魔音女團｜16練習生官方照曝光！莊子璇戴后冠獨領風騷 IG女王粉絲數驚人

TVB全新女團選秀節目《魔音女團》開播在即，官方昨晚（23日）起陸續發布16位練習生的全新個人宣傳照，瞬間引爆網上熱議！16位女生齊齊換上白底金刺繡的女團服，大騷纖腰長腿，仙氣十足。然而，在團體照中，唯獨港姐冠軍莊子璇頭戴后冠，地位超然，究竟這是否預示她已穩坐C位？