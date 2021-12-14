魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊
袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）早前在IG開通帳號，一日便有超過十萬人追蹤，在IG貼出與金髮美女遊主題樂園火速成為熱話，魔童高顏值完全遺傳自父母，雖然戴住口罩只露出雙眼，網民紛紛表示被電暈﹗魔童亦樂於與網民互動，日前大玩你問我答，被問到身處地方而出事，觸動內地網民神經，並在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆，袁詠儀深夜發文澄清，並把錯都歸咎於與身為父母的自己﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]_morton、袁詠儀靚靚@微博、[email protected]
魔童對網民有問必答
魔童張慕童上月滿15歲，與外籍友人到主題樂園慶祝，突然在社交網蒲頭的魔童，一個po已有過萬like，成為觸目星二代﹗日前魔童與網民玩你問我答，被問到身高、感情狀況、喜歡顏色等都有問必答，不過卻因為一個回答惹起內地網民不滿﹗
魔童答「NO」出事
魔童都以簡單英文回答網民，有網民問他：「Are You in China now?」，魔童以英文回應：「No not right now」配以一張香港坐摩天輪的相片，以表達自己身處在香港﹗魔童的回應竟惹起內地網民極大反應，紛紛在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆﹗
袁詠儀關公上身漏夜發文澄清：這實在是我倆作為父母之過
袁詠儀漏夜發文為仔補鑊，指兒子在英語用語上「失言造成了誤解」，作為父母已即時作出糾正，以確保兒子日後要用「嚴謹的用詞」，並把責任歸咎於自己身上「這實在是我倆作為父母之過」並請求大家包容﹗
網民唔收貨：不要寫繁體字
袁詠儀發文後反應好壞參半，有網民貼出袁詠儀和張智霖一家愛國的例證護航，亦有網民繼續狙擊，又怪責袁詠儀既然向內地道歉，就應用簡體字而非繁體字，亦有網民指袁詠儀兩夫婦長期在內地開工，沒有好好管束好魔童，更建議他們一家移居內地，好讓魔童接受中國教育﹗