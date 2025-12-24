滕麗名情史｜與魏駿傑分手內幕超慘！男方移情別戀19歲內地女離婚收場
魏駿傑移情別戀19歲內地女 狠飛9年女友
滕麗名與魏駿傑因合作劇集《陀槍師姐》戲假情真，兩人在劇中飾演一對，現實中亦發展出愛情。拍拖9年間，外界都視他們為金童玉女，更認為他們快將結束愛情長跑共諧連理。可是在2007年5月，兩人突然傳出分手消息，魏駿傑被爆移情別戀，戀上當時年僅19歲的內地女子張利華（現名張珈琳），隔年更與她註冊結婚，徹底狠飛滕麗名。這個突如其來的轉變令網民狠批魏駿傑是負心漢，其形象亦因此插水。
魏駿傑公開大鬧滕麗名為賤人 對罵4小時
分手後魏駿傑不但沒有低調處理，反而公開大鬧滕麗名，更直接辱罵她為賤人，聲稱「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子！」這番狠話引起軒然大波，結果兩人在網上對鬧足足4小時，場面相當激烈。最後魏駿傑竟然將整個風波歸咎於黑客入侵，試圖推卸責任。這種處理手法令網民更加不滿，認為他不負責任。
魏駿傑再上節目鬧前女友 滕麗名踢爆婚後騷擾
事件並未就此平息，魏駿傑其後突然接受深圳衛視節目《男左女右》訪問，再次公開鬧滕麗名，質疑「我同佢拍咗拖9年，我就唔娶佢唔得咩？」這番話再次引起爭議。多年後滕麗名成為別人的未婚妻，不甘一直被委屈，於是在社交平台發文反擊，大爆魏駿傑於婚後曾多次向自己發短訊要求復合。魏駿傑雖然解釋只是分手初期有傳短訊，但滕麗名就踢爆他一直有傳短訊騷擾她，更聲稱有短訊證據在手。
魏駿傑選擇沉默不回應 最終離婚收場
面對滕麗名的踢爆，魏駿傑在微博表示不會再回答以前的事，選擇沉默不作任何回應。事隔多年，魏駿傑多次傳出因為與老婆聚少離多而爆出婚變疑雲，每次他都澄清沒有此事。惟他終於在2020年與前妻離婚，證實婚姻最終破裂。這段由背叛開始的婚姻，最終亦以失敗告終，令人不勝唏噓。
魏駿傑嚴重走樣變大肥佬 網民指是報應
近幾年魏駿傑更嚴重走樣，從昔日的肌肉猛男變成大肥佬，外貌變化相當驚人。網民看到他現在的模樣，都紛紛留言指這是報應，認為他當年對滕麗名的所作所為，現在終於得到應有的下場。從當年的金童玉女組合，到現在的各自發展，這段感情糾葛至今仍然是網民熱議的話題，魏駿傑的形象亦因此事件而大受影響。