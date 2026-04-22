魔音女團｜MV暗藏C位爭奪戰！跳舞機器喬美莎跑出 兩大港姐冠軍夾擊？

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《魔音女團》首支MV《Lucky Star》表面和諧，實則暗藏洶湧！有眼利網民發現，在短短一分多鐘的齊舞畫面中，中心「C位」人選竟不止一次出現變化，當中以舞蹈實力見稱的喬美莎佔據時間最長，而兩位港姐冠軍宋宛穎及倪樂琳亦曾進佔C位，女團內部競爭似乎已悄悄展開！

眼利網民揭秘C位輪換 喬美莎佔領時間最長

在MV的齊人跳唱場口中，雖然16位練習生舞步默契十足，但鏡頭焦點明顯有所編排。有網民逐格分析後發現，站在隊形最中央的「C位」曾出現過至少三位不同人選，當中以擅長拉丁及Hip Hop的喬美莎（Chelsea）進佔C位時間最長，其自信姿態在團體中極為突出，似乎已憑實力搶先獲得導師青睞，成為初期的核心成員。

拉丁HipHop女王喬美莎獲激讚 舉手投足勁有女團Feel

喬美莎能夠力壓眾人，長時間佔據C位，相信與其深厚的舞蹈底子不無關係。未知是否因為擅長拉丁舞及Hip Hop，喬美莎在MV中的舉手投足均份外型格自信，每個節拍都揮灑自如，完全不像只訓練了一個月的新人。其強大氣場及舞台魅力，獲網民一面倒大讚「極有女團Feel」，認為她絕對是團內的皇牌人選。

兩大港姐冠軍宋宛穎倪樂琳齊入圍 C位戰況極激烈

除了實力超班的喬美莎，另外兩位曾在MV中短暫站上C位的成員，竟是同為香港小姐冠軍人馬的宋宛穎及倪樂琳。雖然她們佔據C位的時間不及喬美莎長，但憑藉冠軍光環及出眾外貌，同樣成功搶佔觀眾眼球。一個是舞技擔當，兩個是門面擔當，三人在MV中已率先上演一場「C位爭奪戰」，預示著未來的團內競爭將會非常激烈。

網民熱議C位人選 預言喬美莎成團內皇牌

MV中的C位安排迅速成為網民討論焦點，不少人看好喬美莎的實力。「Chelsea個勢完全唔同，實力派！一睇就知係ACE！」「港姐冠軍光環果然唔同啲，宋宛穎同倪樂琳個樣好sharp！」「咁快就分好晒定位？之後實有得鬥！」「C位之爭先係女團精髓，期待之後嘅公演舞台！」「喬美莎真係好突出，完全係女團相！」。

魔音女團 喬美莎 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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