魔音女團｜隊長喬美莎壓力爆煲！苦練觸舊患後台爆喊：真係好攰
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女團選秀節目《魔音女團》競爭進入白熱化，日前播出一集，C組隊長喬美莎（Chelsea）驚傳因壓力過大，在後台情緒崩潰爆喊！據悉她在反覆練習拱背挺胸（Arch）動作時不慎跌倒觸發舊患，劇痛難當，最終忍不住淚灑當場，究竟她能否頂住壓力繼續比賽？
日前練習室驚傳哭聲 喬美莎拱背跌倒爆喊
在日前的「團隊考試日」中，各隊伍都加緊訓練，氣氛緊張。C組隊長喬美莎為了達到完美效果，全程落力苦練，不斷重複練習高難度的Arch（拱背挺胸）技巧。豈料，在一次練習中，她不慎跌倒，更不幸觸發腰部舊患，令她痛得無法繼續。身心俱疲的她，終於抵受不住巨大壓力，當場痛得大叫，場面令人心酸。
喬美莎淚灑後台：「我嘅腰都係 So much pain」
訓練中斷後，喬美莎在後台終於情緒潰堤，崩潰爆喊。她一邊哭一邊向隊友訴苦，坦言身體承受著巨大痛楚，更哽咽道出金句：
「真係好攰呀，我嘅腰都係 So much pain。」
在旁的隊友莊子璇（Hilary）、葉靖儀（Michelle）及陳熙蕊（Blossom）見狀，立即上前安慰。她們除了溫言鼓勵，更送上溫暖的大大擁抱，互相給予支持，盡顯隊友之間的深厚情誼，畫面相當有愛又感人。
網民心痛留言打氣：睇到好心酸
節目播出後，喬美莎爆喊一幕引起網民極大迴響，不少觀眾都表示心痛，並湧入討論區留言為她打氣。輿論幾乎一面倒表示同情和支持，認為練習生的辛酸非外人能道。
「Chelsea好慘，隔住個mon都覺得痛！」
「睇到佢爆喊嗰下，我都眼濕濕，女團真係唔易做！」
「希望佢早日康復，唔好俾咁大壓力自己。」
「隊友好有愛，呢啲先係真團魂！」
「加油呀Chelsea！你嘅努力我哋睇到！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期