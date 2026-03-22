魔音女團｜港姐冠軍拋偶包！宋宛穎趷Pat揈水髮 莊子璇撒嬌拳頭搶Fo

TVB全新女團選秀《魔音女團》競爭白熱化，一眾女藝人為爭入圍奇招盡出，當中幾位港姐冠軍更徹底拋開偶包，展現驚人反差萌！向來斯文的宋宛穎竟大跳性感女團舞，而莊子璇則以一招「甜美撒嬌拳」融化網民，究竟她們的拉票影片有多震撼？