛樂圈金童玉女，豈料2007年突然爆出分手消息，分手後兩人多次隔空對罵，魏駿傑更公開大鬧前女友為「賤人」，由愛人變成陌路人。