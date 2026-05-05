魔音女團｜倪嘉雯跳舞變「反應包」！搞怪表情竟獲韓籍導師點名大讚？

在昨晚（4日）《魔音女團》的跳舞考核中，一直被睇高一線的倪嘉雯（Carmen）雖然信心不足，卻憑藉極度搶鏡的「反應包」殺出重圍！她全程「哭笑不得」的搞怪表情，不但沒有被扣分，反而意外攻陷了嚴格的韓籍導師Geon，究竟她的獨特魅力在哪？