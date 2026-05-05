魔音女團｜倪嘉雯跳舞變「反應包」！搞怪表情竟獲韓籍導師點名大讚？

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在昨晚（4日）《魔音女團》的跳舞考核中，一直被睇高一線的倪嘉雯（Carmen）雖然信心不足，卻憑藉極度搶鏡的「反應包」殺出重圍！她全程「哭笑不得」的搞怪表情，不但沒有被扣分，反而意外攻陷了嚴格的韓籍導師Geon，究竟她的獨特魅力在哪？

昨晚考核超搶鏡！倪嘉雯「哭笑不得」表情包全放送

面對2小時速成K-Pop勁舞的艱鉅任務，倪嘉雯（Carmen）明顯信心不足，在輪流上台Solo的巨大壓力下，她的表現與其說是跳舞，不如說是一場精彩的表情包大放送。從皺眉、苦笑到天然呆，她豐富又真實的反應讓觀眾看得相當投入。尤其在表演期間，她全程掛著「哭笑不得」的搞怪表情完成所有動作，雖然舞步並非最完美，但其獨特的舞台風格卻令人印象極為深刻，在一眾練習生中顯得格外突出。

韓籍導師Geon獨愛！點名大讚倪嘉雯笑容夠特別

正當大家以為倪嘉雯的「搞笑」演出會被評為不認真時，來自韓國的靚仔排舞老師Geon卻給予了意想不到的高度評價。Geon坦言，在眾多練習生中，倪嘉雯的表演最讓他記憶猶新，他更點名大讚：「淨係記得你呢個動作，因為你個笑容」。Geon甚至鼓勵她說：「同其他同學仔比，你算係記（舞蹈）得唔錯架喇。」這番話無疑肯定了個人特色在偶像選拔中的重要性，證明了獨特的觀眾緣有時比完美技巧更具殺傷力。

「反應包」成秘密武器？倪嘉雯靠觀眾緣突圍

倪嘉雯的「反應包」特質並非只在舞台上曇花一現，在節目各個環節中，她都展現出驚人的反應力。每當製作組拋出難題，她總能貢獻出最真實可愛的表情，成功塑造出「貼地」又討喜的形象。在人人追求舞技精湛的競賽中，倪嘉雯反其道而行，憑藉與生俱來的個人魅力和「記憶點」，在開局便成功搶灘，讓評審和觀眾都牢牢記住了她的名字，完美示範了何謂「魅力勝於一切」。

網民大讚夠貼地！「睇Carmen反應就知有幾難」

節目播出後，倪嘉雯的搞怪表現迅速俘虜大批網民，紛紛大讚她夠真實、夠貼地，為緊張的比賽增添不少歡樂。網民留言力撐：「Carmen啲反應好真實，好似我返工個樣！」、「笑死，佢個樣真係哭笑不得，好有畫面。」、「呢啲咪就係觀眾緣囉！唔係個個都有。」、「跳得唔係最好，但最記得係佢！」、「支持Carmen！夠真我！」

魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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