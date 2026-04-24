魔音女團｜「止痛藥女郎」盧映彤背景嚇人！憑2秒鏡頭爆紅 竟是文武雙全八級才女
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《魔音女團》16位練習生名單中，一位名叫盧映彤（Skylar）的女生憑藉清新靚樣引起網民關注，更被迅速起底！原來她就是曾在劇集《金式森林》中，僅出場2秒問一句對白就意外爆紅的「止痛藥女郎」。當大家以為她只是個花瓶時，其驚人背景卻被挖出，這位「止痛藥女郎」的實力絕對不容小覷。
2秒鏡頭爆紅 盧映彤獲封「止痛藥女郎」
盧映彤最為人熟知的，莫過於「止痛藥女郎」這個稱號。事源於她在劇集《金式森林》中客串一個小角色，整個出場時間不足2秒，唯一的「職責」就是向酒店職員索取止痛藥。沒想到，就因為這驚鴻一瞥，她亮麗的外貌成功吸引了網民的目光，並因此獲封「止痛藥女郎」，成為一時熱話。其實她亦曾參演《愛‧回家之開心速遞》及《俠醫》等劇集，默默累積演藝經驗。
學霸身份曝光 盧映彤動靜皆宜嚇窒網民
深入了解後，盧映彤的背景絕對會「嚇你一跳」。身高168cm、擁有一雙修長美腿的她，畢業於大學市場學系（Global Business and Marketing），是名副其實的學霸。更驚人的是她的「十八般武藝」，音樂方面，她擁有八級古箏資格，曾勇奪學界古箏獨奏冠軍及2024年春節文藝晚會的合奏金獎。舞蹈方面，她的中國舞資歷亦達八級。除了文靜的才藝，她亦擅長乒乓球及氣手槍射擊，完全是動靜皆宜，顛覆了外界對她的柔弱印象。
兒童節目主持「彤彤姐姐」形象入屋
在成為《魔音女團》練習生之前，盧映彤還有一個廣為人知的身份——兒童節目《Hands Up》主持「彤彤姐姐」。這個身份與她一同參賽的倪嘉雯一樣，憑藉親切有活力的形象成功入屋，深受小朋友和家長歡迎。如今她放下「姐姐」身份，挑戰型格女團，其形象的巨大反差，反而成為了她突圍而出的獨特魅力，展示了她極強的可塑性。
網民洗版激讚 「呢啲先係寶藏女孩」
盧映彤的超強背景曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛表示對她刮目相看。「嘩！原來佢咁勁？八級古箏加八級中國舞！」「止痛藥女郎，我記得佢！估唔到真人咁有料！」「又靚又叻，仲要係學霸，簡直屈機啦！」「支持彤彤姐姐！由細睇到佢大！」「呢啲先係真正嘅寶藏女孩，睇好佢絕對係黑馬！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期