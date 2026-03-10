魔音女團｜20歲喬美莎《聲秀》出局後轉戰女團 被轟假唱遭質疑「刻意扮醜」

澳洲華裔小姐冠軍喬美莎（Chelsea）從《聲秀》首輪出局後，竟然搖身一變成為TVB全新真人騷《魔音女團》的參賽者！這位20歲選美冠軍的轉戰之路引來網民熱烈討論，更有眼利觀眾質疑她在新節目中「假唱」，與之前在《聲秀》的表現判若兩人。究竟這位擁有火辣身材和舞蹈實力的澳洲華裔小姐，是真的「魔音」還是為了節目效果刻意扮醜？