魔音女團｜16強出爐！ AI選中佢做C位！3位港姐冠軍領軍 平均年齡26歲走輕熟女路線

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無綫全新真人騷《海馬牌床褥呈獻：魔音女團》今日正式公布16位練習生名單，當中包括3位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳等，她們即將接受密集特訓角逐成團資格。這份名單平均年齡達26.1歲，年齡跨度由20歲的喬美莎到34歲的陳熙蕊，顯示節目傾向選擇心智成熟的「輕熟女」路線，而非純粹追求低齡化策略。

16強名單出爐 3位港姐冠軍領軍

無綫電視今日假將軍澳電視廣播城舉行記者會，正式揭曉《魔音女團》16位練習生名單，包括莊子璇、宋宛穎、倪樂琳、喬美莎、李尹嫣、穎喬、俞可程、邢慧敏、倪嘉雯、鄧凱文、王汛文、廖慧儀、蔡華英、陳熙蕊、葉靖儀、盧映彤。記者會上，一眾練習生身穿練習生服逐一登場，充滿女團聲勢，主持蕭正楠、「班主任」陳潔靈及陳奐仁亦有出席分享節目內容及對練習生的期望。

港姐背景成主流 學歷顏值兼備

分析16強名單發現，高達13人具備香港小姐背景，且包含3位冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳，意味著成員普遍具備極高的顏值天花板與大眾認可度。她們在選美過程中已練就強大的抗壓能力與應對媒體的儀態，另一個共通點是學歷背景雄厚，且多數已在TVB擔任過主持或演員，具備紮實的鏡頭感。這群藝人多處於從「選美佳麗」或「綜藝主持」向「全方位藝人」轉型的階段，參加練習生計劃是她們尋求事業二次爆發的關鍵契機。

C位競爭激烈 4大熱門各有優勢

針對16強名單的C位競爭，倪樂琳被視為「正統門面」型C位人選，穎喬則是「實力領軍」型C位，作為名單中少數擁有豐富選秀與跳唱底子的成員，曾參賽《全民造星IV》。莊子璇屬於「話題流量」型C位，自帶「熱搜體質」，不斷進化且具備極強的綜藝感。倪嘉雯則是「親民視覺」型C位，在網絡上的路人緣極佳，各人都有不同優勢角逐中心位置。節目預計今年5月正式播映，觀眾將見證她們由魔音進化至成軍出道的勵志追夢之旅。

專業團隊打造 韓國導師親自錄片打氣

大會為《魔音女團》成立專業團隊，為16位練習生量身打造女團形象，提供化妝、服裝及舞蹈指導，務求極速令她們脫胎換骨成為專業的跳唱女團。專業團隊陣容包括助教冼靖峰、黃洛妍、文佐匡，形象指導馬天佑，服裝指導兼第一屆剪裁魔法師冠軍Kev Yiu，美妝指導Cammy。YS韓國偶像學院將為練習生提供舞蹈訓練，來自韓國的社長Yong Heo更親自錄製片段為眾練習生打氣，顯示節目對專業培訓的重視程度。

16強名單出爐

姓名 年齡 背景介紹
1 喬美莎 20 《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
2 李尹嫣 21 《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
3 莊子璇 23 《2023香港小姐競選》冠軍
4 蔡華英 23 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
5 盧映彤 23 2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
6 倪樂琳 24 《2024香港小姐競選》冠軍
7 王汛文 24 《2024香港小姐競選》友誼小姐
8 鄧凱文 25 《2023香港小姐競選》十強佳麗
9 宋宛穎 26 《2021香港小姐競選》冠軍
10 葉靖儀 27 《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
11 俞可程 27 《2024香港小姐競選》十強佳麗
12 廖慧儀 29 《2020香港小姐競選》十強佳麗
13 穎喬 30 《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
14 倪嘉雯 30 TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
15 邢慧敏 31 《2022香港小姐競選》友誼小姐
16 陳熙蕊 34 《2019香港小姐競選》友誼小姐
魔音女團 港姐冠軍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 港姐冠軍 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 身高178cm的喬美莎成功入圍16強，並透露如果成功出道就會留在香港發展！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 2025年最上鏡小姐李尹嫣入圍16強（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 聲秀第四名的穎喬入圍16強，直言自己一直幻想自己可以稱為女團成員（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 東張女神俞可程憑《煎熬》成功入圍！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 港姐入行的邢慧敏成功入圍，直言唱歌跳舞唔勁，但係希望可以俾大家見到自己嘅挑戰！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 TVB小花倪嘉雯自爆自己有跳中國舞同參加歌唱比賽，但沒有持續，希望可以重新拾起夢想（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 港姐冠軍宋宛穎（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐冠軍宋宛穎（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 港姐冠軍倪樂琳（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 港姐冠軍莊子璇透露跳舞係短板！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 港姐冠軍 「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 「東張女神」王汛文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
「東張女神」王汛文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 廖慧儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
廖慧儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 今屆落選港姐蔡華英（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
今屆落選港姐蔡華英（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 TVB小花陳熙蕊（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
TVB小花陳熙蕊（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 小花葉靖儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
小花葉靖儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 港姐冠軍 盧映彤（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
盧映彤（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

圖片來源：TVB、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期

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