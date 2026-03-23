魔音女團｜16強出爐！ AI選中佢做C位！3位港姐冠軍領軍 平均年齡26歲走輕熟女路線

無綫全新真人騷《海馬牌床褥呈獻：魔音女團》今日正式公布16位練習生名單，當中包括3位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳等，她們即將接受密集特訓角逐成團資格。這份名單平均年齡達26.1歲，年齡跨度由20歲的喬美莎到34歲的陳熙蕊，顯示節目傾向選擇心智成熟的「輕熟女」路線，而非純粹追求低齡化策略。