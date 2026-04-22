魔音女團｜清純倪嘉雯突染金髮勁搶鏡！夥拍莊子璇練車 網民：完全唔同feel！

《魔音女團》首支MV《Lucky Star》今日（22日）曝光，除了激烈的C位爭奪，成員的形象大改造亦成為焦點！一向走開清純路線的倪嘉雯（Carmen）竟突然一改形象，以一頭亮眼金髮示人，在MV中與莊子璇（Hilary）的練車場口型格十足，成功憑破格新Look搶盡風頭，令網民大感新鮮！