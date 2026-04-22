魔音女團｜清純倪嘉雯突染金髮勁搶鏡！夥拍莊子璇練車 網民：完全唔同feel！

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《魔音女團》首支MV《Lucky Star》今日（22日）曝光，除了激烈的C位爭奪，成員的形象大改造亦成為焦點！一向走開清純路線的倪嘉雯（Carmen）竟突然一改形象，以一頭亮眼金髮示人，在MV中與莊子璇（Hilary）的練車場口型格十足，成功憑破格新Look搶盡風頭，令網民大感新鮮！

倪嘉雯告別清純形象 驚喜金髮Look成焦點

在《魔音女團》的MV中，最讓網民驚訝的莫過於倪嘉雯的全新造型。過往一直以鄰家女孩、清純形象示人的她，這次為節目竟作出180度大轉變，染了一頭超搶眼的金色頭髮。這個破格嘗試，令她在16位練習生中成功突圍，不少網民都表示對她的新Look「大感新鮮」，更笑言她這個「金髮倪嘉雯」的新look「勁搶焦」，完全擺脫了以往的既定印象。

倪嘉雯莊子璇練車場口曝光 型格氣勢十足

除了髮色上的突破，倪嘉雯在MV中的表現亦令人眼前一亮。在其中一個「小組表演／互動」環節，她與2023年港姐冠軍莊子璇一同上演了一幕練車場口。畫面中兩人互動投入，展現出非一般的型格與氣勢，與歌曲的活力感覺非常匹配。這個充滿化學反應的組合，也讓觀眾看到倪嘉雯在清純以外，駕馭型格路線的潛力，可塑性極高。

網民熱議金髮倪嘉雯 「新鮮感爆燈」

倪嘉雯的形象突變，成功在網上掀起熱話，不少網民都對她的金髮造型給予正面評價。「Carmen染金毛好似另一個人，好有驚喜！」「呢個look好啱女團，夠sharp！」「同莊子璇個shot好有火花，想睇多啲佢哋互動！」「估唔到佢可以行型格路線，期待佢之後嘅表現！」「為咗出道真係去到盡，呢份決心值得respect！」。

魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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