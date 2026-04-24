魔音女團｜「止痛藥女郎」盧映彤背景嚇人！憑2秒鏡頭爆紅 竟是文武雙全八級才女

《魔音女團》16位練習生名單中，一位名叫盧映彤（Skylar）的女生憑藉清新靚樣引起網民關注，更被迅速起底！原來她就是曾在劇集《金式森林》中，僅出場2秒問一句對白就意外爆紅的「止痛藥女郎」。當大家以為她只是個花瓶時，其驚人背景卻被挖出，這位「止痛藥女郎」的實力絕對不容小覷。