魔音女團｜練習生慘遭幾歲小童狠批！倪嘉雯自愧不如：無地自容

《魔音女團》12位練習生日前迎來一場震撼教育！製作組安排她們與平均年齡只有十歲的「小前輩」舞團交流，沒想到竟慘遭對方「降維打擊」，被一針見血地狠批舞姿及自信不足。練習生倪嘉雯更當場直言感到「無地自容」，場面極具衝擊性！