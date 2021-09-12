魏駿傑離婚零收入曾想輕生 靠愛女救番：將隻脚踏返落嚟！
魏駿傑入行30年，日前接受港台主持車淑敏訪問談及他的人生低潮，經歷過離婚、睇心理醫生及一年半完全零收入，情緒受盡困擾，更萌生輕生念頭，幸好靠女兒救番自己。
文：東方新地 ｜圖：魏駿傑微博、新傳媒圖庫
曾萌輕生念頭
「帶女洪郎」魏駿傑不經不覺已入行 30 年，經歷過無數人生高低起跌。日前魏駿傑接受港台節目《舊日的足跡》的車淑梅訪問，提及人生低潮時，曾有輕生念頭，他說：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救番我，因當時我諗起佢唔可以冇咗我，將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀個女知，我喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世」。
承認不是好老公
對於離婚一事，魏駿傑指自己做足爸爸本份，承認不是滿分老公，跟前妻張利華離婚沒有誰對或錯，明白自己變得太離譜，只掛住女兒而忽略太太，他解釋說：「就當係啦，大家好落台。我係個好悶嘅老公，係一個110分嘅爸爸，30分嘅老公。有啲事情察覺到可以解決，但有時察覺唔到，發覺時已經冇咗」。回復單身，魏駿傑笑言曾公開招親，但遭愛女反對，說爸爸只可愛她一人。
揭與滕麗名分手原因
節目中魏駿傑亦談及與滕麗名的9年情，坦言令對方受到傷害，更揭開二人分手真相：「我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。但後來忽然間唔知點解大家冇咗感覺，就好似結咗婚90 年。佢好紅，一定紅過我，佢越嚟越紅，我就越嚟越避，所以我就let go。其實佢都係受害者，現實生活中好懂得愛我，係我配唔起佢。而家佢成為朱太，我好開心， 我見到人家幸福我就開心。」