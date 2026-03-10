魔音女團｜20歲喬美莎《聲秀》出局後轉戰女團 被轟假唱遭質疑「刻意扮醜」
喬美莎《魔音女團》表現遭網民質疑
喬美莎在《魔音女團》的表現與她在《聲秀》時的水準形成強烈對比，立即引起網民的懷疑和討論。有觀眾直言「本來可以唱得好好，但係要特登迎合魔音呢個主題，刻意唱得差啲」，更有人指出「聲秀嗰陣又唔見唱得咁差」。這種前後不一的表現讓不少觀眾認為她是在「演戲」，故意配合節目的「魔音」定位。網民紛紛留言「好明顯專登唱到咁…演員的自我修養…唔該演好小小」，質疑她的真實唱功水平。
網民兩極化評價引發熱議
喬美莎在《魔音女團》的表現引來網民兩極化的評價，有人認為她是在刻意迎合節目主題，也有人欣賞她的勇氣和表演態度。部分觀眾批評「記得佢的舞姿令人好尷尬」，認為她的表演過於做作。然而，也有支持者認為她的硬件條件優秀，年輕有潛力，適合接受專業訓練改造。這種爭議性反而為節目帶來更多話題性和關注度，證明她確實具備成為焦點人物的特質。
選美冠軍背景成最大賣點
作為2022年澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐得主，喬美莎的選美背景無疑是她最大的話題性。她在《魔音女團》中以一身純白性感造型亮相，盡展美背及修長美腿，更大膽演繹火辣椅子舞成為全場焦點。導師鍾舒漫對她的表現大加讚賞，直言「我有睇你嘅（海選）片，今次係進步咗好多，佢嘅唱法convince到我you are being sexy，and I like that」。然而，這種以外貌和舞蹈為主的表現方式，也讓部分觀眾質疑她是否真的需要「魔音改造」。
《聲秀》首輪出局成轉捩點
回顧喬美莎在《聲秀》的表現，她選擇了葉玉卿的經典歌曲《擋不住的風情》作為演唱曲目，獲得評審激讚。蘇永康更對她讚不絕口，甚至開玩笑建議她參加香港小姐選舉。然而，儘管獲得正面評價，她最終仍在首輪出局，這個結果或許成為她轉戰《魔音女團》的重要轉捩點。面對《聲秀》的挫敗，她選擇了一個截然不同的舞台來重新證明自己，這種不服輸的精神值得讚賞。
多才多藝舞者實力不容忽視
除了選美冠軍的光環，喬美莎的舞蹈實力確實不容小覷。她擅長風格迥異的拉丁舞和街舞，這兩種看似衝突的舞蹈風格在她身上完美融合。網民也認同「唱跳都要執，但硬件好，又後生，選佢入去train就啱」，認為她具備改造的潛力和價值。
外貌神似謝安琪Jessica C引關注
喬美莎在《聲秀》一登場，不少眼尖的觀眾便發現她的外貌酷似兩位香港知名女星——樂壇天后謝安琪和名模Jessica C.。網民留言「有啲似是薛凱琪」，這種獨特而具記憶點的長相讓她在眾多參賽者中脫穎而出，迅速建立了觀眾緣。她的臉孔結合了東方女性的溫婉與西方輪廓的立體感，既有謝安琪的知性氣質，又不失Jessica C.的陽光與性感，這種天然的明星相為她的演藝路加分不少。
喬美莎性感椅子舞成全場焦點
