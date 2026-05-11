魔音女團｜隊長喬美莎壓力爆煲！苦練觸舊患後台爆喊：真係好攰

女團選秀節目《魔音女團》競爭進入白熱化，日前播出一集，C組隊長喬美莎（Chelsea）驚傳因壓力過大，在後台情緒崩潰爆喊！據悉她在反覆練習拱背挺胸（Arch）動作時不慎跌倒觸發舊患，劇痛難當，最終忍不住淚灑當場，究竟她能否頂住壓力繼續比賽？