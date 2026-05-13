考古無綫「魔術鹹豬手」事件 列出六大特徵鎖定嫌疑人 蔡子健高票當選

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苑瓊丹2008年在電台節目中踢爆無綫電視有男藝人以變魔術為名對女藝人上下其手，事件在四個月後被傳媒翻炒引爆全城熱議，多名女星疑似受害、高層急召藝人封口，一場娛樂圈「魔術鹹豬手」風暴就此席捲整個廣播城。

苑瓊丹電台爆料列出六大特徵鎖定嫌疑人

2008年11月3日，苑瓊丹在香港電台第二台《瘋SHOW快活人》節目中大爆猛料，指無綫有一名男藝人經常以表演魔術為藉口，假裝不小心觸碰女藝人身體，實質是趁機揩油。她雖然沒有指名道姓，但言談間透露了多項關鍵特徵——身高超過180cm、斯文靚仔、識煮幾味、經常拍旅遊節目、喜歡玩魔術、曾與女藝人秘密拍拖，更補充此人「不是很紅及活躍」。由於電台節目受眾面較窄，事件當時並未引起巨大迴響，直到2009年2月3日傳媒翻查節目內容，根據六大特徵列出八大嫌疑犯名單，其中有「旅遊王子」之稱的蔡子健呼聲最高，幾乎逐項吻合，事件瞬間成為全城熱話。

無綫高層急召藝人封口樂易玲親自介入

事件被炒熱後，無綫電視高層大表不悅並高調介入處理。製作資源總監樂易玲召見苑瓊丹、蔡子健及相關藝人到廣播城會面，要求各人慎言封口。苑瓊丹其後接受無綫《東張西望》訪問時改口稱：「我絕對不會講人名，花邊新聞的原則是開心、不講名字，以降低殺傷力。」她更強調當日在電台提到的特徵「有真有假」，重申沒有講過「魔術鹹豬手」是無綫藝人。而蔡子健最初回應時態度強硬，寸爆表示「如冇實質嘅，我唔需要回應」，但被高層召見後明顯軟化，僅以一句「了解吓」回應傳媒，其後更由經理人代為回覆「呢件事唔再回應」。樂易玲則對外表示：「呢件事可以警戒任何人，我覺得件事可信性唔高，件事有人講大。」

官恩娜衰多口再爆案外案慘傳永不錄用

「魔術鹹豬手」風波未平，2009年2月7日官恩娜出席港台《老土正傳》首映禮時，被記者追問相關事件，她不慎爆出另一宗男星性侵女藝人事件。官恩娜透露在四至五年前初入行時，隨無綫攝製隊出埠拍劇期間，一名外表乖巧的女藝人向她訴苦，指拍攝完成後一班人外出用膳飲酒，一名男藝人突然帶醉將該女藝人拉離現場，「對其上下其手，摸勻全身，更想作進一步侵犯」，幸好女方奮力反抗才逃過一劫。事件曝光後無綫高層震怒，樂易玲命令官恩娜封口並要求她道歉認錯，官恩娜於2月10日透過無綫向傳媒發放聲明致歉，而樂易玲表明官恩娜「暫時沒有工作」，一度傳出「永不錄用」令。不過官恩娜七個月後便在無綫節目《超級巨聲》中亮相演唱，2010年初更再次參演無綫劇集，傳聞中的封殺令似乎並未被認真執行。相反，被視為頭號嫌疑人的蔡子健在2009年中不再獲無綫續約。

網民根據線索玩競猜遊戲蔡子健高票當選

事件在各大討論區掀起熱烈討論，網民紛紛化身偵探，根據苑瓊丹提供的特徵逐一比對。蔡子健身高183cm、廚藝不俗（招牌蒜香雞翼令同事回味無窮）、擁有「旅遊王子」稱號、是圈中出名的魔術愛好者，加上1999年曾與鍾麗淇被拍到拖手行街傳出秘密拍拖——幾乎每項特徵都完美吻合。有網民開設「魔術鹹豬手競猜遊戲」主題帖，蔡子健以壓倒性票數「高票當選」，遠遠拋離其他候選人。更有網民打趣留言：「唔通係大衛高柏飛……識玩魔術仲好勁，高過Bosco，係TVB唔紅……唔係大衛高柏飛，便是蔡子健。」而被指為受害者之一的陳芷菁雖堅稱自己並非受害人，但談到「魔術手」時卻義憤填膺，直言「呢啲人要懲戒」，更不慎透露事件涉及樓梯場景等細節，令網民更加確信傳聞並非空穴來風。

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（圖片來源：東方新地）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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