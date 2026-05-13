考古無綫「魔術鹹豬手」事件 列出六大特徵鎖定嫌疑人 蔡子健高票當選
苑瓊丹電台爆料列出六大特徵鎖定嫌疑人
2008年11月3日，苑瓊丹在香港電台第二台《瘋SHOW快活人》節目中大爆猛料，指無綫有一名男藝人經常以表演魔術為藉口，假裝不小心觸碰女藝人身體，實質是趁機揩油。她雖然沒有指名道姓，但言談間透露了多項關鍵特徵——身高超過180cm、斯文靚仔、識煮幾味、經常拍旅遊節目、喜歡玩魔術、曾與女藝人秘密拍拖，更補充此人「不是很紅及活躍」。由於電台節目受眾面較窄，事件當時並未引起巨大迴響，直到2009年2月3日傳媒翻查節目內容，根據六大特徵列出八大嫌疑犯名單，其中有「旅遊王子」之稱的蔡子健呼聲最高，幾乎逐項吻合，事件瞬間成為全城熱話。
無綫高層急召藝人封口樂易玲親自介入
事件被炒熱後，無綫電視高層大表不悅並高調介入處理。製作資源總監樂易玲召見苑瓊丹、蔡子健及相關藝人到廣播城會面，要求各人慎言封口。苑瓊丹其後接受無綫《東張西望》訪問時改口稱：「我絕對不會講人名，花邊新聞的原則是開心、不講名字，以降低殺傷力。」她更強調當日在電台提到的特徵「有真有假」，重申沒有講過「魔術鹹豬手」是無綫藝人。而蔡子健最初回應時態度強硬，寸爆表示「如冇實質嘅，我唔需要回應」，但被高層召見後明顯軟化，僅以一句「了解吓」回應傳媒，其後更由經理人代為回覆「呢件事唔再回應」。樂易玲則對外表示：「呢件事可以警戒任何人，我覺得件事可信性唔高，件事有人講大。」
官恩娜衰多口再爆案外案慘傳永不錄用
「魔術鹹豬手」風波未平，2009年2月7日官恩娜出席港台《老土正傳》首映禮時，被記者追問相關事件，她不慎爆出另一宗男星性侵女藝人事件。官恩娜透露在四至五年前初入行時，隨無綫攝製隊出埠拍劇期間，一名外表乖巧的女藝人向她訴苦，指拍攝完成後一班人外出用膳飲酒，一名男藝人突然帶醉將該女藝人拉離現場，「對其上下其手，摸勻全身，更想作進一步侵犯」，幸好女方奮力反抗才逃過一劫。事件曝光後無綫高層震怒，樂易玲命令官恩娜封口並要求她道歉認錯，官恩娜於2月10日透過無綫向傳媒發放聲明致歉，而樂易玲表明官恩娜「暫時沒有工作」，一度傳出「永不錄用」令。不過官恩娜七個月後便在無綫節目《超級巨聲》中亮相演唱，2010年初更再次參演無綫劇集，傳聞中的封殺令似乎並未被認真執行。相反，被視為頭號嫌疑人的蔡子健在2009年中不再獲無綫續約。
網民根據線索玩競猜遊戲蔡子健高票當選
事件在各大討論區掀起熱烈討論，網民紛紛化身偵探，根據苑瓊丹提供的特徵逐一比對。蔡子健身高183cm、廚藝不俗（招牌蒜香雞翼令同事回味無窮）、擁有「旅遊王子」稱號、是圈中出名的魔術愛好者，加上1999年曾與鍾麗淇被拍到拖手行街傳出秘密拍拖——幾乎每項特徵都完美吻合。有網民開設「魔術鹹豬手競猜遊戲」主題帖，蔡子健以壓倒性票數「高票當選」，遠遠拋離其他候選人。更有網民打趣留言：「唔通係大衛高柏飛……識玩魔術仲好勁，高過Bosco，係TVB唔紅……唔係大衛高柏飛，便是蔡子健。」而被指為受害者之一的陳芷菁雖堅稱自己並非受害人，但談到「魔術手」時卻義憤填膺，直言「呢啲人要懲戒」，更不慎透露事件涉及樓梯場景等細節，令網民更加確信傳聞並非空穴來風。