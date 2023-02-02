魔法伽利略｜馮盈盈＋何依婷＋波波+連詩雅一齊𠲖嘩鬼叫 網民：睇見都覺得嘈
《魔法伽利略》網民預測「嘈到拆天」
《魔法伽利略》每集都會邀請四位星級嘉賓分成兩組進行比賽，競猜馮盈盈與何依婷的表演到底是科學還是魔術，而節目第一集嘉賓有蔣家旻、羅天宇 和馬貫東、連詩雅（Shiga）。不過光睇兩位「美女助教」陣容，已引來不少網民擔心這個節目將會「嘈到拆天」！
人手測試釘槍引嘩聲四起
Louis表演「第六感」魔術時，要靠第六感在四把工業用釘槍中，揀中三把沒有上釘的釘槍，並直接以人手測試釘槍是否有釘，萬一揀錯，Louis的手便會即時受傷，他也講到明這是個超危險魔術表演：「有咩閃失，我唔使再做魔術師！」所以整個表演過程絕對是嘩聲四起！
連詩雅驚聲尖叫
被邀請參與其中的蔣家旻更一度責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」馬貫東則擔心地問Louis：「呢個魔術你玩咗幾多次？」對自己表演充滿信心的Louis，更一度企圖請連詩雅拿出玉手幫忙測試釘槍，嚇得她尖叫連連，場面極為緊張刺激。
陳敏之數度大叫
第二集嘉賓有黃婧靈（波波）、陸浩明（6號）和黎諾懿、陳敏之。Louis是集表演兩大「預知」魔術，在估骰仔的魔術表演中，Louis發揮了驚人的預知能力，嚇得陳敏之不但杏眼圓瞪，並數度大叫「Amazing」、「OMG」。
波波被6號笑是「大腦黑洞」
而在緊接的「隨機拮爆四個不同顏色氣球」表演中，自認是「大衛高柏波」、但卻遭6號笑指是「大腦黑洞」的波波獲邀參與表演。Louis無論是在遭人手遮眼、或是紙袋笠頭的狀態下均料事如神，最後更拿出一張令全場歎為觀止的預知字條，嚇到當事人波波眼都凸埋！
波波咩都被睇穿晒
波波事後受訪時笑言：「真係估唔到佢會估中晒，依家見到佢好似咩都被佢睇穿晒咁。」笑問有否造馬？波波則認真回應謂：「我都想佢造馬，等我唔覺得佢咁神奇，好期待佢下次玩刀鋸美人，我想畀佢鋸吓，咁就知有冇造馬！」
自嘲手指痙攣冇魔術天份
波波又自嘲沒有魔術天分：「以前有個Friend玩開魔術，我都有跟佢學吓，但我就好似手指痙攣咁冇咩天分。其實我覺得魔術呢樣嘢好得意，成日都有啲意想不到嘅嘢發生，有機會都想再學吓。」
即睇《魔法伽利略》預告：
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