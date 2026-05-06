魔音女團｜初舞台家人感動爆喊！俞可程媽爆金句：聽你唱煎熬真係瞓唔到
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《魔音女團》練習生們經過連串地獄式集訓後，終於迎來初舞台！她們脫胎換骨的表現不但展現出驚人進步及團魂，更令台下撐場的親友們大為感動，紛紛落淚。當中，俞可程（Kanis）媽媽的「驚人」觀後感更成為全場焦點，到底她說了甚麼，令全場又喊又笑？
初舞台表現脫胎換骨 家人台下感動落淚
初舞台當日，練習生們的家人及朋友都到場支持。看到女兒們在台上的努力成果，家人們都忍不住感動落淚。Eris的爸爸激動表示：「見到你由咩嘢都唔識，到識得跳舞、唱歌，好想喊真係。」而Emily的嫲awa亦驚喜地說：「我今日好感動，Emily識唱歌畀我一個好大驚喜。」家人的真情流露，成為練習生們在舞台上努力的最大回報，場面非常感人。
俞可程媽媽爆笑點評：聽你唱《煎熬》成晚瞓唔到
在眾多感人的家屬發言中，俞可程（Kanis）媽媽的發言卻是笑中有淚，令人印象深刻。她先是肯定女兒的進步，隨後卻爆出驚人金句，對著Kanis說：「嗰次聽你唱《煎熬》，真係成晚都瞓唔到，到而家見你進步好大。」這番幽默又真實的「投訴」，完美突顯出Kanis從「魔音」到能夠感動人的巨大轉變，引來全場爆笑，也讓觀眾見證了她們母女之間的深厚感情。
網民激讚家人反應真實：阿媽係最強！
節目播出後，家人們的真情流露，特別是Kanis媽媽的爆笑金句，迅速在網上引起熱烈討論。網民紛紛大讚家人反應真實又可愛，留言稱：「Kanis阿媽好real好搞笑！講出心聲！」、「呢啲先係屋企人，一邊寸你一邊錫你。」、「Eris爸爸同Emily嫲嫲嗰段好感動，睇到眼濕濕。」、「有屋企人支持真係好重要！」、「笑死，聽《煎熬》會瞓唔到，阿媽係最強！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期