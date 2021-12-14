魔童在社交網玩你問我答出事 袁詠儀深夜發文補鑊 繼續被內地網民狙擊

袁詠儀和張智霖的15歲兒子張慕童（魔童）早前在IG開通帳號，一日便有超過十萬人追蹤，在IG貼出與金髮美女遊主題樂園火速成為熱話，魔童高顏值完全遺傳自父母，雖然戴住口罩只露出雙眼，網民紛紛表示被電暈﹗魔童亦樂於與網民互動，日前大玩你問我答，被問到身處地方而出事，觸動內地網民神經，並在袁詠儀及張智霖微博洗版鬧爆，袁詠儀深夜發文澄清，並把錯都歸咎於與身為父母的自己﹗