魔音女團｜兩港姐冠軍終極舞台爆火花！倪樂琳野性「虎爪手」驚艷 拍檔宋宛穎竟負傷上陣？
終極舞台炸裂！倪樂琳野性覺醒「虎爪手」懾人
在最終舞台上，兩隊準女團齊齊以白色軍裝風短裙造型登場，演繹《Lucky Star》，氣勢十足。當中，兩位港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）及倪樂琳（Ellyn）的表現最為亮眼，她們合作的Rap部分不僅台型十足、眼神到位，而且默契滿分，瞬間成為全場焦點。Ellyn更是在這個舞台上徹底釋放自我，展現出前所未見的野性魅力，表演時頭髮亂舞，眼神極具侵略性，其中一招「虎爪手」更是深深吸引了評審陳奐仁的目光，讓他忍不住大讚：「好Cute。」這個突破性的演出，讓觀眾看到Ellyn截然不同的一面。
「永遠Ace」宋宛穎驚爆負傷上陣 蕭正楠揭露真相
相較於Ellyn的驚人蛻變，被譽為「永遠的Ace」的宋宛穎（Sabrina）則一如既往地展現出超水準的穩定表現。然而，在評審環節，蕭正楠卻意外透露，Sabrina原來一直有腳傷在身，是負傷完成整個高強度表演。即使在身體不適的情況下，Sabrina的舞台表現依然無懈可擊，從表情管理到舞蹈動作都保持著極高水準，其敬業精神和強大實力令人佩服。這個幕後故事，也讓她「永遠的Ace」之名更具說服力，展現了作為核心成員的強大心理質素。
港姐冠軍光環下力求突破 昔日斯文形象大反轉
宋宛穎與倪樂琳同為港姐冠軍出身，大眾對她們的印象多是高貴、斯文。然而在《魔音女團》的舞台上，兩人均致力擺脫固有標籤，力求展現作為女團成員的潛力。特別是倪樂琳，從參賽初期的內斂，到終極舞台上猶如猛虎出閘的野性演出，其反差之大令人驚喜。而宋宛穎則一直以穩定的實力證明自己，即使面對傷患，依然堅持做到最好。她們的努力不僅是為了爭奪出道席位，更是向外界證明，港姐冠軍同樣具備成為唱跳偶像的實力與決心。
網民激讚港姐冠軍組合：「呢個組合可以直接出道！」
對於兩位港姐冠軍在舞台上擦出的火花，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚她們的合作舞台。「Ellyn終於搵到自己定位！呢種反差萌好正！」「Sabrina真係好專業，有腳傷都跳得咁好，不愧係Ace！」「呢兩個人一齊Rap嗰part真係全晚最正，超有火花！」「求下你哋兩個組隊出道啦！個畫面太好睇！」「虎爪手好有記憶點，又野性又可愛，陳奐仁講得啱！」