魔音女團｜王汛文眼疾惡化照上台！單眼演出感動媽媽 兩人後台相擁爆喊

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《魔音女團》練習生王汛文（Candice）在初舞台演出前夕，驚傳眼疾惡化！在演出當日，她右眼嚴重至需貼上紗布，但依然堅持「單眼」上陣，以專業態度完成整個表演。她的敬業精神不但感動全場，更讓台下的媽媽激動落淚，場面感人。

初舞台當日眼疾惡化 王汛文貼紗布堅持演出

據悉，王汛文在練習期間已備受「眼挑針」問題困擾。沒想到在初舞台演出當日，其眼疾情況突然惡化，右眼嚴重紅腫，最終被逼貼上厚厚的紗布才能上台。即使面對「單眼」演出的不利情況，Candice在台上的表現絲毫未受影響，無論是跳舞走位還是表情管理都十分到位，完美地完成了整個演出，展現出極高的專業素養。

專業精神感動全場 媽媽後台變「喊包」

王汛文帶傷上陣的敬業精神，深深感動了在場所有人，特別是她的媽媽。表演結束後，Candice媽咪在後台看到女兒時，再也忍不住情緒，激動得淚流滿面。而Candice看到媽媽為自己擔心又驕傲的模樣，也忍不住落淚，母女二人相擁而泣，雙雙變成「喊包」，場面笑中有淚，令人動容。

網民大讚敬業：呢啲先係專業偶像！

王汛文的敬業表現獲得網民一面倒激讚，不少人湧入討論區留言為她打氣。網民紛紛表示：「好心痛！隻眼咁都要上台，真係好敬業！」、「Candice好堅強，完全睇唔出佢唔舒服。」、「媽媽一定好驕傲又好心痛。」、「呢啲先係偶像應有嘅態度，respect！」、「希望佢快啲好返！」

魔音女團 王汛文 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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