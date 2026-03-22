魔音女團｜港姐冠軍拋偶包！宋宛穎趷Pat揈水髮 莊子璇撒嬌拳頭搶Fo
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TVB全新女團選秀《魔音女團》競爭白熱化，一眾女藝人為爭入圍奇招盡出，當中幾位港姐冠軍更徹底拋開偶包，展現驚人反差萌！向來斯文的宋宛穎竟大跳性感女團舞，而莊子璇則以一招「甜美撒嬌拳」融化網民，究竟她們的拉票影片有多震撼？
新一代女神倪嘉雯校服Look派心心 網民激讚甜美爆燈
在眾多拉票影片中，有「新一代女神」之稱的倪嘉雯成功突圍，獲得最多Like數！片中她以一身清純中學生校服Look亮相，在短短半分鐘內瘋狂派心心兼送飛吻，更可愛地大玩「空氣鼓」和伸脷，青春氣息滿瀉。不少網民指她散發著台灣女神曾愷玹的影子，其甜美秀氣的形象瞬間俘虜大批粉絲，被視為入圍大熱人選。
港姐冠軍反差萌 莊子璇倪樂琳甜美攻勢吸睛
兩位港姐冠軍莊子璇及倪樂琳亦帶來「甜美驚喜」！之前在首輪面試已引發熱議的莊子璇，今次在拉票片中雖然姿態較靜態，但一招「甜美撒嬌式拳頭」卻令人印象極之難忘，盡顯可愛一面。至於另一位港姐冠軍倪樂琳，則大跳韓國女團Twice的大熱歌曲《Cheer Up》，無論是招牌的「吃拳頭」還是「貓爪手」動作都做得相當嬌俏，少女感十足，完全顛覆了外界對港姐的傳統印象。
宋宛穎拋下斯文形象性感大解放 驚現「趷Pat揈水髮」震撼畫面
要數最令人眼前一亮的，絕對是以斯文大方見稱的港姐冠軍宋宛穎！她竟然一改端莊形象，在拉票片中挑戰性感女團舞，新鮮感爆燈。片中她一個轉身使出「趷Pat+揈水髮」的招式，將其美好的身段及女性魅力展露無遺，畫面極具衝擊力，與平日的優雅形象形成巨大對比，成功製造話題，讓網民對她在節目中的表現充滿無限遐想！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期