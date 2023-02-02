魔法伽利略｜馮盈盈＋何依婷＋波波+連詩雅一齊𠲖嘩鬼叫 網民：睇見都覺得嘈

TVB新節目《魔法伽利略》於2月2日起逢周四、五晚10點半在翡翠台播出，節目由魔術師甄澤權（Louis）加上馮盈盈及何依婷這兩位「美女助教」做主持，最新兩集嘉賓有連詩雅（Shiga）、蔣家旻、黃婧靈（波波）、陳敏之等，不過這班女藝人組合，卻令網民十分擔心，指齋睇相都覺得這個節目應該會好嘈！