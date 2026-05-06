魔音女團｜王汛文眼疾惡化照上台！單眼演出感動媽媽 兩人後台相擁爆喊

《魔音女團》練習生王汛文（Candice）在初舞台演出前夕，驚傳眼疾惡化！在演出當日，她右眼嚴重至需貼上紗布，但依然堅持「單眼」上陣，以專業態度完成整個表演。她的敬業精神不但感動全場，更讓台下的媽媽激動落淚，場面感人。