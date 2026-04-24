魔音女團｜16練習生官方照曝光！莊子璇戴后冠獨領風騷 IG女王粉絲數驚人
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TVB全新女團選秀節目《魔音女團》開播在即，官方昨晚（23日）起陸續發布16位練習生的全新個人宣傳照，瞬間引爆網上熱議！16位女生齊齊換上白底金刺繡的女團服，大騷纖腰長腿，仙氣十足。然而，在團體照中，唯獨港姐冠軍莊子璇頭戴后冠，地位超然，究竟這是否預示她已穩坐C位？
官方照突襲 莊子璇后冠造型搶盡風頭
《魔音女團》節目組為了預熱，於23日晚及24日早晨，分批公開了16位練習生的全新造型照。照片中，所有人都穿上統一樣式的白金色女團服，盡顯青春活力。然而，在云云美女之中，2023年度香港小姐冠軍莊子璇的造型卻最為矚目，因為她是唯一一位獲准佩戴后冠的練習生，搶鏡程度爆燈，似乎在預告其不凡地位。除了莊子璇的后冠，倪嘉雯的金髮以及葉靖儀、俞可程的紅髮亦相當搶眼，但在后冠的絕對優勢下，仍稍遜一籌。
IG女王揭曉 倪嘉雯廖慧儀粉絲數領先
除了造型照充滿話題，官方更同時公開了各人的IG Followers人數，將人氣競賽完全數據化。在16位練習生中，社交媒體人氣最高的三甲順序揭曉，分別是坐擁最多粉絲的倪嘉雯、緊隨其後的廖慧儀，以及話題女王莊子璇。這份IG人氣榜單的公布，無疑為節目開播前的緊張氣氛再添一把火，倪嘉雯憑藉其龐大的粉絲基礎，成為了名副其實的「IG女王」，與造型上先聲奪人的莊子璇形成兩大勢力。
人氣勢力大解構 三大港姐決戰東張女神
綜合網民討論，目前的人氣王大致可分為幾大陣營。除了穩站頂頭大熱的倪嘉雯和喬美莎，由莊子璇、宋宛穎、倪樂琳組成的「三位港姐冠軍」陣營自帶光環，備受關注。另一股不容忽視的勢力，則是來自資訊節目《東張西望》的兩名「東張女神」俞可程及鄧凱文，她們憑藉入屋形象儲落不少觀眾緣，亦擁有大批支持者，形成港姐與女神之間的正面對決。
網民熱烈討論 「俞可程紅髮有韓妹Feel」
宣傳照一出，網民隨即在各大討論區洗版式留言。對於染了一頭紅髮的「東張女神」俞可程，不少網民大讚夠突出：「紅髮好搶眼，一眼就見到佢！」「呢個造型好有記憶點，有韓妹Feel。」而另一位被指有女團風範的盧映彤，亦獲讚「清新又靚女」。當然，最多的討論還是圍繞莊子璇的后冠：「莊子璇果然係冠軍，有后冠好正常！」「TVB擺明想捧佢做C位啦！」「我覺得倪嘉雯個樣最似女團，IG fans最多就係實力證明。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期