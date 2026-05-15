魔音女團｜兩港姐冠軍終極舞台爆火花！倪樂琳野性「虎爪手」驚艷 拍檔宋宛穎竟負傷上陣？

《魔音女團》終極舞台上，兩位港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）與倪樂琳（Ellyn）擦出驚人火花！二人以白色軍裝短裙造型合體唱跳《Lucky Star》，合作Rap的部分更是默契十足。Ellyn一改斯文形象，釋出前所未見的野性魅力，一招「虎爪手」更令評審驚訝。而被封為「永遠Ace」的Sabrina，原來背後竟隱藏著負傷演出的秘密？