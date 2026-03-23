魔音女團｜16強出爐！ AI選中佢做C位！3位港姐冠軍領軍 平均年齡26歲走輕熟女路線
16強名單出爐 3位港姐冠軍領軍
無綫電視今日假將軍澳電視廣播城舉行記者會，正式揭曉《魔音女團》16位練習生名單，包括莊子璇、宋宛穎、倪樂琳、喬美莎、李尹嫣、穎喬、俞可程、邢慧敏、倪嘉雯、鄧凱文、王汛文、廖慧儀、蔡華英、陳熙蕊、葉靖儀、盧映彤。記者會上，一眾練習生身穿練習生服逐一登場，充滿女團聲勢，主持蕭正楠、「班主任」陳潔靈及陳奐仁亦有出席分享節目內容及對練習生的期望。
港姐背景成主流 學歷顏值兼備
分析16強名單發現，高達13人具備香港小姐背景，且包含3位冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳，意味著成員普遍具備極高的顏值天花板與大眾認可度。她們在選美過程中已練就強大的抗壓能力與應對媒體的儀態，另一個共通點是學歷背景雄厚，且多數已在TVB擔任過主持或演員，具備紮實的鏡頭感。這群藝人多處於從「選美佳麗」或「綜藝主持」向「全方位藝人」轉型的階段，參加練習生計劃是她們尋求事業二次爆發的關鍵契機。
C位競爭激烈 4大熱門各有優勢
針對16強名單的C位競爭，倪樂琳被視為「正統門面」型C位人選，穎喬則是「實力領軍」型C位，作為名單中少數擁有豐富選秀與跳唱底子的成員，曾參賽《全民造星IV》。莊子璇屬於「話題流量」型C位，自帶「熱搜體質」，不斷進化且具備極強的綜藝感。倪嘉雯則是「親民視覺」型C位，在網絡上的路人緣極佳，各人都有不同優勢角逐中心位置。節目預計今年5月正式播映，觀眾將見證她們由魔音進化至成軍出道的勵志追夢之旅。
專業團隊打造 韓國導師親自錄片打氣
大會為《魔音女團》成立專業團隊，為16位練習生量身打造女團形象，提供化妝、服裝及舞蹈指導，務求極速令她們脫胎換骨成為專業的跳唱女團。專業團隊陣容包括助教冼靖峰、黃洛妍、文佐匡，形象指導馬天佑，服裝指導兼第一屆剪裁魔法師冠軍Kev Yiu，美妝指導Cammy。YS韓國偶像學院將為練習生提供舞蹈訓練，來自韓國的社長Yong Heo更親自錄製片段為眾練習生打氣，顯示節目對專業培訓的重視程度。
16強名單出爐
|姓名
|年齡
|背景介紹
|1
|喬美莎
|20
|《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
|2
|李尹嫣
|21
|《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
|3
|莊子璇
|23
|《2023香港小姐競選》冠軍
|4
|蔡華英
|23
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|5
|盧映彤
|23
|2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
|6
|倪樂琳
|24
|《2024香港小姐競選》冠軍
|7
|王汛文
|24
|《2024香港小姐競選》友誼小姐
|8
|鄧凱文
|25
|《2023香港小姐競選》十強佳麗
|9
|宋宛穎
|26
|《2021香港小姐競選》冠軍
|10
|葉靖儀
|27
|《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
|11
|俞可程
|27
|《2024香港小姐競選》十強佳麗
|12
|廖慧儀
|29
|《2020香港小姐競選》十強佳麗
|13
|穎喬
|30
|《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
|14
|倪嘉雯
|30
|TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
|15
|邢慧敏
|31
|《2022香港小姐競選》友誼小姐
|16
|陳熙蕊
|34
|《2019香港小姐競選》友誼小姐