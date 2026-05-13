魔音女團｜練習生慘遭幾歲小童狠批！倪嘉雯自愧不如：無地自容

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《魔音女團》12位練習生日前迎來一場震撼教育！製作組安排她們與平均年齡只有十歲的「小前輩」舞團交流，沒想到竟慘遭對方「降維打擊」，被一針見血地狠批舞姿及自信不足。練習生倪嘉雯更當場直言感到「無地自容」，場面極具衝擊性！

拜會Mini Blackpink遭降維打擊 小前輩點評一針見血

為了讓練習生們吸收更多舞台經驗，製作組特意安排她們與前輩Honey Punch、Mini Blackpink及Mini Boys等兒童舞團會面。面對這群只有十多歲、甚至幾歲的「小前輩」，練習生們原以為只是一次輕鬆交流，沒想到對方一上場就展現出超強實力。表演過後，「小前輩」們更毫不留情地指出「魔音女團」的問題：「有啲動作可以夾齊啲」、「可以更加實淨」、「可以放膽啲，唔使咁緊張」、「可以多啲表情同埋多啲自信」。

倪嘉雯直言無地自容 倪樂琳感嘆：生得出佢哋

面對「小前輩」們既直接又專業的批評，12位成年練習生顯得不知所措，紛紛表示自愧不如。練習生倪嘉雯在訪談時苦笑著坦言，當下感覺「無地自容」，完全沒想到會被小孩子比下去。而另一位練習生倪樂琳更是無奈地感嘆：「我哋之中有人生得出佢哋。」這句充滿自嘲的說話，道出了所有練習生內心的震驚與尷尬，沒想到自己多年的歷練，竟不如一群孩子的功底扎實。

專業與年齡無關 練習生獲寶貴一課

這次與「小前輩」的會面，對《魔音女團》的練習生來說無疑是寶貴的一課。她們剛剛完成了長達兩星期的地獄式特訓，正對自己的進步感到一絲自信，卻被這群孩子的表現徹底敲醒。這次交流讓她們深刻體會到，舞台上的專業表現與年齡無關，扎實的基本功、強大的自信心和無畏的舞台表現力才是致勝關鍵。這次震撼教育雖然殘酷，卻讓她們重新審視自己，上了一堂關於謙卑與實力的重要課堂。

網民洗版大讚小前輩：「細路仔啲評語仲專業！」

節目播出後，這段「震撼教育」的片段在網上瘋傳，網民紛紛洗版留言，大讚「小前輩」的表現。許多觀眾表示，孩子們的評論比一些專業評審更到位。「啲細路仔好勁！講嘢一針見血，仲專業過啲評判！」「倪嘉雯講『無地自容』真係笑死，完全感受到佢哋幾咁尷尬。」「倪樂琳句『生得出佢哋』係真心話，呢個畫面太衝擊！」「呢一集好有意義，證明實力同自信真係唔關年紀事。」「睇到班姐姐自愧不如個樣，真係好睇過佢哋表演！」

魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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