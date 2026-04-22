魔音女團｜MV暗藏C位爭奪戰！跳舞機器喬美莎跑出 兩大港姐冠軍夾擊？

《魔音女團》首支MV《Lucky Star》表面和諧，實則暗藏洶湧！有眼利網民發現，在短短一分多鐘的齊舞畫面中，中心「C位」人選竟不止一次出現變化，當中以舞蹈實力見稱的喬美莎佔據時間最長，而兩位港姐冠軍宋宛穎及倪樂琳亦曾進佔C位，女團內部競爭似乎已悄悄展開！