魔音女團｜初舞台家人感動爆喊！俞可程媽爆金句：聽你唱煎熬真係瞓唔到

《魔音女團》練習生們經過連串地獄式集訓後，終於迎來初舞台！她們脫胎換骨的表現不但展現出驚人進步及團魂，更令台下撐場的親友們大為感動，紛紛落淚。當中，俞可程（Kanis）媽媽的「驚人」觀後感更成為全場焦點，到底她說了甚麼，令全場又喊又笑？